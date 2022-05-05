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Коммерсантъ FM
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Не время для борьбы

Госкомпании берегут от конкуренции ради эффективности

Сторонники проконкурентной политики в Госдуме продолжают попытки ужесточения регулирования закупок госкомпаний. После принятия в первом чтении поправок Белого дома, закрывающих лазейку, позволявшую госАО скрывать до половины своих закупок, депутаты решили ограничить и неконкурентные закупки госкомпаний. Для этого предлагается ввести закрытый перечень причин для закупок у единственного поставщика, а остальные неконкурентные закупки ограничить квотой в 10%. Впрочем, в правительстве идею в условиях торговых и экономических ограничений не поддерживают. Так, в Минфине рассчитывают сохранить гибкость и предпринимательские свободы госкомпаний ради их эффективности — госАО де-факто остаются наиболее доступным правительству инструментом адаптации экономики к новой реальности и источником доходов бюджета.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с новой инициативой депутатов Госдумы о повышении конкуренции и прозрачности в закупках госкомпаний — речь идет о введении максимальной доли неконкурентных закупок госАО. По мнению главы комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга, такая квота (за исключением закупок у единственного поставщика) не должна превышать 10% годового объема закупок заказчика. Кроме того, автор предлагает сократить возможности контрактации с единственным поставщиком и ввести закрытый перечень оснований по аналогии с законом о госзакупках государства (44-ФЗ). Проект поправок к закону о закупках госкомпаний (223-ФЗ) господин Гартунг направил начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычёвой.

В конце декабря 2021 года господин Гартунг с группой депутатов уже инициировал проект, закрывающий возможность госАО скрывать данные закупок у взаимозависимых юрлиц (почти половина всех их закупок, см. “Ъ” от 21 декабря 2021 года). Однако этот проект не прошел первое чтение в конце марта — вместо него был поддержан более мягкий проект Минфина, лазейку также закрывающий, но позволяющий сохранить эффективность госкомпаний. Депутатские поправки к этому проекту ко второму чтению также содержатся в письме господина Гартунга в ГПУ. Они требуют от госАО раскрывать данные о закупках и у созданных ими некоммерческих организаций. Это необходимо, поскольку НКО создаются для удовлетворения потребностей заказчика и его дочерних и зависимых обществ, входящих в одну группу, разъясняет автор поправки, депутат Николай Петрунин.

Минфин, напомним, настаивает на необходимости сохранить предпринимательские свободы госкомпаний, так как выступает собственником, ответственным за развитие госАО и их инвестпрограмм, а после 24 февраля госкомпании — и один из наиболее доступных правительству инструментов адаптации экономики к новой реальности. Поэтому новые инициативы о повышении конкуренции в закупках госАО и сближение их регулирования с 44-ФЗ ведомство также не поддерживает. «В отличие от заказчиков по 44-ФЗ, одной из основных задач заказчиков по 223-ФЗ является осуществление хозяйственной деятельности, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов, в связи с чем законодательно определить перечень закупаемых такими заказчиками товаров, работ, услуг не представляется возможным»,— объясняют в ведомстве. Там добавляют, что опыт расширения такого перечня в рамках 44-ФЗ также выявил риски для оперативной реализации потребностей заказчиков и в результате исполнения их обязательств по другим договорам.

Попыткам повышения конкуренции в закупках госАО препятствуют и технические барьеры. Так, в Минфине считают невозможным расчет квоты неконкурентных закупок и соответственно мониторинг исполнения требования. По 44-ФЗ такой объем рассчитывается от объема бюджетных средств, выделенных заказчику, а по 223-ФЗ заказчики тратят свои деньги самостоятельно. В Минфине также указывают, что подсчет осложняет и отсутствие единых подходов к проведению закупок госкомпаниями: неконкурентными закупками в силу положений 223-ФЗ являются не только закупки у единственного поставщика, но и, например, конкурс/аукцион, проводимый с отступлением хоть от одного из признаков конкурентной закупки — как закупки товаров с ограничением по стране производства.

Отметим, что в начале 2020 года аналогичные инициативы о повышении конкуренции в закупках госкомпаний готовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), но инициативы Минфин не поддержал по тем же причинам, сообщили вчера в ведомстве (см. “Ъ” от 19 февраля 2020 года).

Диана Галиева

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