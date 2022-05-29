Запасай, или потеряешь

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Австрия грозит отобрать у «Газпрома» мощности крупнейшего в стране подземного газового хранилища (ПХГ) в Хайдахе мощностью почти 3 млрд кубометров. Сейчас «Газпром» уже не имеет права пользоваться мощностями ПХГ, поскольку его оператор — одна из структур Gazprom Germania — попал под санкции РФ. Юристы полагают, что правительство России может сделать временное исключение из санкций для этого хранилища. Однако неясно, насколько «Газпром» заинтересован использовать ПХГ в нынешних обстоятельствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газовое хранилище в Хайдахе (Австрия) является вторым по величине в Центральной Европе

Фото: Astora GMBH Газовое хранилище в Хайдахе (Австрия) является вторым по величине в Центральной Европе

Фото: Astora GMBH

Австрия может лишить «Газпром» газового хранилища Haidach в федеральной земле Зальцбург, если компания не приступит к его заполнению газом. Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил российскому президенту Владимиру Путину во время телефонного разговора 27 мая.

«Вопрос газа был затронут им, что все поставки в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что, если "Газпром" не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда "Газпром" потеряет хранилище и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения»,— сообщил Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене. В интервью 12 мая глава Австрии говорил, что планов по национализации этих активов нет.

Haidach — крупнейшее в Австрии подземное хранилище, его мощность составляет 2,8 млрд кубометров (треть годовой потребности Австрии в газе и около 3% общей мощности хранилищ в ЕС). Оператором хранилища является Astora, которая, в свою очередь, входит в Gazprom Germania GmbH (до конца марта принадлежала «Газпрому»). Большая часть мощностей ПХГ по долгосрочному контракту выкуплена «Газпром экспортом», и поэтому другие компании не могут ими воспользоваться.

Судя по данным Astora, интенсивная закачка в это ПХГ ведется с середины мая. Сейчас хранилище заполнено на 33,8%, в то время как средний показатель заполненности ПХГ во всей Европе составляет около 45,3%. В «Газпроме» дополнительных комментариев не предоставили.

Россия 11 мая ввела санкции в отношении Gazprom Germania и всех ее дочерних структур, полностью запретив поставки газа в их адрес и исключив возможность заключения каких-либо сделок. Эти меры были приняты в ответ на решение властей Германии ввести внешнее управление Gazprom Germania. Соответственно, «Газпром экспорт» не может взаимодействовать с Astora.

В то же время правительство РФ уже предоставило исключение на 90 дней для операций с одной из структур Gazprom Germania, Gazprom Marketing & Trading Singapore, с тем чтобы НОВАТЭК мог продавать этой компании СПГ по долгосрочному контракту.

Юрист КА Pen & Paper Кира Винокурова отмечает, что «поставки газа в адрес Gazprom Germania и ее дочерних предприятий с 11 мая не могли осуществляться в отсутствие специального разрешения правительства, а оплата со стороны попавших под санкции компаний была отклонена». Она полагает, что правительство РФ может сделать для Astora исключение, аналогичное тому, что получила Gazprom Marketing & Trading Singapore, что позволит заполнить ПХГ в Хайдахе.

Вопрос в том, интересно ли это «Газпрому». Европа старается заполнять ПХГ ускоренными темпами, несмотря на высокие цены на газ, с тем чтобы создать буфер на случай перебоев поставок из РФ. Обозначенная цель на 1 ноября 2022 года — 80% заполнения, в последующие сезоны — 90%. Но «Газпром» с осени прошлого года не проявляет большого желания заполнять собственные мощности ПХГ в Европе, что поддерживает высокие цены на газ на европейском рынке.

Традиционно компания, наоборот, стремилась хранить больше газа в Европе, чтобы иметь страховку для выполнения контрактов на случай перебоев транзита через Украину. Однако теперь отбор по долгосрочным контрактам «Газпрома» резко упал, а статус многих соглашений стал неопределенным: польская PGNiG уже разорвала контракт из-за требований российской стороны по оплате в рублях, а другие клиенты, в том числе такие крупные, как итальянская Eni, заявили о намерении пойти в арбитраж. В данной ситуации, исходя из коммерческих соображений, «Газпром» может быть больше заинтересован в поддержании высоких цен, нежели в заполнении ПХГ в Европе.

Татьяна Дятел