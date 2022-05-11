Нефть переложили подальше от санкций

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На фоне введенных в марте санкций ЕС «Газпром нефть» снизила долю в своей сербской структуре NIS до 50%. Покупателем пакета рыночной стоимостью более €260 млн стал основной акционер нефтекомпании — «Газпром». Санкции ЕС против «Газпром нефти» грозили парализовать деятельность NIS, и, хотя ЕС уже сделал для Сербии исключение, снижение доли «Газпром нефти» в NIS позволяет вывести ее из-под санкций на данном этапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Газпром нефть» продала «Газпрому» 6,15% акций в своей дочерней сербской компании NIS, следует из сообщения на Белградской бирже. В итоге доля «Газпром нефти» снизилась до 50%. Сумма сделки не разглашается. Капитализация NIS на Белградской бирже составляет €4,29 млрд, исходя из чего пакет в 6,15% можно оценить в €264 млн. «Газпром» владеет 95,68% акций «Газпром нефти», таким образом, эффективная доля «Газпрома» в NIS составляет около 54%. Доля в 29,87% NIS — у Республики Сербия, остальное — у миноритариев. Комментируя сделку, NIS сообщила, что она «обеспечивает условия беспрепятственного осуществления деятельности на рынке». В «Газпром нефти» отказались от комментариев.

Евросоюз еще в марте ввел санкции против «Роснефти» и «Газпром нефти», которые вступают в силу с 15 мая. В результате у NIS возникли проблемы, поскольку компания получает нефть для своего НПЗ по трубопроводу через Хорватию и местный оператор трубопровода JANAF мог быть вынужден прекратить контракт из-за санкций против «Газпром нефти». Однако 22 апреля вице-премьер Сербии Зорана Михайлович сообщила Bloomberg, что ЕС сделал исключение для Сербии в рамках санкций и страна не лишится поставок нефти. При этом еще 8 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российские компании прорабатывают вопрос того, как обеспечить функционирование NIS в условиях санкций ЕС против «Газпром нефти».

Сама Сербия не присоединилась к санкциям против России. NIS является крупным игроком на топливном рынке Балканского региона. Она владеет НПЗ «Панчево» (объем переработки в 2021 году — 3,9 млн тонн нефти). Компания на конец прошлого года владела 329 АЗС в Сербии, 42 — в Боснии и Герцеговине, 34 — в Болгарии, 19 — в Румынии. Доля NIS на розничном рынке Сербии составляет 44%. Добыча нефти и газа NIS в прошлом году составила 1,2 млн тонн н. э. Выручка NIS по итогам 2021 года составила 295 млрд динар (177 млрд руб. по текущему курсу), чистая прибыль — 21 млрд динар (12,6 млрд руб.).

«Скорее всего, это попытка учесть правило 50% в отношении сербской компании»,— полагает руководитель санкционной практики адвокатского бюро А-ПРО Екатерина Макеева. «Газпром» сейчас не находится под санкциями ЕС (хотя попал под санкции Великобритании), и, соответственно, снижение доли «Газпром нефти» ниже 50% формально позволяет вывести NIS из-под санкций. Впрочем, отмечает госпожа Макеева, сделка по продаже акций NIS «Газпрому» не выглядит серьезно снижающей риски, поскольку Еврокомиссия 28 марта также пояснила необходимость суммирования долей подсанкционных лиц (причем в ЕС, в отличие от США, учитывается факт контроля, а не только владения). Кроме того, 2 мая Чрезвычайный совет по транспорту, телекоммуникациям и энергетике ЕС подтвердил «приверженность работе по постепенному отказу от российского ископаемого топлива», напоминает она.

Снижение доли в сербской компании — шаг, направленный на снижение санкционных рисков, считает управляющий партнер юркомпании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Положение NIS таково, что введение против нее вторичных санкций проблематично, потому что такие санкции поставили бы под угрозу достаточно большой по европейским меркам рынок топлива, считает юрист. Господин Иккерт полагает, что «сделка может являться частью негласной договоренности, в рамках которой NIS сохраняет неприкосновенность при расширении санкций, затрагивающих европейский импорт российских энергоресурсов».

Дмитрий Козлов