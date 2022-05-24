Минфин ваш брокер

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Из-за частичной изоляции РФ от внешних рынков, неполной конвертируемости рубля и невозможности использовать международные цены Белый дом намерен создать прозрачную систему ценообразования на внутреннем рынке. Для этого Минфин подготовил законопроект о расширении биржевой торговли — производителей обяжут продавать на бирже до четверти продукции «при существенном изменении условий на рынке». Под требование попадут стратегические и социально значимые товары — от промышленного и строительного сырья до сельхозпродукции. Минфин предлагает гибкий механизм вывода отраслей на биржу — нормативы и условия будет определять правительство. При этом ценовая информация по итогам публичных торгов, по расчетам Минфина, должна стабилизировать условия для инвесторов и ограничить вмешательство государства в регулирование цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минфин предложил расширить биржевую торговлю, обязав поправками к закону «Об организованных торгах» компании продавать на организованных торгах до 25% производимых товаров «при существенном изменении условий их обращения» (проект опубликован на regulation.gov.ru). Сейчас норма об обязательной биржевой продаже части товаров действует на рынках нефтепродуктов, природного газа и минеральных удобрений, если производители занимают доминирующее положение на рынке.

Минфин прямо называет биржевые торги источником справедливых рыночных цен и способом недискриминационного доступа к товарам. При этом для самого ведомства ценовые данные нужны, например, для расчета таможенных и налоговых платежей и обеления отраслей: одна из последних инициатив касалась перевода на биржу продаж лесоматериалов (см. “Ъ” от 28 января). Из-за санкций же «российская экономика фактически изолируется от внешних рынков и лишается возможности использовать международные ценовые индикаторы». В первую очередь Минфин интересуют реальные внутренние цены на значимые товары — топливо, металлы, продовольствие, удобрения, стройматериалы, промышленное сырье и др.

Ссылка же на «существенное изменение условий» на отдельных рынках для введения норматива биржевых продаж, вероятно, объясняется опасениями ценовой дезориентации и монополизации рынков в условиях дефицита. Детали определит правительство с учетом специфики отраслей — учитывая расхождения производства и реализации продукции, дисбалансы внутренних и экспортных цен, случаи резкого роста экспорта без увеличения производства, данные о дефицитах, тенденции ?к монополизации рынка и проч. Отдельным постановлением правительства будут закреплены нормативы продаж и кого они затронут. Так, норма может не затронуть малый бизнес — этот вопрос будет обсуждаться дополнительно.

В целом же авторы считают, что формирование биржевых цен на товарном рынке снижает необходимость использования административных мер ценового регулирования. В ФАС с инициативой Минфина соглашаются — «изменения позволят увеличить прозрачность ценообразования на товарных рынках», а вводить требования предлагают при «резком изменении цен, возникновении дефицита и ажиотажного спроса».

В РСПП вчера не смогли прокомментировать инициативу — ранее же там отмечали риски ухода от глобальной системы ценообразования из-за запрета Белым домом валютной и индексной привязки цен (см. “Ъ” от 1 апреля). В пресс-службе Мосбиржи рассказали, что готовы организовывать торги как на спот-рынке, так и в части производных инструментов. «Благодаря гибкой технологии проведения товарных аукционов Национальной товарной биржи (входит в группу "Московская биржа") можно оперативно организовать торги самым широким спектром товаров»,— сообщают там, ссылаясь на рынок пшеницы, где индекс НТБ уже используется для определения экспортной пошлины и ожидается запуск фьючерсов на индекс пшеницы для страхования рыночных рисков участников. По словам же гендиректора INPRO.digital Виталия Арбузова, идею оценят и внутренние инвесторы: прозрачность ценообразования даст возможность более четко прорабатывать стратегии.

Диана Галиева, Ксения Куликова