Не тот план

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Власти Италии выдвинули четырехэтапный план урегулирования конфликта вокруг Украины: перемирие, вступление Украины в ЕС при отказе от НАТО, двустороннее соглашение по Крыму и Донбассу и, наконец, многосторонний договор о европейской безопасности. В Кремле и МИДе инициативе Рима пока не дали оценку, зато на нее уже отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он увидел в документе «явный бред», «дешевое прожектерство» и «прямое хамство в адрес России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал итальянский план «потоком сознания европейских графоманов», а отдельные его положения — «явным бредом и дешевым прожектерством»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал итальянский план «потоком сознания европейских графоманов», а отдельные его положения — «явным бредом и дешевым прожектерством»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мирный план» по Украине итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, по данным газеты La Repubblica, в конце прошлой недели направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и представителям стран G7. Судя по всему, документ также был передан России, поскольку в понедельник заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщил журналистам в Москве, что «его недавно получили» и теперь «рассматривают». При этом из комментария пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова следовало, что до Кремля бумага еще не дошла. «Мы пока не видели (предложения со стороны Рима.— “Ъ”), надеемся, что по дипломатическим каналам (план.— “Ъ”) будет доведен до нас и мы сможем с ним ознакомиться»,— сказал он журналистам.

По данным СМИ, план, составленный МИД Италии и согласованный с правительством страны, предусматривает четыре этапа продвижения к миру на Украине. Первый: переход от локальных перемирий к полному прекращению огня и ликвидации линии боевых столкновений под наблюдением миротворцев ООН. Второй: запуск процесса вступления Украины в ЕС в ускоренном порядке при объявлении ею долгосрочного военного нейтралитета. Третий: заключение соглашения между Украиной и Россией по «оспариваемым территориям» — Крыму и Донбассу. Италия предлагает наделить эти территории широкой автономией в вопросах языка, культуры, экономических связей и обороны, но в составе Украины. Четвертый шаг: выработка нового договора о мире и безопасности в Европе, предусматривающего среди прочего снятие санкций с России в обмен на вывод ее войск с территории Украины.

В МИД Италии пояснили, что над этими элементами можно работать одновременно, для чего Рим предлагает создать «международную группу содействия» урегулированию конфликта на Украине и вокруг нее. Луиджи Ди Майо во вторник признал в беседе с агентством ANSA, что сейчас «условий для достижения мира нет» и дело идет «к долгой и изнурительной войне». Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в интервью Corriere della Sera признал, что поначалу он считал вероятной скорую победу России, но теперь, по его словам, таких признаков нет.

При этом в итальянском правительстве настаивают, что о контурах мирных договоренностей нужно думать уже сегодня, поскольку их достижение займет время. В Риме, как следует, из комментария Луиджи Ди Майо, хотели бы, чтобы итальянский план лег в основу общей позиции ЕС. «Необходима коллективная инициатива, а не отдельные попытки убедить (президента РФ.— “Ъ”) Владимира Путина начать вести переговоры»,— убежден он.

Впрочем, в России его предложениям уже дали на достаточно высоком уровне резко негативную оценку. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел, что итальянский план не учитывает реалий, а потому является «потоком сознания европейских графоманов».

«Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале.

Идею наделения Украины нейтральным статусом он приветствовал, однако выразил уверенность, что без членства в НАТО эту страну в ЕС не примут. «А просто в Евросоюзе ее видеть явно не хотят, слишком затратно и опасно. Поэтому предлагают суррогаты. Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили. Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей»,— предположил экс-президент РФ.

Призыв наделить Донбасс широкой автономией в составе Украины Дмитрий Медведев назвал «явным бредом и дешевым прожектерством». По его оценке, «решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся». Что же касается идеи об автономии Крыма в составе Украины, то зампред Совбеза расценил эту идею как «прямое хамство в адрес России, угрозу ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны».

По мнению Дмитрия Медведева, сама Украина «договариваться совсем не хочет». «Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца. Напрасно,— предупредил он.— В случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры».

В этом контексте чиновник напомнил о российских предложениях по урегулированию конфликта, переданных украинской стороне вскоре после начала «специальной военной операции». Делегации двух стран достигли предварительных договоренностей на встрече в Стамбуле 29 марта (в том числе по вопросу о нейтральном статусе Украины и гарантиях ее безопасности со стороны РФ и других стран), однако впоследствии консультации забуксовали. Президент Украины Владимир Зеленский вчера сказал в интервью японскому общественному телевидению, что Киев будет готов возобновить переговоры с Москвой, когда вернет утраченные с 24 февраля территории.

Елена Черненко