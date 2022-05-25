Зерно картельного сговора

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Министерство аграрной политики Украины сообщило, что Киев обсуждает с крупнейшими странами—производителями зерна идею создания «зернового ОПЕК» для защиты их интересов на мировом рынке. Идея ранее предлагалась российскими властями для решения логистических проблем в поставках в Черноморском бассейне, но в силу осуждения крупнейшими странами мира военной операции РФ на Украине, очевидно, теперь «зерновой ОПЕК» будет скорее использоваться для усиления давления на Россию и вытеснения ее с ключевых рынков. Для Запада же идея зернового картеля является продолжением дискуссии о более широкой координации действий в связи с резким ростом цен на продовольствие. Российские эксперты, впрочем, полагают, что «зерновой ОПЕК» не нанесет существенного вреда экспорту из РФ, а в Еврокомиссии допускают и возможность диалога с Москвой о стабилизации ситуации с поставками продовольствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решать проблемы логистики и ценообразования крупнейшие страны—производители зерна намерены без участия России

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Решать проблемы логистики и ценообразования крупнейшие страны—производители зерна намерены без участия России

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Минагрополитики Украины сообщило о переговорах о создании «ОПЕК для зерновых» — организации стран—экспортеров зерна, в которую войдут ключевые поставщики зерновых культур: ЕС, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Украина — «для защиты собственных интересов на мировом рынке». Предложение Украины является развитием идеи об альянсе для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, решение о создании которого было принято на встрече министров развития стран G7 19 мая. Россию в силу осуждения развитыми странами ее военной операции на Украине, очевидно, в «зерновой картель» включать не предполагается; более того, в силу масштаба объединения, если оно будет создано, оно станет крупнейшим игроком на зерновом рынке и создаст угрозу вытеснения РФ с традиционных для нее рынков сбыта зерна.

Пока, впрочем, в ЕС надеются на дипломатическое урегулирование кризиса поставок зерна в регионе. Вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Давосе агентству Reuters, что Европе необходимо вести переговоры с РФ о возможностях возобновления поставок пшеницы и других продуктов питания из Украины. Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН уже представил идею сделки по обмену возможности вывоза зерна из Украины на снятие ограничений на экспорт удобрений и продовольствия из РФ и Белоруссии, но развития она пока не получила (см. “Ъ” от 21 мая).

Отметим, что идея зернового альянса обсуждалась еще в 2007 году — тогда глава российского Минсельхоза Алексей Гордеев предлагал Украине и Казахстану создать «зерновую ОПЕК» для координации торговли зерном, однако проект не был реализован. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с “Ъ” напомнил, что целью тогда было снятие излишней конкуренции стран в Черноморском бассейне, приводившей к дисконтам в сравнении с другими местами отгрузки. В нынешнем же «зерновом ОПЕК» экономического смысла господин Злочевский не видит: цены на зерно и так высоки.

Доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко также считает идею зернового альянса чисто политическим шагом, при этом геополитическая обстановка позволит быстро создать подобную организацию стран, на которые будет приходиться 60–70% мирового экспорта зерновых. Однако, по мнению Андрея Кушниренко, стимулирование экспорта для снижения цен ограничено проблемами транспортировки, а напрямую влиять на экспорт из РФ такая организация не сможет. Однако и России будет сложно оспорить действия зернового альянса в ВТО: у организации нет однозначной позиции по таким объединениям, а суд ВТО бездействует уже несколько лет. Таким образом, в случае политического демпинга и вытеснения РФ с ключевых для нее экспортных рынков механизмов защиты у РФ, вероятно, будет немного. В Минэкономики и Минсельхозе на запрос “Ъ” о том, как РФ будет реагировать на такое развитие событий, вчера не ответили.

С точки же зрения мировой экономики идея «зернового ОПЕК» — часть процесса фрагментации мировых рынков, о которой ранее предупреждали в ОЭСР и Всемирном банке (см. “Ъ” от 16 и 20 мая), вслед за вызванными санкциями процессами изоляции отдельных участков мировой финансовой системы.

Георгий Смирнов