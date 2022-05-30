Индия ищет себе уголь

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Растущий дефицит энергетического угля в Индии и усилия правительства по активизации импорта могут помочь экспорту российского угля. На данный момент запасы угля у индийских электростанций упали до восьми дней потребления и без роста импорта могут иссякнуть к июлю. При этом российский уголь торгуется с дисконтом в 30–40% к аналогам из Индонезии и Австралии на фоне введенного ЕС эмбарго и логистических ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Altaf Qadri / AP Фото: Altaf Qadri / AP

Запасы угля на электростанциях Индии опустились к концу мая на 13% по сравнению с апрелем и сейчас покрывают только восемь дней потребления, сообщило Reuters со ссылкой на материалы министерства энергетики страны. К сентябрю, по прогнозу министерства, нехватка угля (разница между прогнозным спросом и поставками) достигнет 42,5 млн тонн при объеме спроса в 197,3 млн тонн в третьем квартале. Если же импорт угля, который сейчас идет на минимальном уровне, не вырастет, то запасы будут исчерпаны уже к июлю.

Уголь — основной источник топлива для индийских электростанций, и страна в основном покрывает потребности за счет собственной добычи. Из общего объема установленной мощности угольных ТЭС только 8,6% (17,6 ГВт) изначально построены под использование импортного угля (низкокачественного сырья из Индонезии), тогда как остальные станции используют местный уголь и смешивают его с импортным сырьем по необходимости. Из-за резкого роста цен на уголь в 2021 году Индия сократила импорт угля, что привело к критическому падению запасов — в октябре 2021 года они покрывали только четыре дня потребления. Однако зимой, когда использование электроэнергии в Индии снижается, запасы были частично восстановлены.

Теперь же страна сталкивается с резким ростом потребности в энергии для кондиционирования. Поскольку внутренней добычи угля не хватает, Минэнерго Индии 18 мая заявило, что электростанции должны импортировать не менее 10% от своего потребления в период до 31 октября. Если же соответствующие контракты не будут заключены до 31 мая, то нормативы импорта возрастут уже до 15%. Поскольку цены на электроэнергию в Индии в основном регулируемые, рост импорта более дорогого угля, чем уголь внутренней добычи, негативно отражается на экономике электростанций.

Такая ситуация благоприятна прежде всего для российского угля, поскольку на фоне боевых действий на Украине, санкций Запада и введенного ЕС эмбарго уголь из РФ стал торговаться на экспорт с существенным дисконтом (см. график). Так, по данным Argus, для угля 5,5 тыс. килокалорий дисконт к сопоставимым по качеству индонезийским и австралийским маркам сейчас превышает 30% (например, $137,5 на базисе FOB Восточный против $204 на базисе FOB Newcastle). Более качественный уголь 6 тыс. килокалорий продается с еще большим дисконтом к аналогам — более 50% к австралийскому углю при отгрузке из портов запада РФ (Балтика и Тамань), и около 45% — при отгрузке из восточных портов.

В 2021 году Индия импортировала 6 млн тонн российского угля, как энергетического, так и коксующегося. Как писал “Ъ” 6 мая, в марте поставки российского угля в Индию, которые традиционно были весьма низкими и в основном приходились на коксующийся уголь, выросли в 2,2 раза, до 848,8 тыс. тонн. При этом в апреле экспорт российского угля мог снизиться в годовом выражении примерно на 20%, до 14,3 млн тонн. Минэнерго РФ с марта прекратило раскрывать статистику по экспорту угля.

Аналитики Sberbank CIB в своем майском отчете о перспективах ребалансировки рынка на фоне эмбарго ЕС на российский уголь отмечали, что именно Индия может стать для него основным рынком. Они подчеркивали, что страна, являясь вторым по величине потребителем угля в мире, планирует существенно наращивать его общий импорт (на 58% к 2025 году), при этом сейчас он мало диверсифицирован: 43% поставок приходится на Индонезию, в то время как на Россию — только 5%.

Юрий Барсуков