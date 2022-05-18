Свет социализма на утомленном лице

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В дискуссионном докладе о будущем трудовых отношений Всемирный экономический форум предлагает обсудить, какие изменения ждут мировую занятость и как сделать так, чтобы хорошая работа перестала быть редкостью. Накопившиеся к окончанию пандемии изменения в трудовой сфере, включая неравномерное распространение гибкой занятости, рост числа независимых работников, социальную неудовлетворенность и рост спроса на квалифицированный труд, по мнению авторов доклада, придется учитывать — иначе противоречия начнут угрожать социальной стабильности. Учет же и адаптация к этим трендам изменят саму роль работников, повысив их вовлеченность в работу и создав экосистему, которая сама сможет поддерживать необходимый уровень компетенций и мотиваций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал дискуссионный доклад «Обсуждая хорошую работу: новая повестка рынка труда», посвященный изменениям в характере занятости в мире и адаптации трудовой сферы к «новой нормальности». Авторами работы обозначены ВЭФ и консалтинговая компания Mercer с оговоркой, что текст — не позиция форума, а предмет для обсуждения — что во многом объясняется его социально-инженерным характером.

Так, доклад констатирует, что постковидная реальность демонстрирует изменения самой природы работы в результате развития трех многолетних трендов: технологических и социальных изменений, а также «зеленой трансформации» — а пандемия добавила к ним четвертый, существенно и устойчиво изменив характер занятости во многих секторах. «Это дает возможность предложить новый взгляд на будущее работы, более соответствующий новой экономической и социальной реальности»,— говорится в докладе. Авторы называют пять аспектов, с которыми нужно разобраться, чтобы оптимизировать состояние рынка труда как для работников, так и для работодателей. Речь идет о волатильности заработков и стоимости жизни, различиях спроса на гибкий труд в разных секторах и «тихой пандемии» — потерях рабочей силы (как из-за COVID-19, так и из-за иных тяжелых условий и стрессов). Также в перечне — «откат» от политики разнообразия и инклюзии и все шире осознаваемая потребность в обучении и переобучении работников.

Ссылаясь на популярность идеологии ESG и риски, которые несет в себе невнимание к социальным запросам (по опросам институциональных инвесторов в США, социальная ответственность компаний уже оценивается важнее, чем экологические и управленческие вопросы), в ВЭФ отмечают, что без решения этих проблем дисбалансы в трудовой сфере будут расти. Чтобы снять эти риски, в ВЭФ предлагают разработать стандарты «хорошей работы», которые обеспечат справедливую оплату, сбалансируют гибкость занятости и необходимую защиту персонала, позволят работникам гармоничную жизнь, поддержат разнообразие и инклюзию и позволят создать среду для обучения и поддержания работниками достаточного для найма уровня знаний.

Каждая из этих прямо названных целей сопровождается описанием долгосрочных эффектов их достижения для рынка труда. Так, стремление к «зарплатам, обеспечивающим существование для всех работников», по задумке авторов, должно способствовать росту роли профсоюзов и иных способов «представительства» занятых — и в перспективе способствовать более мягкому переходу к постиндустриальной экономике, в том числе за счет «более ответственного» внедрения работодателями новых технологий, включая искусственный интеллект (интонационно этот раздел выглядит как намек на то, что работники будут диктовать собственникам, где социальная ответственность должна взять верх над прогрессом,— но и сами вовлекаться в технологическое развитие). Гармонизация правил игры и распространение «удаленной» и гибкой работы, где это возможно, в свою очередь, должны привести к выстраиванию национальных систем защиты занятых — и постепенному приведению к их стандартам и трудовых прав независимых работников, включая самозанятых, ИП и т. п. категорий. Все это и забота о здоровье работников и границах рабочего дня также должно подтолкнуть рынок к тому, что «работники будут ощущать, что их ценят, и видеть смысл и цель своего труда». Поддержание же политики разнообразия и инклюзии при найме, помимо прямой цели социальной справедливости, должно способствовать «лучшему отражению» социальной структуры персоналом компаний — что в итоге пойдет на пользу уже компаниям.

Олег Сапожков