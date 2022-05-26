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Коммерсантъ FM
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Кто в мир, кто по дрова

Пока одни склоняют Украину к компромиссу с Россией, другие убеждают воевать до последнего

В Кремле в четверг призвали Киев принять требования Москвы, дав понять, что ситуация на фронтах складывается не в его пользу. К компромиссу с Россией — в том числе и в плане территориальных уступок — Украину в последние дни начали склонять и некоторые влиятельные персоны на Западе. Украинские власти крайне негативно реагируют на подобные призывы. Большинство западных партнеров Украины, впрочем, убеждают Киев продолжать активное сопротивление, несмотря на сложную военную ситуацию в Донбассе.

Пока некоторые на Западе призывают Украину подчиниться требованиям России, Киев и большинство его союзников намерены сражаться до последнего

Пока некоторые на Западе призывают Украину подчиниться требованиям России, Киев и большинство его союзников намерены сражаться до последнего

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пока некоторые на Западе призывают Украину подчиниться требованиям России, Киев и большинство его союзников намерены сражаться до последнего

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Болезненный компромисс»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг призвал украинские власти «принять требования Москвы и осознать ситуацию де-факто, трезво оценить реальное положение». Напомним, Россия среди прочего настаивает на том, чтобы Украина провозгласила нейтралитет и отказалась от притязаний на Крым и Донбасс. В переговоры по поводу условий урегулирования конфликта стороны вступили вскоре после начала российской «специальной военной операции»; в конце марта им удалось сблизить позиции, однако затем все застопорилось.

Вместе с тем о необходимости компромисса между Россией и Украиной в последние дни все громче говорят и на Западе. Дискуссию запустила американская газета The New York Times (NYT), опубликовав 19 мая редакционную колонку, в которой говорилось, что «не в интересах Америки ввязываться в полномасштабную войну с Россией», а «мир, заключенный путем переговоров, может потребовать от Украины принятия некоторых трудных решений». «Страдания украинцев тронули американцев, но народная поддержка войны вдали от берегов США не будет продолжаться бесконечно. Инфляция является гораздо более серьезной проблемой для американских избирателей, чем Украина, а сбои на мировых продовольственных и энергетических рынках, вероятно, только усилятся»,— отмечалось в материале.

По мнению NYT, «опасно предполагать», что Украина, добившаяся «ошеломляющих успехов» в противостоянии с Россией, с американской и европейской помощью сможет отбросить российские войска на позиции до 24 февраля.

Еще менее реалистичным в издании сочли сценарий возвращения украинскими властями территорий, контроль над которыми они утратили в 2014 году.

«Решения украинских властей должны основываться на реалистичной оценке их потенциала и того, сколько еще разрушений может выдержать Украина… Если конфликт в итоге приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует компромисс»,— написала газета.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 92-й

Одновременно европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что лидеры Франции, Германии и Италии выступают против нацеливания Украины на решительною победу над Россией и склоняются к необходимости мирного соглашения. При этом бывший итальянский премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, согласно изданию Corriere della Sera, сказал: «Европа должна объединить усилия и выдвинуть мирное предложение, чтобы убедить украинцев принять требования Путина».

Однако больше всего шуму наделало выступление бывшего госсекретаря и экс-советника президента США по нацбезопасности Генри Киссинджера, заявившего 23 мая на форуме в Давосе, что «разделительная линия должна зафиксировать довоенный status quo». Эту фразу многие интерпретировали как призыв к украинским властям отказаться от притязаний на Крым и часть Донбасса. В своей речи Генри Киссинджер также напомнил, что он еще восемь лет назад призывал Украину провозгласить нейтралитет и стать «мостом» между Россией и Западом, а не «прифронтовой территорией» Европы. По его словам, Украина все еще может достигнуть этой цели, если наряду «с проявленным ею в ходе войны героизмом» она также окажется достаточно «мудрой», чтобы «продемонстрировать стремление к балансу в Европе и мире в целом».

«Не убирать ногу с педали»

В Киеве на призывы уступить Москве отреагировали раздраженно. Колонку The New York Times журналисты издания Kyiv Independent назвали «завуалированным манифестом умиротворения агрессора». В материале подчеркивается, что вера Украины в свою победу основана «не на чрезмерной самоуверенности», а на понимании, что «любая уступка России сейчас рано или поздно приведет к новой войне». «Умиротворение — это не проявление разума. Это признак страха и близорукости, которые только ухудшат ситуацию, примеры чему мы все неоднократно видели в прошлом»,— убеждены в Kyiv Independent.

Выступление Генри Киссинджера советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал попыткой склонить его страну к компромиссу ради возвращения «комфортного довоенного образа жизни и возобновления бизнеса с Россией». «Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы»,— написал он в своем Telegram-канале. Михаил Подоляк напомнил: еще недавно многие на Западе предупреждали, что Украина продержится «от трех дней до нескольких недель», что оказалось неверным прогнозом. «Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием»,— заявил он. По словам Михаила Подоляка, мирные переговоры с Россией будут возможны, когда в Москве начнут «трезво оценивать ситуацию».

Еще один советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину (признан в РФ СМИ-иноагентом) призвал жестче реагировать на предложения западных политиков Киеву поступиться территориями ради мира с Москвой и привел пример, как им отвечать: «Не пошли бы вы на …, долб…ы, б…, с такими предложениями. Немножко поторговать украинской территорией. Вы вообще о…рели, что ли, там?» Свою речь чиновник сопроводил неприличным жестом.

Сам президент Украины Владимир Зеленский был более сдержан.

«Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы,— сказал президент Зеленский в видеообращении, опубликованном в среду.— Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене».

Решительный настрой Киева, несмотря на прозвучавшие призывы к компромиссу, поддерживает большинство его западных партнеров. Так, в четверг министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что «агрессию России нельзя унять, ее надо отражать силой». По ее мнению, Украина может победить Россию, если Запад продолжит наращивать военную помощь Киеву и санкции в отношении Москвы. «Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа»,— заявила она.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда в ходе недавнего визита в Киев подчеркнул, что «только Украина имеет право решать что-то о своем будущем» (см. “Ъ” от 23 мая).

Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти», глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Россия должна быть «ослаблена», а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заверила, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину «до тех пор, пока не будет одержана победа».

«Чрезвычайно плохая ситуация»

Аргументация политиков, ратующих за продолжение Киевом активного сопротивления, основывается на частичных успехах украинской стороны. В ходе боевых действий вооруженные силы Украины сумели вернуться в оставленные российской армией Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Николаевскую и Житомирскую области. Те же, кто выступает за компромисс, говорят о тяжелой цене конфликта. По данным ООН, с 24 февраля по 23 мая на Украине зафиксированы 8462 жертвы среди гражданского населения: 3930 убитых и 4532 раненых.

При этом в последнее время ситуация на фронтах складывается не в пользу Киева. Издание «Forbes Украина» отмечает: если до начала боевых действий Россия контролировала «7% украинской территории» (подразумевается Луганская и Донецкая народные республики, а также Крым), то теперь «эта площадь в 2,9 раза больше». И, судя по сводкам с передовой, может расшириться еще. «Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что все более или менее в порядке с войной. Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая»,— признал в Давосе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал Запад активизировать поставки вооружений.

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В свою очередь, Алексей Арестович допустил, что положение на фронте будет усугубляться еще месяц-полтора, «пока не придет помощь по ленд-лизу (США.— “Ъ”)». Между тем, как сообщило на днях немецкое агентство DPA, страны НАТО достигли неформальной договоренности не поставлять на Украину некоторые виды вооружений, в частности танки и самолеты, чтобы Россия не расценила это как вступление альянса в войну. По той же причине Израиль запретил отправку Украине противотанковых ракет Spike, произведенных в Германии по израильской лицензии. Об этом сообщил американский портал Axios.

Между тем Россия продолжает развивать наступление в Донбассе сразу по нескольким направлениям. Так, и глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, и председатель луганской областной администрации Сергей Гайдай заявили, что Киев контролирует только 5% Луганской области. Для того чтобы силы ЛНР и российские военные могли объявить о полном контроле, им надо взять административный центр Луганской области Северодонецк и находящийся рядом Лисичанск, бои за которые активно ведутся в данный момент.

Военные эксперты полагают, что российская армия пытается создать несколько котлов для украинских военных. В Луганской области — в районе Северодонецка/Лисичанска, в Донецкой области — в районе Бахмута и Авдеевки, из которой ведутся постоянные обстрелы Донецка и Горловки, а в дальнейшем также в районе Краматорска (административный центр подконтрольной Украине части Донецкой области) и Славянска.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг предупредил, что боевые действия на Украине могут затянуться надолго и превратиться в «войну на истощение». В связи с этим он призвал продолжать поддерживать Киев. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил, что Запад «просто решил использовать Владимира Зеленского и всех граждан Украины до последнего гражданина для нанесения максимального ущерба России и поражения ее на поле боя».

Марианна Беленькая, Елена Черненко

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Российские военнослужащие на бывшей позиции украинских войск под Светлодарском в Донецкой области

Российские военнослужащие на бывшей позиции украинских войск под Светлодарском в Донецкой области

Фото: Reuters / Pavel Klimov

Экскаватор убирает завалы уничтоженного в результате обстрелов здания в Ирпене на окраине Киева

Экскаватор убирает завалы уничтоженного в результате обстрелов здания в Ирпене на окраине Киева

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Последствия обстрелов в Харькове

Последствия обстрелов в Харькове

Фото: Sofia Bobok / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащий у постамента со снесенным памятником Владимиру Ленину в Светлодарске

Военнослужащий у постамента со снесенным памятником Владимиру Ленину в Светлодарске

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-80 военнослужащих ЛНР у села Тошковка

Танк Т-80 военнослужащих ЛНР у села Тошковка

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Женщина с велосипедом рядом с уничтоженным зданием в селе Тошковка в ЛНР

Женщина с велосипедом рядом с уничтоженным зданием в селе Тошковка в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разрушенная опора телебашни в Киеве

Разрушенная опора телебашни в Киеве

Фото: Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun / AFP

Воронка от авиаудара в селе Яцковка ДНР

Воронка от авиаудара в селе Яцковка ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жительницы ДНР идут на уборку улиц в Волновахе

Жительницы ДНР идут на уборку улиц в Волновахе

Фото: AP

Люди среди свежевырытых могил в поселке Старый Крым около Мариуполя

Люди среди свежевырытых могил в поселке Старый Крым около Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российские военнослужащие занимаются разминированием территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Российские военнослужащие занимаются разминированием территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь», в автобусе в Донецкой области

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь», в автобусе в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Крыша дома в Донецке после обстрела

Крыша дома в Донецке после обстрела

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Празднование Дня вышиванки во Львове

Празднование Дня вышиванки во Львове

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Фото: Bernat Armangue / AP

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Фото: Francisco Seco / AP

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Затопленное село Демидов Киевской области

Затопленное село Демидов Киевской области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Фото: Reuters / Marius Bosch

Поврежденный жилой район в Харькове

Поврежденный жилой район в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Жительница села Комышуваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Жительница села Комышуваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Люди около разрушенного здания в Одессе

Люди около разрушенного здания в Одессе

Фото: Max Pshybyshevsky / AP

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Фото: NurPhoto / AFP

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Фото: Planet Labs PBC / AP

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Фото: Reuters / Jorge Silva

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Гражданские лица, эвакуированные с металлургического завода «Азовсталь», в сопровождении членов Международного комитета Красного Креста в селе Безыменное

Гражданские лица, эвакуированные с металлургического завода «Азовсталь», в сопровождении членов Международного комитета Красного Креста в селе Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Фото: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жительница Краматорска

Жительница Краматорска

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Фото: Reuters / Roman Baluk

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители во время эвакуации в Харькове

Жители во время эвакуации в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Город Рубежное после обстрелов

Город Рубежное после обстрелов

Фото: ТАСС

Собака выглядывает из автомобиля

Собака выглядывает из автомобиля

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Медработники несут раненого в Харькове

Медработники несут раненого в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Убежище в Харьковском метро

Убежище в Харьковском метро

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым после обстрелов в Луганской области

Дым после обстрелов в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Genya Savilov / AFP

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Фото: Reuters

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Фото: Reuters / Igor Tkachenko

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Левобережный район Мариуполя

Левобережный район Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Фото: Sergey Bobok / AFP

Останки автомобиля в Чернигове

Останки автомобиля в Чернигове

Фото: Petros Giannakouris / AP

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Пожар на одном из заводов Харькова после обстрела

Пожар на одном из заводов Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Беженцы из Мариуполя

Беженцы из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Улицы Харькова

Улицы Харькова

Фото: Sergey Bobok / AFP

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Фото: Philip Crowther / AP

Дым над домами во Львове

Дым над домами во Львове

Фото: Reuters / Vladyslav Sodel

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача еды на станции метро в Харькове

Раздача еды на станции метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариуполь после обстрелов

Мариуполь после обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пожарные работы в Харькове

Пожарные работы в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Фото: Reuters / Marko Djurica

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Фото: Felipe Dana / AP

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горящий магазин в Харькове

Горящий магазин в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Пожарные тушат завод в Харькове

Пожарные тушат завод в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Фото: Andrew Marienko / AP

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Фото: Fadel Senna / AFP

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Уничтоженная бронетехника в Буче

Уничтоженная бронетехника в Буче

Фото: Vadim Ghirda / AP

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Фото: Reuters / Marko Djurica

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Фото: Vadim Ghirda / AP

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Раздача хлеба в Мариуполе

Раздача хлеба в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Фото: Petros Giannakouris / AP

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Фото: Reuters / Stringer

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Фото: Vadim Ghirda / AP

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Фото: Александр Река / ТАСС

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Фото: Reuters

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы с Донбасса в Казани

Беженцы с Донбасса в Казани

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Антонов

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Фото: emre caylak / AFP

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Мариупольский драматический театр

Мариупольский драматический театр

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Выбитые окна жилого дома в городе Ирпень Киевской области

Выбитые окна жилого дома в городе Ирпень Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Военнослужащие в Мариуполе

Военнослужащие в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Стрельба из противотанкового гранатомета в Мариуполе

Стрельба из противотанкового гранатомета в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий осматривает сгоревший бронетранспортер в Киевской области

Военнослужащий осматривает сгоревший бронетранспортер в Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Горящий газопровод, поврежденный в результате обстрела на севере Харькова

Горящий газопровод, поврежденный в результате обстрела на севере Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Очередь беженцев в селе Шегини Львовской области у украинско-польской границы

Очередь беженцев в селе Шегини Львовской области у украинско-польской границы

Фото: Reuters / Hannah McKay

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko