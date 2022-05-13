В Сити завелось ОПС

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Как стало известно “Ъ”, шестерых участников крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF, следствие признало членами организованного преступного сообщества (ОПС). Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры. На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 млрд руб.

В деятельности крупной инвестиционной компании QBF следственный департамент МВД разбирается чуть более года. За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ). В итоге шестерым фигурантам этого уголовного дела недавно вменили в вину еще и эту статью, причем двум из них соответствующее обвинение предъявили заочно. Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Он уже объявлен в международный розыск. В ближайшее время, по данным “Ъ”, аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду. Следствие сочло, что именно она отвечала в QBF за финансы.

Еще четырем фигурантам, трое из которых находятся в СИЗО, участие в ОПС инкриминировали уже очно. Речь идет о соучредителе ООО QBF, ранее возглавлявшем кипрский филиал компании, Зелимхане Мунаеве, юристе этой структуры Евгении Россиевой, руководителе питерского офиса ООО QBF Алексее Голубеве и находящемся под домашним арестом директоре филиальной сети компании Владимире Пахомове.

Как уже рассказывал “Ъ”, основанием для возбуждения уголовного дела стали сначала единичные обращения граждан, поступившие в УВД по Западному округу Москвы. После того как претензии к менеджерам QBF стали исчисляться десятками, дело передали для дальнейшего расследования в следственный департамент МВД, а к оперативно-разыскным мероприятиям подключились сотрудники ГУЭБиПК и столичного УФСБ.

В конце мая 2021 года с их участием при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге прошла масштабная спецоперация. В общей сложности было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8, строение 1) «Москва-Сити».

По версии следствия, средства граждан компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане. Однако вместо этого деньги оказывались на счетах компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии следствия, с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего.

При этом практически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги из QBF. Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать.

Стоит отметить, что для поддержания реноме фирмы некоторым из вкладчиков дивиденды все же выплачивали. Впрочем, делалось это исключительно за счет средств последующих клиентов.

На данный момент установлено, что нанесенный инвесторам ООО QBF (лишено лицензии 8 июля 2021 года) ущерб составляет более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб. Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, включая священнослужителей, генералов, министров, директоров различных крупных государственных и коммерческих структур. Однако никто из тех, кто отдал предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., афишировать свои потери пока не хочет и, соответственно, в официальный список потерпевших не попал. Как отмечают полицейские, именно на состоятельных клиентах, имевших доступ в том числе и к бюджетным деньгам, и был ориентирован бизнес QBF. Как и предполагали участники пирамиды, последние, потеряв крупные суммы, обращаться в правоохранительные органы не стали из-за невозможности доказать легальность их происхождения.

Олег Рубникович