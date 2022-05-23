ЕС заготавливает газ на зиму

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Сокращение поставок «Газпрома» в Европу не помешало странам ЕС опережающими темпами запасать газ в подземных хранилищах. Они уже заполнены на 42,6%, что при темпах закачки на уровне 2021 года позволит заполнить ПХГ на 90% к 1 ноября. Рекордно высокие цены на газ в Европе позволяют ей импортировать большие объемы сжиженного природного газа, в основном из США, переманивая грузы из Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Страны ЕС к концу мая смогли полностью покрыть накопленный с 2021 года разрыв в уровне заполнения подземных хранилищ. На 21 мая, по данным AGSi+, там было около 41,5 млрд кубометров, уровень заполнения составлял 42,62%. На фоне противостояния с Россией и возможности перебоев в поставках российского газа Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС добиться заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября. Как подсчитал “Ъ”, достигнутый к 21 мая результат означает, что, закачивая газ теми же темпами, что и в 2021 году, ЕС добьется своей цели: запасы к 1 ноября достигнут примерно 90 млрд кубометров, а уровень заполнения составит 92%.

При этом европейские потребители умудряются заполнять хранилища, несмотря на существенное снижение поставок «Газпрома» в апреле—мае, которые упали примерно на 40% в годовом выражении на фоне отказа Польши от российского газа и снижения поставок через Украину. «Газпром» больше не раскрывает помесячную статистику своего экспорта в Европу, однако за 4,5 месяца 2022 года его поставки в дальнее зарубежье (включает растущий экспорт в Китай и Турцию) упали на 26,5%.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, 23 мая: Если президент Путин чего и добился, так это потери своего лучшего клиента. Европа никогда не вернется (к закупкам энергоресурсов у РФ.— “Ъ”). Он подтолкнул нас — и это хорошо — в направлении возобновляемой чистой энергетики.

Поставки «Газпрома» были во многом замещены импортом СПГ, который в апреле вырос на 47,7% год к году и на 20% к марту, до 11,6 млн тонн (16 млрд кубометров), по оценке Platts. Крупнейшим поставщиком стали США (7,5 млрд кубометров), вторым по величине — Катар (2,55 млрд кубометров). Рост поставок американского СПГ был вызван тем, что в апреле и мае европейский рынок был премиальным и значительная часть грузов была перенаправлена с рынка Азии. В итоге в апреле более 78% экспорта СПГ из США пришлось на Европу. В среднем в апреле цена европейских хабов — голландского TTF и британского NBP — к спотовой цене СПГ в Азии составляла $4 за MBTU.

Перенаправлению СПГ из Азии способствовало и то, что экономическая активность ключевого потребителя в этом регионе Китая находится под давлением из-за продолжающихся карантинов в Шанхае. При этом другим азиатским импортерам, например, Индии, сложно конкурировать с Европой при существующем уровне цен. «Среди аналитиков сформировался консенсус относительно того, что при цене СПГ с поставкой в Азию выше $38 за MBTU ($1350 за 1 тыс. кубометров.— “Ъ”) такие спотовые сделки становятся неприемлемыми для покупателей»,— отмечают аналитики Platts. Они также ссылаются на мнение французского трейдера, согласно которому нынешние уровни поставок СПГ в Европу могут сохраняться по меньшей мере до начала лета, учитывая сохраняющуюся премию по отношению к цене в Азии. При этом ситуация может измениться в случае снятия ограничений в Китае или жаркой погоды в Азии, которая подхлестнет спрос на электроэнергию.

Способность ЕС ускоренно пополнять запасы газа в ПХГ может стать крайне неприятным поворотом для «Газпрома», который рассчитывал, что Европе при любом развитии событий понадобится дополнительный газ этой осенью и зимой. Именно низкий уровень запасов в хранилищах поддерживал цены на газ в Европе на экстраординарно высоком уровне последние полгода: сейчас ближайший фьючерс на индекс TTF торгуется за $1 тыс. за 1 тыс. кубометров, снизившись с пиков марта в $2,2 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Юрий Барсуков