Не угля Дели

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Экспорт российского угля в страны дальнего зарубежья в марте, первом полном месяце после начала военных действий на Украине, упал на 5%. Страны Европы сократили импорт в два раза, а Азия его не увеличила. Тем не менее цены на российский уголь остаются в три раза выше, чем год назад, в том числе благодаря введенному ЕС эмбарго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Экспорт российского угля в страны дальнего зарубежья в марте сократился на 5%, до 15,7 млн тонн, в сравнении с мартом прошлого года, следует из данных ЦДУ ТЭК, с которыми ознакомился “Ъ”. Март, согласно статистике, стал первым месяцем в году, когда вывоз угля снизился. В январе рост составлял 2,4%, а в феврале — 0,5%. По итогам первого квартала вывоз угля в страны дальнего зарубежья сократился на 2,2%.

После начала боевых действий на Украине европейские потребители угля начали отказываться от российского импорта, а в апреле ЕС официально ввел эмбарго на поставки угля из России, дав компаниям время до августа для завершения действующих контрактов. По расчетам “Ъ” на основе данных ЦДУ ТЭК, в марте экспорт угля в страны Европы сократился почти в два раза — до 3 млн тонн. Великобритания в марте купила 621 тыс. тонн угля, что на 50% меньше, чем в марте 2021 года. Экспорт в Германию упал на 70%, до 132 тыс. тонн. В то же время Польша, громче всех заявлявшая об отказе от российских энергоресурсов, в марте сократила угольный импорт из РФ на скромные 6,3%.

Минэнерго в середине апреля оценивало падение экспорта с начала года в 9%. «Мы видим снижение объемов экспорта угля, особенно по концу марта—апрелю, цифра значимая, более 20%. Но мы выравниваем показатель. С начала года это уже почти 9%»,— говорил 19 апреля глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев. Министр энергетики Николай Шульгинов отмечал, что российский уголь из-за отказа ЕС от импорта будет переориентирован на альтернативные рынки.

Однако в марте российские угольщики не смогли компенсировать потерю европейских объемов поставками в Азию, которые, по данным ЦДУ ТЭК, незначительно снизились — до 7,3 млн тонн. Самым динамично развивающимся рынком для угля из РФ остается Индия, экспорт в которую вырос в 2,2 раза, до 848,8 тыс. тонн. При этом поставки в Китай сократились на 12%, до 1,6 млн тонн. Отчасти исправила статистику экспорта Турция, поставки в которую выросли на 37%, до 1,5 млн тонн, а также «прочие страны дальнего зарубежья» (рост почти в четыре раза, до 3,7 млн тонн).

Проблемы на внешних рынках уже приводят к падению добычи. Росстат сообщил, что по итогам марта 2022 года добыча угля всех сортов упала на 2,9%, до 37,1 млн тонн. Тем не менее собеседники “Ъ” в отрасли подчеркивают, что экспортеры энергетических углей в этом году зарабатывают в три раза больше, чем год назад. В апреле уголь 6000 ккал на базисе FOB порты Балтии стоил $215, что является рекордом с октября 2021 года и более чем в три раза больше, чем в апреле 2021 года ($64). Уголь аналогичного качества на базисе FOB Восточный стоит $128. С начала боевых действий на Украине и санкций в отношении российских товаров он потерял в цене 32%.

Котировки энергетического угля в Европе (индекс API2) в 2022 году демонстрируют существенный рост, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. На начало текущего года цены на уголь находились на отметке около $125 за тонну. По его словам, взрывной рост цен произошел в первой декаде марта, когда цены на уголь достигли рекордного пика — более $400 за тонну, однако затем быстро скорректировались и к началу апреля достигли уровня $265. После объявления Еврокомиссией в начале апреля о введении запрета на импорт российского угля в страны ЕС цены опять возобновили рост и на текущий момент закрепились на отметке выше $310.

Евгений Зайнуллин