У нас валютой печи топят

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Механизм обязательной продажи валютной выручки в ближайшие дни будет частично ослаблен: для несырьевых экспортеров он сохраняется, но общая планка норматива снижается с 80% до 50%. Минфин предполагает «стабилизацию» рубля на текущем уровне, после объявления он даже несколько укрепился: изменение норматива ничего принципиально не меняет. Спрос на валюту по крайней мере в ближайшие месяцы (возможно, и годы) не сбалансируется предложением рублей за нее. Возвратить курс к привычному для бюджетной системы курсу порядка 70 руб./$ могут или очень плохие новости, или механизм обязательной покупки валютной выручки — если бы валюту экспортных контрактов было кому и зачем массово скупать в условиях риска расширения санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смягчение норматива продажи валютной выручки не отменит главной текущей проблемы валютного рынка: доллары и так сложно тратить

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Смягчение норматива продажи валютной выручки не отменит главной текущей проблемы валютного рынка: доллары и так сложно тратить

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Режим обязательной продажи 80% валютной выручки, введенный указом президента 28 февраля, действовал три месяца: подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (ее возглавляет глава Минфина Антон Силуанов, она создана также 28 февраля) рекомендовала сократить этот норматив до 50% — Минфин, собственно, и распространил эту информацию. Норматив в 80% введен указом президента, для изменения его нужна правка указа, на что, вероятно, уйдет несколько дней, но решение принято. Рубль при публикации сообщения даже немного укрепился (напомним, с прошлой недели курс составляет менее 60 руб./$), при этом на следующей неделе сырьевые экспортеры будут конвертировать экспортные доходы для уплаты налогов — аналитики допускают, что в конце мая доллар может стоить до 55 руб./$. Тем не менее в июне новый норматив уже заведомо будет действующим, как и анонсированные Банком России смягченные нормативы по достаточности валютной ликвидности.

Мгновенная реакция рубля на «ослабление валютного контроля» неудивительна: данные платежного баланса за 2021 год позволяют оценить объемы добровольной продажи валютной выручки экспортерами в те же 75–80%. При этом с марта 2022 года ситуация с платежным балансом радикально изменилась: каналы оттока по капитальному счету перекрыты решениями правительства, ЦБ и санкциями ЕС, США и других крупных юрисдикций, а профицит платежного баланса резко вырос из-за сильного роста цен на экспортные энергоносители и из-за обвала импорта в РФ из стран ОЭСР (санкции и эмбарго) и Юго-Восточной Азии (локдауны, риски вторичных санкций).

Рекордный профицит в другой ситуации, видимо, позволил бы ЦБ к концу 2022 года восполнить две трети замороженных США, ЕС, Японией, Канадой, Австралией и Швейцарией международных резервов РФ, но сам Банк России «вторые ЗВР» создавать, естественно, не будет.

Напомним, ЦБ в конце апреля уже предлагал Минфину сократить норматив по продаже валютной выручки до 50% (что и реализуется сейчас), отменить норму для «дружественных» валют, а для несырьевых экспортеров — аннулировать. Неизвестно, принято ли решение по последнему вопросу, но с 5 мая действует сходная норма: экспортеры могут уменьшать нормативы на объемы импортных закупок. Но в последующие месяцы даже полное снятие требования обязательной продажи системно не изменит конструкцию: спрос на валюту в течение двух-трех лет будет явно меньше предложения.

И, поскольку механизмы трансграничного движения капитала, которые могли бы балансировать курс рубля, заблокированы, рубль уже вернул себе статус полноценной нефтяной валюты при дорогой нефти. Впрочем, своеобразной: с марта 2022 года курс зависит не столько от цен на нефть Urals, сколько от сумм ее продажи за пределы РФ. Ситуацию может несколько изменить нефтяное эмбарго ЕС, но и этот эффект ограничен, поскольку это наверняка вызовет взлет нефтяных цен в мире и также поддержит платежный баланс РФ и рубль.

В широкой перспективе до 2024 года и при условии сохранения и санкций, и торговых эмбарго, и ограничений на капитальные операции для нерезидентов профицит будет сокращаться. Впрочем, напомним, рубль и до военной операции РФ на Украине считался классическим примером недооцененной сырьевой валюты, возможность его фундаментального укрепления остается, и даже полное возвращение для резидентов внутрироссийских условий для капитальных операций мало что поменяет.

При этом, по данным “Ъ”, Банк России рассчитывает, что постепенно стабилизируется и разрыв между курсом наличного и безналичного доллара/евро — несмотря на эмбарго США и ЕС на поставку в РФ банкнот, приток их в РФ полностью не закрыт.

Обратной стороной медали является то, что рубль — валюта экономики с очень проблемными среднесрочными перспективами: именно поэтому эксперты сильно расходятся даже в том, укрепится или ослабнет курс в течение лета. Евгений Миронюк из «БКС Мир инвестиций» полагает: «Снижение порога продажи до 50% выручки может привести к ослаблению рубля в район 72–78 руб./ $ на горизонте одного-трех месяца». В то же время Гельды Союнов из банка «Зенит» уверен: «Решение не приведет к устойчивому развороту курса рубля в сторону ослабления. Данная мера лишь снизит избыточное предложение валюты на рынке. Для ослабления курса рубля необходим спрос, который может быть сформирован за счет роста импорта или послаблений в режиме валютного контроля».

В любом случае новый норматив продажи выручки никак не повлияет ни на спрос, ни на импорт, ни на создающуюся высоким курсом проблему роста дефицита бюджета в 2022–2023 годах (расчеты на 2024–2025 годы все более условны). Проблемы мог бы устранить институт обязательной покупки валютной выручки — вместо ранее занижавших курс покупок ЦБ и Минфином валюты в резервы в рамках валютного правила. Но после ареста части резервов «новые ЗВР» будут накапливаться на частных счетах под ежедневными рисками санкций к российским банкам. Возможно, что уже не невозможность купить доллары, а бегство от доллара, недоверие не только к рублю, но и к валюте и нестабильность курса к концу 2022 года будут обновленной реальностью.

/Дмитрий Бутрин, Виталий Гайдаев