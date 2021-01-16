В ФСО собирали «откаты»

Как стало известно “Ъ”, неожиданное продолжение получило уголовное дело о растрате бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов президентской резиденции в Ново-Огарево. Благодаря показаниям одного из его фигурантов, заключивших сделку с Генпрокуратурой, в СИЗО оказался чиновник ФСО, курирующий строительство. Следствие полагает, что, получив многомиллионные «откаты», он передал часть из них другим представителям спецслужбы.

42-летнего замначальника отдела строительства Федеральной службы охраны (ФСО) Алексея Голохвостова задержали в кабинете следователя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, куда он был вызван в качестве подозреваемого. После допроса подполковнику запаса было предъявлено обвинение в получении и даче взяток (ст. 290 и ст. 291 УК). Ходатайствуя в 235-м гарнизонном военном суде об аресте господина Голохвостова, следователь отметил, что в противном случае обвиняемый скроется за границу. Защита просила ограничиться в его отношении подписками о невыезде и надлежащем поведении. При этом было заявлено, что с помощью ареста сотрудника ФСО, отрицающего причастность к коррупции, пытаются принудить к даче «признательных показаний». Заявления адвоката на суд впечатления не произвели: господин Голохвостов был арестован на два месяца. Отметим, что срок следствия по его делу заканчивается 29 марта, но уже сейчас очевидно, что он будет продлен.

По данным “Ъ”, о коррупции в ФСО участники расследования узнали от бывшего директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского и одного из топ-менеджеров группы компаний (ГК) «Балтстрой».

Господин Торчинский являлся фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которую совершили участники оргпреступного сообщества (ст. 210 УК) при строительстве и реконструкции объектов резиденции президента в Ново-Огарево, которое Главное следственное управление СКР возбудило в марте 2017 года. Помимо него соответствующие обвинения были предъявлены главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко, экс-руководителю ФГУП «Атэкс» ФСО Андрею Каминову, бывшему начальнику службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майору Игорю Васильеву, начальнику отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковнику Дмитрию Улитину, бывшему гендиректору компании «Климат проф» Борису Мальцеву, топ-менеджеру компании «Стройфасад» (входит в ГК «Балтстрой») Станиславу Кюнеру, а также еще нескольким предпринимателям.

По данным следствия, в декабре 2012 года ФСО с ФГУП «Атэкс» заключили контракт на 5,7 млрд руб. За эти деньги в 2014 году в Ново-Огарево планировалось возвести дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельную. Авансовый платеж субподрядчику «Стройфасаду» составил 2,6 млрд руб. Однако окончательные сроки строительства не раз переносились, а часть выделенных на работы средств была перечислена со счетов «Атэкса» и «Стройфасада» фирмам-однодневкам, обналичена и использована фигурантами «по собственному усмотрению». Изначально следствие оценивало причиненный хищениями ущерб в 225 млн руб., однако к концу следствия он составил 1,3 млрд руб.

Часть фигурантов, в том числе господа Кюнер и Торчинский, признали свою вину, поэтому их уголовные дела, рассмотренные в особом порядке, завершились довольно мягкими приговорами — восемь и пять лет соответственно (господину Кюнеру срок потом сократили до шести лет).

Между тем в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с Генпрокуратурой, господин Торчинский дал показания о неизвестном следствию преступном эпизоде — получении взяток сотрудником ФСО Голохвостовым. В ходе дальнейшего разбирательства был установлен еще один предполагаемый взяткодатель из «Балтстроя». Согласно их показаниям, по данным источников “Ъ”, представитель спецслужбы мог получить порядка 20 млн руб., часть из которых передал другим сотрудникам ФСО. За «откаты» они якобы закрывали глаза на различные нарушения, выявленные в ходе строительства.

Защитник господина Голохвостова от комментариев отказался, сославшись на подписку о неразглашении, данную следствию. В ГВСУ СКР получить комментарии не удалось. Между тем источники “Ъ” полагают, что только арестом господина Голохвостова дело наверняка не закончится: сейчас следствие устанавливает всю цепочку, по которой проходили «откаты», и проверяет фигуранта на причастность к другим преступлениям коррупционной направленности.

Следует отметить, что основное дело о хищениях в Ново-Огарево слушается во 2-м Западном окружном военном суде. Однако из-за болезни адвокатов в разбирательстве объявлен длинный перерыв.

Юрий Сенаторов