Сербия приценивается к санкциям

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Сербия, которую Москва считает своим стратегическим партнером на Балканах, назвала Россию «угрозой свободной Европе». Об этом заявила сербский вице-премьер Зорана Михайлович. А президент Александр Вучич и премьер Ана Брнабич упрекнули Кремль в ослаблении сербской позиции по Косово. Впрочем, санкции против РФ, на которых все сильнее настаивает Запад, Белград вводить не спешит: до конца мая ему нужно договориться с Москвой о новых поставках российского газа по приемлемой для Сербии цене. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна выступает за территориальную целостность Украины, но не собирается вводить санкции против России. И добавил: «Пока нас не вынудят поступить иначе»

Фото: Darko Vojinovic / AP Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна выступает за территориальную целостность Украины, но не собирается вводить санкции против России. И добавил: «Пока нас не вынудят поступить иначе»

Фото: Darko Vojinovic / AP

Неожиданный выпад в адрес России вице-премьер Сербии Зорана Михайлович, отвечающая в правительстве за энергетику, приурочила к Дню Победы. «Поражает, что идее свободной и единой Европы сегодня угрожает страна, которая принесла самую большую жертву в борьбе с фашизмом. Поэтому всем нам в Европе необходимо единство, чтобы остановить войну, и нужна солидарность, чтобы помочь тем, чьи жизни оказались под угрозой»,— написала по случаю 9 Мая вице-премьер на сайте Министерства энергетики, выразив уверенность, что Сербия «будет ускоренным темпом двигаться к своей цели — членству в ЕС».

Впрочем, неожиданным этот выпад выглядит только на первый взгляд. Днем ранее сербский премьер Ана Брнабич в интервью белградскому TV Pink пожаловалась на то, что Запад усиливает давление на Сербию, требуя от нее ввести санкции против России, а затем сообщила, что недавнее заявление президента РФ по Косово «осложняет положение Сербии».

Напомним, что на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем в конце апреля Владимир Путин сослался на решение Международного суда ООН, признавшего суверенитет Косово, как на прецедент для признания независимости ДНР и ЛНР.

Ана Брнабич, по сути, повторила позицию президента Сербии Александра Вучича, который в конце минувшей недели обратился к нации в связи с тем же давлением Запада на Белград и также посетовал, что заявление президента РФ по Косово «ухудшило положение Сербии». «Все европейские лидеры сообщили мне, что Путин в общении с ними настаивал на косовском прецеденте. Не думаю, что Россия признает Косово, но давление на нас возрастет. Теперь Запад потребует от Сербии скорейшего признания независимости Косово, чтобы парировать аргументы Путина и сказать, что Косово и Украина — это разные случаи»,— поведал нации Александр Вучич.

За пару дней до этого, посещая выставку вооружений «Щит-2022», президент Сербии заявил: «Дело плохо. Все идет к тому, что Сербия признает косовскую независимость, здесь я большой скептик». А по введению санкций против России Александр Вучич высказался туманно: «В международной политике не существует дружбы, вечны лишь интересы».

О возможном присоединении Белграда к антироссийским санкциям в последнее время в Сербии говорят все чаще. Этого все настойчивее требует Запад, где считают ненормальной ситуацию, когда Сербия остается единственной среди членов и кандидатов в члены ЕС страной, не примкнувшей к западным штрафным мерам. На минувшей неделе эту мысль сербскому президенту настойчиво внушал германский канцлер Олаф Шольц, с которым Александр Вучич встречался в Берлине. А 10 мая на переговоры в Белград прибыл с теми же тезисами эмиссар правительства Германии по Балканам Мануэль Саррацин.

За введение Белградом санкций против РФ на днях высказался и член руководства пропрезидентской Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз, который по совместительству возглавляет Евроатлантический совет Сербии. «Сербия должна быть частью современного, свободного, демократического, технологически прогрессивного евроатлантического мира. Все остальное — ложь и обман. Граждане нас поймут. Выбор — между нашим местом в Европе и азиатским деспотизмом, где доминируют отсталость и бедность»,— заявил Драган Шормаз в интервью белградскому изданию Danas.

Нейтрализовать выпады в адрес РФ попытался российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко. В интервью сербской газете Politika 9 мая он заверил: «Нет и не может быть никаких изменений позиции РФ по косовскому вопросу. Мы Косово не признаем и активно поддерживаем Белград на международных форумах, прежде всего в Совбезе ООН. Все, что касается якобы изменения российской позиции, выдумано с целью ухудшения отношений Москвы и Белграда и присоединения Сербии к антироссийским мерам».

Президент Сербии высказывается пока против введения санкций против России. «Сербия не станет топтать и рушить свои отношения с друзьями на востоке. Меня не волнует, насколько сильно давление, волнует лишь интерес Сербии»,— заверил Александр Вучич в обращении к нации, пояснив, что Сербия выступает за территориальную целостность Украины, но против антироссийских санкций. После чего добавил: «Пока нас не вынудят поступить иначе».

В том же обращении к нации сербский президент упомянул и о поставках российского газа, от которого, по его словам, «Сербия зависит на 100%». В конце мая истекает срок соглашения, по которому Белград получает газ из РФ по льготной цене $270 за 1 тыс. кубов, хотя в Европе она в разы выше. Александр Вучич верит — и он сказал об этом открыто,— что на предстоящих переговорах с Россией получит хоть и более высокую, но «хорошую» цену на газ.