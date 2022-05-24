Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин ваш брокер

Белый дом готовит перевод ряда отраслей на биржевое ценообразование

Из-за частичной изоляции РФ от внешних рынков, неполной конвертируемости рубля и невозможности использовать международные цены Белый дом намерен создать прозрачную систему ценообразования на внутреннем рынке. Для этого Минфин подготовил законопроект о расширении биржевой торговли — производителей обяжут продавать на бирже до четверти продукции «при существенном изменении условий на рынке». Под требование попадут стратегические и социально значимые товары — от промышленного и строительного сырья до сельхозпродукции. Минфин предлагает гибкий механизм вывода отраслей на биржу — нормативы и условия будет определять правительство. При этом ценовая информация по итогам публичных торгов, по расчетам Минфина, должна стабилизировать условия для инвесторов и ограничить вмешательство государства в регулирование цен.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минфин предложил расширить биржевую торговлю, обязав поправками к закону «Об организованных торгах» компании продавать на организованных торгах до 25% производимых товаров «при существенном изменении условий их обращения» (проект опубликован на regulation.gov.ru). Сейчас норма об обязательной биржевой продаже части товаров действует на рынках нефтепродуктов, природного газа и минеральных удобрений, если производители занимают доминирующее положение на рынке.

Минфин прямо называет биржевые торги источником справедливых рыночных цен и способом недискриминационного доступа к товарам. При этом для самого ведомства ценовые данные нужны, например, для расчета таможенных и налоговых платежей и обеления отраслей: одна из последних инициатив касалась перевода на биржу продаж лесоматериалов (см. “Ъ” от 28 января). Из-за санкций же «российская экономика фактически изолируется от внешних рынков и лишается возможности использовать международные ценовые индикаторы». В первую очередь Минфин интересуют реальные внутренние цены на значимые товары — топливо, металлы, продовольствие, удобрения, стройматериалы, промышленное сырье и др.

Ссылка же на «существенное изменение условий» на отдельных рынках для введения норматива биржевых продаж, вероятно, объясняется опасениями ценовой дезориентации и монополизации рынков в условиях дефицита. Детали определит правительство с учетом специфики отраслей — учитывая расхождения производства и реализации продукции, дисбалансы внутренних и экспортных цен, случаи резкого роста экспорта без увеличения производства, данные о дефицитах, тенденции ?к монополизации рынка и проч. Отдельным постановлением правительства будут закреплены нормативы продаж и кого они затронут. Так, норма может не затронуть малый бизнес — этот вопрос будет обсуждаться дополнительно.

В целом же авторы считают, что формирование биржевых цен на товарном рынке снижает необходимость использования административных мер ценового регулирования. В ФАС с инициативой Минфина соглашаются — «изменения позволят увеличить прозрачность ценообразования на товарных рынках», а вводить требования предлагают при «резком изменении цен, возникновении дефицита и ажиотажного спроса».

В РСПП вчера не смогли прокомментировать инициативу — ранее же там отмечали риски ухода от глобальной системы ценообразования из-за запрета Белым домом валютной и индексной привязки цен (см. “Ъ” от 1 апреля). В пресс-службе Мосбиржи рассказали, что готовы организовывать торги как на спот-рынке, так и в части производных инструментов. «Благодаря гибкой технологии проведения товарных аукционов Национальной товарной биржи (входит в группу "Московская биржа") можно оперативно организовать торги самым широким спектром товаров»,— сообщают там, ссылаясь на рынок пшеницы, где индекс НТБ уже используется для определения экспортной пошлины и ожидается запуск фьючерсов на индекс пшеницы для страхования рыночных рисков участников. По словам же гендиректора INPRO.digital Виталия Арбузова, идею оценят и внутренние инвесторы: прозрачность ценообразования даст возможность более четко прорабатывать стратегии.

Диана Галиева, Ксения Куликова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...