Недолго думал Думенко

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Первоиерарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) обратился к предстоятелю Константинопольской церкви Варфоломею и главам поместных церквей с просьбой лишить патриарха Московского и всея Руси Кирилла патриаршего престола, поскольку тот занимается «распространением еретического этнофилетического учения о русском мире». В Московском патриархате не стали комментировать действия Епифания. Эксперты убеждены, что заявление главы ПЦУ имеет политический подтекст, и указывают, что лишить главу РПЦ патриаршего престола первоиерархи других поместных православных церквей при всем желании не смогут. Впрочем, случаи отстранения от власти высших лиц церкви в истории случались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарху Кириллу ставят в вину распространение идеологии «русского мира»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Патриарху Кириллу ставят в вину распространение идеологии «русского мира»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С инициативой лишить предстоятеля РПЦ престола выступили члены Архиерейского собора ПЦУ: «Просим предстоятеля обратиться к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей о привлечении российского патриарха Кирилла к канонической ответственности за распространение еретического этнофилетического учения (предпочтение национальных интересов общецерковным.— “Ъ”)» на основе идеологии «русского мира». Они также отметили предоставление патриаршего «благословения» российским войскам на войну на Украине и провоцирование раскола в церкви, в частности, «через создание на канонической территории Александрийского патриархата "епархий РПЦ"». В Московском патриархате “Ъ” не стали комментировать это заявление.

Напомним, в апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь в противовес официальной Украинской православной церкви (УПЦ), которая, по мнению украинских политиков, тесно связана с Москвой. При поддержке патриарха Варфоломея в Киеве был запущен процесс по ее созданию. В конце 2018 года прошел так называемый объединительный cобор православных церквей Украины, на котором был избран глава новой церковной структуры — митрополит Киевский. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). В январе 2019 года новая церковь получила от Константинопольского патриархата томос. Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ в присутствии президента Украины Петра Порошенко и делегации украинских чиновников. Впрочем, большинство поместных православных церквей не признают ПЦУ легитимной церковью, а Думенко — иерархом. На сегодняшний день из 15 поместных церквей ПЦУ признали Константинопольская, Элладская, Кипрская и Александрийская церкви. 28 марта 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, в Верховную раду был внесен законопроект о запрете УПЦ на территории страны. В некоторых районах ее деятельность была запрещена решением местных властей.

«Так называемая Православная церковь Украины не является канонической структурой и не соответствует церковным нормам, поэтому сложно анализировать заявления ее руководства,— заявил ТАСС руководитель Синодально-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.— Мне сложно анализировать заявления ПЦУ о канонах, так как эта структура не соответствует ни одному из них».

«Разумеется, раскольники не имеют никакого права требовать церковного суда над нашим патриархом,— заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков, которого также цитируют СМИ.— Во-первых, согласно церковному праву, свидетельство против епископа не принимается от еретиков (то есть отколовшихся от церкви Христовой по разным причинам, в том числе раскольников). Во-вторых, патриарх Варфоломей не может судить Московского патриарха, так как не имеет прав на это, наоборот, учение о наличии у него таких прав само является ересью папизма. Также Константинопольский патриарх не может сейчас совершать вообще никаких церковно-легитимных действий, даже в собственных пределах, поскольку он вошел в единство с всеправославно осужденным расколом, сам став его частью, раскольником».

«Заявление главы ПЦУ Епифания является политическим,— убежден руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Он в более резкой форме лишь повторил то, что накануне сказал патриарх Варфоломей, который призвал патриарха Кирилла уйти в отставку». По его мнению, «все это сделано в преддверии собора УПЦ, который рассматривает положение церкви и дискриминационные законы против нее на Украине».

«Отстранение от власти религиозных деятелей в истории случались,— рассказал “Ъ” Роман Лункин.— История российского патриаршества началась с незаконного низложения поляками патриархов Иова и Гермогена. По всем церковным правилам был низложен только патриарх Никон на соборе. По политическим обвинениям и за еретические взгляды не раз отстранялись и папы римские, и константинопольские патриархи. Последний случай — низложение Иерусалимского патриарха в 2005 году за махинации с имуществом».

По словам господина Лункина, «в большинстве случаев, если в дело не вмешиваются политики, решение о низложении патриарха или даже о лишении его сана должен принимать синод или собор той церкви, которой сам патриарх руководит».

«В православном мире ни один другой иерарх не может решить или дать указание снять главу другой независимой самоуправляемой церкви,— уточнил эксперт.— Более того, исходя из исторической логики сосуществования разных церквей в православии, даже общий собор всех церквей не может низложить какого-либо патриарха. Собор лишь может, к примеру, признать какое-либо учение ересью, патриарха еретиком и призвать духовенство и верующих этой церкви лишить такого патриарха должности и сана, но не более того».

Павел Коробов