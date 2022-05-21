Угрожай зерновых

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Западные страны все настойчивее предупреждают о катастрофических последствиях «специальной военной операции» РФ на Украине для глобальной продовольственной безопасности. США и их союзники обвиняют Россию в намеренном блокировании поставок сельхозпродукции с Украины, заявляя, что это может привести к мировому голоду. Российские власти все претензии в свой адрес отвергают: по их версии, продовольственный кризис вызван совершенно иными причинами, в том числе действиями самих стран Запада и украинских властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проблемы с поставками зерна признают и в России, и на Западе, вот только версии причин назревающего продовольственного кризиса кардинально расходятся

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Проблемы с поставками зерна признают и в России, и на Западе, вот только версии причин назревающего продовольственного кризиса кардинально расходятся

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Зерно в заложниках»

Ухудшающуюся ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности на этой неделе обсуждали на нескольких международных площадках: в Совбезе ООН, в ЕС, в рамках G7 и на специальной тематической конференции, созванной США. По прогнозу Всемирного банка, число голодающих в мире в этом году может вырасти на десятки миллионов человек.

По оценке экспертов организации, нынешний продовольственный кризис вызван целым рядом причин, включая негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции на экономику бедных стран и цепочки поставок, а также последствия конфликтов, стихийных бедствий, изменения климата и нашествий вредителей. При этом в качестве главного нового фактора, усугубившего ситуацию, в банке выделяют «специальную военную операцию» РФ на Украине. «Последствия войны на Украине создают дополнительные риски для глобальной продовольственной безопасности. Цены на продукты питания, вероятно, останутся высокими в обозримом будущем, из-за чего с острой нехваткой продовольствия столкнутся миллионы людей»,— предупреждают эксперты.

Как уже писал “Ъ”, Украина — один из крупнейших в мире поставщиков зерна и подсолнечного масла — оказалась фактически изолирована, сохраняющиеся поставки из страны несравнимы с прежними объемами. Разрушились и многие логистические цепочки. В результате цены на продукты питания по всему миру обновляют исторические рекорды (см. “Ъ” от 29 апреля). США и их союзники утверждают, что Россия намеренно использует продовольствие как инструмент давления.

На состоявшемся на этой неделе заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вследствие начатой Россией военной кампании на Украине обширные части Черного и Азовского морей стали небезопасными для судоходства, из-за чего украинский сельскохозяйственный экспорт оказался заблокированным. Он также обвинил Россию в намеренном уничтожении инфраструктуры украинских портов и железнодорожных путей, объектов водо- и электроснабжения, зернохранилищ. Помимо этого из выступления Энтони Блинкена следовало, что Россия вывозит на свою территорию зерно с территорий Украины, оказавшихся под ее контролем. «Продовольствие для миллионов украинцев и миллионов жителей по всему миру в буквальном смысле находится в заложниках у российских военных»,— заявил госсекретарь. По его словам, в украинских элеваторах скопилось более 20 млн тонн зерна, которое невозможно безопасно транспортировать в охваченные боевыми действиями районы или продать за рубеж. Между тем есть страны, ранее импортировавшие большую часть пшеницы именно с Украины,— например, Ливан и Сомали. Теперь они, как следует из выступления Энтони Блинкена, могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.

«Россия утверждает, что в обострении глобального продовольственного кризиса виноваты (введенные в отношении нее.— “Ъ”) санкции. Но это не так,— продолжил госсекретарь.— Санкции не блокируют черноморские порты, не захватывают суда с продовольствием и не разрушают украинские дороги и железные дороги. Это делает Россия. Санкции не опустошают украинские элеваторы и не крадут украинскую сельскохозяйственную технику. Это делает Россия». По словам главы внешнеполитического ведомства США, санкции не мешают самой России экспортировать продовольствие и удобрения. «Санкции, введенные Соединенными Штатами и многими другими странами, намеренно предусматривают исключения для продовольствия, удобрений и семян из России. И мы каждый день работаем со странами, чтобы убедиться, что они понимают, что санкции не должны препятствовать потоку этих товаров»,— заверил Энтони Блинкен. И подчеркнул: «Решение о превращении продовольствия в оружие принадлежит Москве, и только Москве».

В заключение госсекретарь США напомнил собравшимся о недавнем комментарии зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, назвавшего продовольствие «тихим, но грозным оружием России».

«Картина вроде складная, но лукавая»

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя начал свое выступление с наблюдения, что «стремление сваливать все проблемы на Россию стало самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах». «После начала нашей специальной военной операции на Украине мы отмечаем едва ли не "квантовое ускорение" в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны»,— отметил он. И обратился к западным коллегам: «Послушать вас, господа, так мы просто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая».

Василий Небензя напомнил, что об угрозе мирового продовольственного кризиса в ООН предупреждали еще в 2020 году, ссылаясь на конфликты, экстремальные погодные явления и экономические потрясения. Сегодняшнюю сложную ситуацию, отражающуюся в том числе в рекордно высоких ценах на продовольствие, постпред РФ объяснил целым рядом дополнительных факторов, включая последствия пандемии COVID-19 (сбои производственно-сбытовых цепочек, удорожание фрахта и страхования), резкий рост антикризисных финансовых вливаний в экономику, торговые войны, противоречия в регулировании аграрных рынков, скачкообразный переход к зеленой энергетике и политизацию энергетического сотрудничества, спекуляции на западных фьючерсных рынках пищевых продуктов и, наконец, односторонние санкции Запада в отношении ряда стран, включая Россию.

«В итоге продовольственные запасы оказались на самом низком уровне за последние пять-десять лет, что кратно подстегнуло цены и сопутствующие издержки. При этом западные страны фактически оттянули на себя товарные потоки, ухудшив и без того непростое положение импортозависимых развивающихся стран»,— заявил Василий Небензя, добавив, что ни один из ключевых факторов этого кризиса «нельзя вменить в вину России».

По словам дипломата, Украина, а не Россия заблокировала в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию Черного моря. «Как тут вести речь о вывозе зерна?» — спросил у коллег российский постпред. Он рассказал, что вооруженные силы РФ ежедневно открывают гуманитарный коридор для движения судов в юго-западном направлении от территориальных вод Украины. Однако украинские власти, по словам выступавшего, уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств-судовладельцев в решении вопроса выхода заблокированных судов в район сбора.

Василий Небензя отметил: в сложившихся условиях позитивную роль могли бы сыграть поставки сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, однако на пути их экспорта стоят западные санкции, введенные в отношении обеих стран. «Они вредили сельскохозяйственной отрасли и до последних событий на Украине. А после 24 февраля этого года началась настоящая вакханалия — только против нашей страны на сегодня введено в общей сложности более 10 тыс. санкций,— напомнил российский дипломат.— Результат — срыв транспортных маршрутов, логистический кризис, угрозы задержки российских судов и запреты на их заход в порты, проблемы с фрахтом и страхованием, ограничение международных коммерческих расчетов». По словам Василия Небензи, упомянутые госсекретарем США «санкционные изъятия» ситуацию не упрощают, поскольку «запуганные правительствами-санкционерами банки и компании вынуждены перестраховываться, что затягивает или зачастую вообще срывает трансакции».

Комментируя цитату Дмитрия Медведева о продовольствии как о тихом, но грозном оружии России, постпред РФ подчеркнул, что зампред Совбеза говорил о непоставках продовольствия недружественным странам, которые ввели против России санкции. «Среди страдающих от рисков продовольственной безопасности таких нет. Это наши друзья, которым, как и говорил в том числе Дмитрий Медведев, мы будет поставлять продовольствие»,— сказал Василий Небензя, добавив, что в России в этом году намечается рекордный урожай пшеницы.

При этом он поинтересовался у коллег, куда именно сейчас вывозится железнодорожными эшелонами и баржами по Дунаю украинское зерно, не исключив, что Киев расплачивается им с западными странами за поставки вооружений. Представитель Евросоюза при ООН Олаф Скуг, реагируя на это предположение, заверил, что никакой схемы «зерно в обмен на вооружение» нет, и призвал Россию не заниматься дезинформацией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания представил идею «пакетной сделки»: вывоз украинского зерна морем в обмен на снятие ограничений на экспорт российских и белорусских удобрений и продовольствия. Однако практического развития это предложение пока не получило.

Елена Черненко