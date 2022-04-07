У страхования сокращенная программа

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Рынок страхования может серьезно сократиться за счет снижения сборов по добровольному страхованию. Эксперты ожидают, что этот сегмент уменьшится на 10–30% на фоне роста процентных ставок, ухода иностранных компаний и снижения востребованности у клиентов. Больше всего пострадает банковское страхование, страхование выезжающих за рубеж и ответственности. В меньшей степени снижение затронет автокаско и добровольное медицинское страхование, которые будут компенсировать потерю спроса ростом стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году на фоне тяжелой экономической ситуации рынок добровольных видов страхования значительно сократится. По оценке управляющего директора по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексея Янина, объем страховых премий в сегменте добровольного страхования за год может снизиться на 10–20%, тогда как объем сегмента обязательного страхования останется на уровне прошлого года или сократится незначительно.

В «Совкомбанк страховании» ожидают снижения добровольного страхования на 15–30% в зависимости от ситуации в стране. Руководитель блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков подтверждает, что опыт предыдущих лет, в том числе и пандемийного 2020 года, показывает, что в кризисные периоды обязательные виды страхования стабильнее, чем добровольные. Так, во втором квартале 2020 года, когда начались карантинные ограничения и массовая самоизоляция россиян, страховой рынок в целом «упал» на 13% к показателям 2019 года, а в ОСАГО в этот период не только не было падения, но и наблюдался небольшой рост в 1–2%, объясняет господин Бобыльков.

Господин Янин уточняет, что при этом сегмент добровольного страхования является более маржинальным, чем обязательное страхование, то есть его снижение ухудшит финансовое положение участников рынка. До начала военных действий на Украине эксперты прогнозировали лишь замедление темпов роста страхового рынка на 7–13% в 2022 году (см. “Ъ” от 27 января).

По данным ЦБ, за 2021 год совокупные страховые сборы составили более 1,8 трлн руб., что на 17% выше предыдущего года. Из них на добровольные виды страхования пришлось около 1,4 трлн руб. В сегмент добровольного страхования входят страхование жизни (включая, ИСЖ и НСЖ), страхование от несчастных случаев и болезней, автокаско, ДМС, страхование выезжающих за рубеж и т. д. К обязательным видам страхования относятся ОСАГО и обязательное государственное личное страхование (ОГЛС).

Эксперты и участники рынка объясняют снижение сборов страховщиков несколькими причинами. По словам первого заместителя гендиректора компании «Абсолют Страхование» Виктора Кривошеева, высокий уровень ключевой ставки (20%) практически парализовал кредитные программы банков, а также ударил по лизингу техники (см. “Ъ” от 8 марта), притом что традиционно страхуются предметы банковского залога, ипотечные и лизинговые риски.

Кроме того, иностранные компании начали сворачивать свой бизнес в России. Это ведет к падению спроса на добровольное медицинское страхование, которое зарубежные компании обычно приобретали для своих сотрудников, страхование грузоперевозок, которые значительно сократились, и страхование имущества юридических лиц, включая страхование от перерывов в производстве, отмечает эксперт.

Традиционно в России «при наступлении "сложных времен" потребители экономят именно на страховании», добавляет господин Янин. По словам Кирилла Бобылькова, снизятся объемы страхования выезжающих за рубеж на фоне нарушения авиационного сообщения, сокращения туров и личных поездок.

Господин Кривошеев отмечает, что серьезный удар может быть также нанесен некоторым направлениям страхования ответственности (в частности D&O), в основном необходимого компаниям, выходящим на западные рынки капиталов. Он ожидает не слишком большого снижения сборов в автокаско (на 10–15%), так как сокращение числа продаваемых в РФ новых машин будет в значительной мере компенсировано ростом страховых сумм по договорам под действием инфляции, притом что уже сейчас страховщики активно предлагают клиентам увеличивать на 30–50% страховые суммы по заключенным договорам.

По словам эксперта, аналогичная ситуация может возникнуть с ДМС, так как уменьшение количества договоров, которое последует за сокращением социальных программ предприятий и уходом большого числа иностранных компаний, будет компенсировано ростом страховых премий по перезаключаемым договорам.

Юлия Пославская