Кто в мир, кто по дрова

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В Кремле в четверг призвали Киев принять требования Москвы, дав понять, что ситуация на фронтах складывается не в его пользу. К компромиссу с Россией — в том числе и в плане территориальных уступок — Украину в последние дни начали склонять и некоторые влиятельные персоны на Западе. Украинские власти крайне негативно реагируют на подобные призывы. Большинство западных партнеров Украины, впрочем, убеждают Киев продолжать активное сопротивление, несмотря на сложную военную ситуацию в Донбассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока некоторые на Западе призывают Украину подчиниться требованиям России, Киев и большинство его союзников намерены сражаться до последнего

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пока некоторые на Западе призывают Украину подчиниться требованиям России, Киев и большинство его союзников намерены сражаться до последнего

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Болезненный компромисс»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг призвал украинские власти «принять требования Москвы и осознать ситуацию де-факто, трезво оценить реальное положение». Напомним, Россия среди прочего настаивает на том, чтобы Украина провозгласила нейтралитет и отказалась от притязаний на Крым и Донбасс. В переговоры по поводу условий урегулирования конфликта стороны вступили вскоре после начала российской «специальной военной операции»; в конце марта им удалось сблизить позиции, однако затем все застопорилось.

Вместе с тем о необходимости компромисса между Россией и Украиной в последние дни все громче говорят и на Западе. Дискуссию запустила американская газета The New York Times (NYT), опубликовав 19 мая редакционную колонку, в которой говорилось, что «не в интересах Америки ввязываться в полномасштабную войну с Россией», а «мир, заключенный путем переговоров, может потребовать от Украины принятия некоторых трудных решений». «Страдания украинцев тронули американцев, но народная поддержка войны вдали от берегов США не будет продолжаться бесконечно. Инфляция является гораздо более серьезной проблемой для американских избирателей, чем Украина, а сбои на мировых продовольственных и энергетических рынках, вероятно, только усилятся»,— отмечалось в материале.

По мнению NYT, «опасно предполагать», что Украина, добившаяся «ошеломляющих успехов» в противостоянии с Россией, с американской и европейской помощью сможет отбросить российские войска на позиции до 24 февраля.

Еще менее реалистичным в издании сочли сценарий возвращения украинскими властями территорий, контроль над которыми они утратили в 2014 году.

«Решения украинских властей должны основываться на реалистичной оценке их потенциала и того, сколько еще разрушений может выдержать Украина… Если конфликт в итоге приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует компромисс»,— написала газета.

Одновременно европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что лидеры Франции, Германии и Италии выступают против нацеливания Украины на решительною победу над Россией и склоняются к необходимости мирного соглашения. При этом бывший итальянский премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, согласно изданию Corriere della Sera, сказал: «Европа должна объединить усилия и выдвинуть мирное предложение, чтобы убедить украинцев принять требования Путина».

Однако больше всего шуму наделало выступление бывшего госсекретаря и экс-советника президента США по нацбезопасности Генри Киссинджера, заявившего 23 мая на форуме в Давосе, что «разделительная линия должна зафиксировать довоенный status quo». Эту фразу многие интерпретировали как призыв к украинским властям отказаться от притязаний на Крым и часть Донбасса. В своей речи Генри Киссинджер также напомнил, что он еще восемь лет назад призывал Украину провозгласить нейтралитет и стать «мостом» между Россией и Западом, а не «прифронтовой территорией» Европы. По его словам, Украина все еще может достигнуть этой цели, если наряду «с проявленным ею в ходе войны героизмом» она также окажется достаточно «мудрой», чтобы «продемонстрировать стремление к балансу в Европе и мире в целом».

«Не убирать ногу с педали»

В Киеве на призывы уступить Москве отреагировали раздраженно. Колонку The New York Times журналисты издания Kyiv Independent назвали «завуалированным манифестом умиротворения агрессора». В материале подчеркивается, что вера Украины в свою победу основана «не на чрезмерной самоуверенности», а на понимании, что «любая уступка России сейчас рано или поздно приведет к новой войне». «Умиротворение — это не проявление разума. Это признак страха и близорукости, которые только ухудшат ситуацию, примеры чему мы все неоднократно видели в прошлом»,— убеждены в Kyiv Independent.

Выступление Генри Киссинджера советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал попыткой склонить его страну к компромиссу ради возвращения «комфортного довоенного образа жизни и возобновления бизнеса с Россией». «Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы»,— написал он в своем Telegram-канале. Михаил Подоляк напомнил: еще недавно многие на Западе предупреждали, что Украина продержится «от трех дней до нескольких недель», что оказалось неверным прогнозом. «Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием»,— заявил он. По словам Михаила Подоляка, мирные переговоры с Россией будут возможны, когда в Москве начнут «трезво оценивать ситуацию».

Еще один советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину (признан в РФ СМИ-иноагентом) призвал жестче реагировать на предложения западных политиков Киеву поступиться территориями ради мира с Москвой и привел пример, как им отвечать: «Не пошли бы вы на …, долб…ы, б…, с такими предложениями. Немножко поторговать украинской территорией. Вы вообще о…рели, что ли, там?» Свою речь чиновник сопроводил неприличным жестом.

Сам президент Украины Владимир Зеленский был более сдержан.

«Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы,— сказал президент Зеленский в видеообращении, опубликованном в среду.— Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене».

Решительный настрой Киева, несмотря на прозвучавшие призывы к компромиссу, поддерживает большинство его западных партнеров. Так, в четверг министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что «агрессию России нельзя унять, ее надо отражать силой». По ее мнению, Украина может победить Россию, если Запад продолжит наращивать военную помощь Киеву и санкции в отношении Москвы. «Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа»,— заявила она.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда в ходе недавнего визита в Киев подчеркнул, что «только Украина имеет право решать что-то о своем будущем» (см. “Ъ” от 23 мая).

Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти», глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Россия должна быть «ослаблена», а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заверила, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину «до тех пор, пока не будет одержана победа».

«Чрезвычайно плохая ситуация»

Аргументация политиков, ратующих за продолжение Киевом активного сопротивления, основывается на частичных успехах украинской стороны. В ходе боевых действий вооруженные силы Украины сумели вернуться в оставленные российской армией Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Николаевскую и Житомирскую области. Те же, кто выступает за компромисс, говорят о тяжелой цене конфликта. По данным ООН, с 24 февраля по 23 мая на Украине зафиксированы 8462 жертвы среди гражданского населения: 3930 убитых и 4532 раненых.

При этом в последнее время ситуация на фронтах складывается не в пользу Киева. Издание «Forbes Украина» отмечает: если до начала боевых действий Россия контролировала «7% украинской территории» (подразумевается Луганская и Донецкая народные республики, а также Крым), то теперь «эта площадь в 2,9 раза больше». И, судя по сводкам с передовой, может расшириться еще. «Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что все более или менее в порядке с войной. Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая»,— признал в Давосе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал Запад активизировать поставки вооружений.

В свою очередь, Алексей Арестович допустил, что положение на фронте будет усугубляться еще месяц-полтора, «пока не придет помощь по ленд-лизу (США.— “Ъ”)». Между тем, как сообщило на днях немецкое агентство DPA, страны НАТО достигли неформальной договоренности не поставлять на Украину некоторые виды вооружений, в частности танки и самолеты, чтобы Россия не расценила это как вступление альянса в войну. По той же причине Израиль запретил отправку Украине противотанковых ракет Spike, произведенных в Германии по израильской лицензии. Об этом сообщил американский портал Axios.

Между тем Россия продолжает развивать наступление в Донбассе сразу по нескольким направлениям. Так, и глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, и председатель луганской областной администрации Сергей Гайдай заявили, что Киев контролирует только 5% Луганской области. Для того чтобы силы ЛНР и российские военные могли объявить о полном контроле, им надо взять административный центр Луганской области Северодонецк и находящийся рядом Лисичанск, бои за которые активно ведутся в данный момент.

Военные эксперты полагают, что российская армия пытается создать несколько котлов для украинских военных. В Луганской области — в районе Северодонецка/Лисичанска, в Донецкой области — в районе Бахмута и Авдеевки, из которой ведутся постоянные обстрелы Донецка и Горловки, а в дальнейшем также в районе Краматорска (административный центр подконтрольной Украине части Донецкой области) и Славянска.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг предупредил, что боевые действия на Украине могут затянуться надолго и превратиться в «войну на истощение». В связи с этим он призвал продолжать поддерживать Киев. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил, что Запад «просто решил использовать Владимира Зеленского и всех граждан Украины до последнего гражданина для нанесения максимального ущерба России и поражения ее на поле боя».

Марианна Беленькая, Елена Черненко