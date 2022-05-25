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Коммерсантъ FM
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Под Ново-Огарево брали и сажают

Запросили срок обвиняемому в коррупции офицеру ФСО

Как стало известно “Ъ”, 13 лет заключения и крупный штраф запросила главная военная прокуратура (ГВП) для бывшего сотрудника службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова. По версии следствия, он получил две взятки за то, чтобы закрыть глаза на нарушения, допущенные при строительстве и ремонте объектов в резиденции президента России в Ново-Огарево. Защита рассчитывает добиться оправдания для офицера.

Алексей Голохвостов

Алексей Голохвостов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексей Голохвостов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уголовное дело бывшего заместителя начальника 4-го отделения 2-го отдела управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова 235-й гарнизонный военный суд под председательством Артема Карпова рассматривал практически пять месяцев, начиная с середины января этого года. Во вторник судебное следствие завершилось прениями сторон, в ходе которых представитель ГВП запросил для подсудимого наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в 40 млн руб. При этом лишать обвиняемого специального звания и госнаград обвинение почему-то не захотело.

Защита же, доказывая суду, что как в ходе расследования уголовного дела, так и во время судебного следствия вина Алексея Голохвостова не была доказана. В связи с этим подполковник должен быть оправдан, считает его адвокат.

Уголовное дело в отношении офицера ФСО было возбуждено в сентябре 2020 года главным военным следственным управлением СКР. Как следует из его материалов, подполковник Голохвостов «в период с начала февраля 2015 года по ноябрь 2016 года в городе Москве и на территории Одинцовского района Московской области, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде денег в размере 20 млн руб. «за общее покровительство» и попустительство по службе. Второй эпизод (ч. 5 ст. 290 УК РФ — взятка в крупном размере) приходится на сентябрь 2018 года. Тогда офицер получил по тем же основаниям в столице еще 700 тыс. руб.

Задержан господин Голохвостов был сотрудниками ГВСУ СКР 29 декабря 2020 года, в которое он прибыл, оформив явку с повинной, вместе с вещами. В тот день ему было предъявлено обвинение в получении взяток, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также из материалов дела следует, что обвиняемым подполковник ФСО стал благодаря показаниям бывшего директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского и его заместителя, а также топ-менеджера компании «Стройфасад» (входит в ГК «Балтстрой») Станислава Кюнера. Такие показания они дали после задержания в рамках уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенной участниками преступного сообщества при строительстве и реконструкции объектов резиденции президента в Ново-Огарево. Тогда предприниматели признались следствию в том, что платили взятки сотрудникам ФСО, включая господина Голохвостова, за то, чтобы те делали вид, что хищений, как и нарушений в ходе строительства объектов на территории президентской резиденции, нет.

Напомним, что господа Торчинский и Кюнер, чьи дела были рассмотрены в особом порядке, получили пять и шесть лет в колонии строгого режима соответственно. Обвинительным приговором по делу о хищениях в Ново-Огарево закончились судебные процессы для топ-менеджеров «Климат Проф», входившей в холдинг «Балтстрой», Сергей Перевалова, получившего четыре года колонии общего режима, и Александра Родионова, осужденного на три года общего режима.

Основное дело в отношении экс-руководителя ФГУП «Атэкс» ФСО Андрея Каминова, бывшего начальника службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майора Игоря Васильева, топ-менеджера «Стройфасада» Сергея Литвинова, главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, начальника отдела инженерно-технического обеспечения ФСО полковника Дмитрия Улитина и бывшего гендиректора компании «Климат Проф» Бориса Мальцева, как пояснили “Ъ” во 2-м Западном окружном военном суде, все еще находится в стадии рассмотрения. Фигурантами громкого уголовного дела они являются с марта 2017 года, а поводом для него стала реализация госконтракта на 5,7 млрд руб., который ФСО заключила с ФГУП «Атэкс» в декабре 2012 года, на строительство дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта и котельной. По ходу строительства было похищено 1,3 млрд руб. по фиктивным договорам с фирмами-однодневками, считает следствие.

Ожидается, что приговор подполковнику Голохвостову будет оглашен 26 мая.

Юрий Сенаторов

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