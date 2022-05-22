Лучше Польше, да лучше

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Украина и Польша договорились подписать договор о добрососедстве и упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран. Об этом было объявлено в ходе переговоров президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды, состоявшихся в Киеве. Господин Дуда стал первым лидером иностранного государства, выступившим с трибуны Верховной рады после начала боевых действий на Украине. Он пообещал, что не успокоится, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, а также призвал других мировых лидеров не иметь дела с Россией. Слова президента прозвучали на фоне дискуссии в западных СМИ о неизбежности переговоров о прекращении огня на Украине. Впрочем, как заверил в воскресенье помощник президента РФ Владимир Мединский, со стороны Киева сейчас нет «никакого стремления к продолжению диалога» с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский уверены, что между двумя странами и народами «не должно быть границ или барьеров»

Фото: Stringer, Reuters Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский уверены, что между двумя странами и народами «не должно быть границ или барьеров»

Фото: Stringer, Reuters

«После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть никаких дел, господа президенты и премьеры!» — заявил Анджей Дуда с трибуны Верховной рады. «Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина — это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи!» — добавил он. Господин Дуда также подчеркнул, что ничто не может разрушить единство между украинским и польским народами. «Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на "Евровидении"»,— полушутя-полусерьезно сказал он, напомнив о том, что недавно профессиональное жюри Украины поставило ноль баллов исполнителю из Польши. «Я верю, что эти дружеские отношения, установившиеся между миллионами поляков и украинцев, навсегда сделают нас добрыми соседями»,— подчеркнул польский президент. По его словам, пришло время «для нового польско-украинского трактата, договора о добрососедстве», который учтет все, что было достигнуто между двумя странами. Президент также отметил, что «польско-украинская граница должна объединять, а не разделять» и одним из признаков хороших двусторонних отношений должно стать скоростное железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой.

Для Анджея Дуды это уже третий визит в Киев за последние месяцы.

Он приезжал в украинскую столицу 23 февраля, за день до начала российской «специальной военной операции», а также 13 апреля вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии. В этот раз господин Дуда стал первым после начала боевых действий главой иностранного государства, выступившим с трибуны Верховной рады. Депутаты неоднократно прерывали речь президента Польши овациями, а завершили его выступление крепкие объятия с Владимиром Зеленским.

«Мы родные, и между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют. Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении»,— сказал, в свою очередь, президент Зеленский, до этого анонсировавший принятие законопроекта о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.

По его словам, последние события невольно заставили Киев и Варшаву «забыть споры по поводу общего прошлого». Речь в первую очередь о разных трактовках событий Второй мировой войны. «Мы с Анджеем стремились к настоящему пониманию между нашими народами, вместе разбирали это "хранилище" (противоречий.— “Ъ”). Мы планировали строить мемориал примирения на общей границе. Но украинские границы перешли те, кто хочет других мемориалов и посвященных совсем не миру»,— сказал Владимир Зеленский. Он также поблагодарил Анджея Дуду за готовность добиваться членства Украины в ЕС.

Для Киева важным также стало еще одно заявление польского президента. «Раздались тревожные голоса о том, что Украина должна подчиниться требованиям Путина (президента РФ Владимира Путина.— “Ъ”). Но только Украина имеет право решать что-то о своем будущем. Международное сообщество должно требовать от России прекратить агрессию и покинуть территорию Украины, перестать топтать международное право. Не может быть никаких переговоров и решений за спиной Украины. Ничего о вас без вас — это железный принцип»,— сказал Анджей Дуда.

Слова господина Дуды прозвучали на фоне серии публикаций в западных СМИ, в которых речь шла речь о перспективах переговорного процесса между Москвой и Киевом.

В частности, в пятницу американская газета The New York Times в своей редакционной колонке написала, что президент США Джо Байден «должен ясно дать понять президенту Владимиру Зеленскому и его людям, что есть предел тому, как далеко США и НАТО зайдут в противостоянии с Россией, а также пределы оружия, денег и политической поддержки».

«Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке его средств и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать»,— отмечалось в материале.

А несколькими днями ранее европейское издание Politico отметило, что лидеры Франции, Германии и Италии заговорили о важности прекращения огня и мирного соглашения как раз в тот момент, когда Украина изменила ход событий на фронте. По информации издания, в Европе «серьезную озабоченность вызывает то, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой, а нормализацию энергетических связей еще более недостижимой».

При этом официально в Париже подчеркивают, что никаких переговоров за спиной Киева не будет. Об этом же заявили и в Берлине. По итогам последнего разговора Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем оба лидера «согласились с тем, что дипломатическое решение путем переговоров между Украиной и Россией потребует немедленного прекращения боевых действий с российской стороны и вывода российских войск с Украины». Кроме того, в Вашингтоне продолжают заявлять, что хотят «стратегического поражения России» на Украине. Об этом сказала в пятницу постпред США при НАТО Джулианна Смит. Такой же позиции придерживается и Лондон в лице министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Тем не менее в Киеве встревожены.

«У американцев появились соглашательские нотки. Звонки начались, диалог (речь о созвонах министров обороны и начальников штабов РФ и США впервые с начала войны.— “Ъ”)»,— сказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Статью в The New York Times он назвал отражением дискуссии внутри США. В то же время господин Арестович подчеркнул, что украинское «политическое руководство не пойдет на Минск-3», «даже если Россия уже ведет такой диалог с некоторыми странами ЕС». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также отметил, что цель Украины — освободить все занятые территории (Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области). «Победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а Россия хочет все не отдать, то есть ничего не отдать»,— в свою очередь, заявил президент Зеленский в интервью украинскому телеканалу ICTV.

Еще одно украинское издание — «Страна.ua» — считает, что это, как и другие заявления президента о том, что «победа в войне будет стоить десятки тысяч жизней», можно трактовать по-разному: с одной стороны, что Киев готов идти до конца, а с другой — что «обществу показывают цену победы, чтобы подготовить к необходимости компромисса».

В субботнем обращении к нации президент Зеленский назвал ситуацию в Донбассе, где сейчас идут основные бои, «чрезвычайно тяжелой». По его словам, «враг пытается наступать на Славянск и Северодонецк, но вооруженные силы Украины отбивают атаки». Об этом же говорится в сводках украинского Генштаба. В связи с этим Киев продолжает настойчиво просить Запад о поставках оружия. Этот вопрос будет обсуждаться в понедельник на второй встрече министров обороны примерно 40 государств.

В Москве, со своей стороны, не раз заявляли, что переговорный процесс прерван по инициативе Киева, за спиной которого стоят западные партнеры. В частности, в воскресенье помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ напомнил, что месяц назад Россия передала украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. «Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет»,— отметил он. Господин Мединский также отметил, что помощь западных стран Киеву небескорыстна. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и ЕС намерены воевать с Россией «до последнего украинца» и им абсолютно безразлична судьба Украины.

Марианна Беленькая