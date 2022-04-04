Госрасходы избавляют от занудства

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Белый дом внес в Госдуму пакет поправок к законам о закупках государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ-223), призванный поддержать участников контрактной системы в условиях санкций и накопленных проблем российской экономики. После недавней реформы контрактной системы новые правки в интересах отдельных заказчиков и подрядчиков вылились в масштабную волну дерегулирования, которая затрагивает всех участников. Речь идет как об упрощении и ускорении процедур для стимулирования спроса, так и об исключении информации о закупках из публичного доступа для защиты от вторичных санкций по «крымскому» варианту. Большой блок поправок упрощает строительные закупки для ускорения капстроительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму пакет поправок к закупочному законодательству — это меры поддержки заказчиков и поставщиков на фоне санкций. После реформы контрактной системы в рамках «оптимизационного» пакета Минфина, сравнимого с «регуляторной гильотиной» для госзаказа, новый пакет поправок, распространившийся уже не только на ФЗ-44, но и на ФЗ-223, де-факто фиксирует новую масштабную волну дерегулирования. При этом одна из поправок законопроекта выводит закупочные отношения из предмета регулирования закона «Об обязательных требованиях» (которые могут вводиться с соблюдением жестких ограничений) для сохранения возможности новых оперативных корректировок закупочного законодательства.

Правительственный пакет сокращает сроки расчетов по контрактам для ФЗ-44 и ФЗ-223 до семи дней после подписания акта приемки. Сейчас эти сроки составляют десять дней для МСП и 15 — для других поставщиков по госзаказу, госкомпании должны рассчитаться с малым бизнесом за семь дней, для других контрактов ограничений нет.

Для ускорения начала закупки госзаказчикам дадут возможность обосновывать начальную максимальную цену контракта (НМЦК) на основе общедоступных данных о ценах, если коммерческие предложения не поступили. До конца 2022 года заказчики также смогут отказаться от обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств в извещении о закупке и проекте контракта, за исключением случаев, когда контрактом предусмотрена выплата аванса без казначейского сопровождения. К примеру, обеспечение потребуется строительным госконтрактам с «повышенным» обязательным авансированием до 50% суммы контракта (более крупные авансы допускаются только при казначейском сопровождении).

Затрагивают поправки также государственные и окологосударственные стройки. Так, предлагается «укрупнить» закупки, если предполагается строительство «под ключ». Согласно законопроекту, в рамках закупок госкомпаний (223-ФЗ) заказчик сможет определять не разных подрядчиков для выполнения разных работ по подготовке проектной документации и непосредственно строительства, а одного, который будет отвечать за весь комплекс работ, как это уже предусматривается в рамках госзакупок (44-ФЗ). Отметим, такое нововведение закрывает существующий правовой пробел — возможность проведения госкомпаниями закупок строительных работ «под ключ» не урегулирована. На этом фоне в 2020 году Федеральная антимонопольная служба разъясняла, что не считает нарушением проведение такими заказчиками закупок «под ключ», ссылаясь на то, что природа строительных закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ идентична.

Допускается в рамках таких закупок и включение в контракт «пункта» о поставке оборудования. Такая возможность, согласно проекту, допускается и в рамках госзаказа — сейчас до 2024 года предметом одной закупки могут быть только работы по подготовке документации, проведению инженерных изысканий и самого строительства или ремонта. В таком случае в контракте требуется раздельно записать стоимость строительных работ и работ по поставке оборудования. Кроме того, закупки объекта строительства по 44-ФЗ «под ключ» станет возможно проводить без его внесения в ранее формировавшийся перечень объектов строительства «под ключ».

Предполагается, что такие изменения позволят ускорить ввод объектов капитального строительства — за счет того, что заказчик сможет провести всего одну закупку, не «разыгрывая на торгах» несколько контрактов. Видимо, расчет делается на то, что сами застройщики, будучи ограниченными сроками выполнения работ, смогут быстрее найти субподрядчиков для выполнения отдельных «пунктов» контракта, чем в рамках другого конкурса будет найден еще один генподрядчик.

Поправки предусматривают и меры по упрощению закупочных процедур и защите участников закупок от распространения вторичных санкций. Попавшие под санкции госзаказчики смогут проводить закупки в закрытой форме на площадке для гособоронзаказа, а госАО — с апреля 2023 года размещать информацию о закупке в ЕИС без размещения на ее официальном сайте. Подобная практика уже известна — в 2017 году из-за санкций были засекречены данные о закупках крымских компаний. В Минфине указывали, что это не повлияло на их прозрачность. Еще одна контрсанкционная мера связана с ужесточением ответственности поставщиков подсанкционных заказчиков — в случае существенных нарушений договора они могут попасть в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа заказчиков от контракта. Минфин также предлагает не использовать заказчикам по 44-ФЗ иностранную валюту при определении НМЦК, исключение — заказчики, работающие на территории иностранного государства. Схожую инициативу для ФЗ-223 готовит ФАС. В теории валютные ограничения должны минимизировать курсовые риски заказчиков, однако эксперты и рынок уже раскритиковали такой подход из-за переноса рисков на поставщиков (см. “Ъ” от 1 апреля).

Диана Галиева, Евгения Крючкова