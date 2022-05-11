Сербия приценивается к санкциям

Сербия, которую Москва считает своим стратегическим партнером на Балканах, назвала Россию «угрозой свободной Европе». Об этом заявила сербский вице-премьер Зорана Михайлович. А президент Александр Вучич и премьер Ана Брнабич упрекнули Кремль в ослаблении сербской позиции по Косово. Впрочем, санкции против РФ, на которых все сильнее настаивает Запад, Белград вводить не спешит: до конца мая ему нужно договориться с Москвой о новых поставках российского газа по приемлемой для Сербии цене. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна выступает за территориальную целостность Украины, но не собирается вводить санкции против России. И добавил: «Пока нас не вынудят поступить иначе»
Фото: Darko Vojinovic / AP
Неожиданный выпад в адрес России вице-премьер Сербии Зорана Михайлович, отвечающая в правительстве за энергетику, приурочила к Дню Победы. «Поражает, что идее свободной и единой Европы сегодня угрожает страна, которая принесла самую большую жертву в борьбе с фашизмом. Поэтому всем нам в Европе необходимо единство, чтобы остановить войну, и нужна солидарность, чтобы помочь тем, чьи жизни оказались под угрозой»,— написала по случаю 9 Мая вице-премьер на сайте Министерства энергетики, выразив уверенность, что Сербия «будет ускоренным темпом двигаться к своей цели — членству в ЕС».
Впрочем, неожиданным этот выпад выглядит только на первый взгляд. Днем ранее сербский премьер Ана Брнабич в интервью белградскому TV Pink пожаловалась на то, что Запад усиливает давление на Сербию, требуя от нее ввести санкции против России, а затем сообщила, что недавнее заявление президента РФ по Косово «осложняет положение Сербии».
Напомним, что на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем в конце апреля Владимир Путин сослался на решение Международного суда ООН, признавшего суверенитет Косово, как на прецедент для признания независимости ДНР и ЛНР.
Ана Брнабич, по сути, повторила позицию президента Сербии Александра Вучича, который в конце минувшей недели обратился к нации в связи с тем же давлением Запада на Белград и также посетовал, что заявление президента РФ по Косово «ухудшило положение Сербии». «Все европейские лидеры сообщили мне, что Путин в общении с ними настаивал на косовском прецеденте. Не думаю, что Россия признает Косово, но давление на нас возрастет. Теперь Запад потребует от Сербии скорейшего признания независимости Косово, чтобы парировать аргументы Путина и сказать, что Косово и Украина — это разные случаи»,— поведал нации Александр Вучич.
За пару дней до этого, посещая выставку вооружений «Щит-2022», президент Сербии заявил: «Дело плохо. Все идет к тому, что Сербия признает косовскую независимость, здесь я большой скептик». А по введению санкций против России Александр Вучич высказался туманно: «В международной политике не существует дружбы, вечны лишь интересы».
О возможном присоединении Белграда к антироссийским санкциям в последнее время в Сербии говорят все чаще. Этого все настойчивее требует Запад, где считают ненормальной ситуацию, когда Сербия остается единственной среди членов и кандидатов в члены ЕС страной, не примкнувшей к западным штрафным мерам. На минувшей неделе эту мысль сербскому президенту настойчиво внушал германский канцлер Олаф Шольц, с которым Александр Вучич встречался в Берлине. А 10 мая на переговоры в Белград прибыл с теми же тезисами эмиссар правительства Германии по Балканам Мануэль Саррацин.
За введение Белградом санкций против РФ на днях высказался и член руководства пропрезидентской Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз, который по совместительству возглавляет Евроатлантический совет Сербии. «Сербия должна быть частью современного, свободного, демократического, технологически прогрессивного евроатлантического мира. Все остальное — ложь и обман. Граждане нас поймут. Выбор — между нашим местом в Европе и азиатским деспотизмом, где доминируют отсталость и бедность»,— заявил Драган Шормаз в интервью белградскому изданию Danas.
Нейтрализовать выпады в адрес РФ попытался российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко. В интервью сербской газете Politika 9 мая он заверил: «Нет и не может быть никаких изменений позиции РФ по косовскому вопросу. Мы Косово не признаем и активно поддерживаем Белград на международных форумах, прежде всего в Совбезе ООН. Все, что касается якобы изменения российской позиции, выдумано с целью ухудшения отношений Москвы и Белграда и присоединения Сербии к антироссийским мерам».
Президент Сербии высказывается пока против введения санкций против России. «Сербия не станет топтать и рушить свои отношения с друзьями на востоке. Меня не волнует, насколько сильно давление, волнует лишь интерес Сербии»,— заверил Александр Вучич в обращении к нации, пояснив, что Сербия выступает за территориальную целостность Украины, но против антироссийских санкций. После чего добавил: «Пока нас не вынудят поступить иначе».
В том же обращении к нации сербский президент упомянул и о поставках российского газа, от которого, по его словам, «Сербия зависит на 100%». В конце мая истекает срок соглашения, по которому Белград получает газ из РФ по льготной цене $270 за 1 тыс. кубов, хотя в Европе она в разы выше. Александр Вучич верит — и он сказал об этом открыто,— что на предстоящих переговорах с Россией получит хоть и более высокую, но «хорошую» цену на газ.