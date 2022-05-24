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Коммерсантъ FM
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Избиркомы не место для совещательности

Москва приводит свое избирательное законодательство в соответствие с федеральным

В преддверии старта муниципальной избирательной кампании Мосгордума приводит городские законы в соответствие с недавними поправками к федеральному выборному законодательству. В частности, эти изменения предполагают ликвидацию института членов избиркома с правом совещательного голоса в территориальных, окружных и участковых комиссиях. В Москве они останутся только в горизбиркоме и уже не смогут, например, наблюдать за голосованием на дому и участвовать в организации предстоящих муниципальных выборов. Однако, по мнению замглавы Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, на гласность и открытость кампании это не повлияет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению на заседании 23 мая рекомендовала принять поправки к городскому избирательному законодательству, аналогичные изменениям, внесенным ранее в федеральный закон о гарантии избирательных прав. Рассмотрение законопроекта на заседании Мосгордумы назначено на 25 мая. Принятые Госдумой поправки, как уже сообщал “Ъ”, по сути, ликвидируют институт членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса (ПСГ), оставляя их только в Центризбиркоме и региональных комиссиях.

Согласно московским поправкам, в работе членов избиркомов с ПСГ намечаются и другие изменения. Так, кандидаты в Мосгордуму теперь не смогут делегировать в Мосгоризбирком (МГИК) своих представителей с ПСГ. Такая возможность останется у кандидатов и партий только на федеральных выборах и выборах мэра Москвы. Согласно действующему законодательству, в МГИКе работают пять членов с ПСГ, которых делегировали партии, прошедшие в Госдуму. Срок их полномочий истекает в начале следующей думской кампании.

Также, согласно предлагаемым изменениям, в избирательном кодексе Москвы снимается запрет на увольнение членов комиссий с ПСГ с основной работы в период выборной кампании. Теперь такая законодательная защита будет распространяться только на членов комиссий с правом решающего голоса. Кроме того, станет необязательной норма о заблаговременном оповещении членов комиссий с ПСГ о заседаниях городского избиркома. Наконец, члены комиссий с ПСГ лишатся возможности наблюдать за голосованием вне участков, поскольку в составах участковых комиссий их больше не будет.

Как пояснил “Ъ” автор законопроекта замглавы МГИКа Дмитрий Реут, лишение кандидатов в Мосгордуму права назначать своих членов избиркомов с ПСГ продиктовано изменениями федерального законодательства. Принятые Госдумой поправки разрешают назначать таких членов только партиям, выдвинувшим на выборах списки кандидатов, а Мосгордума избирается исключительно по одномандатным округам, поэтому норма закона о назначении членов с ПСГ во время выборов в Мосгордуму теряет свою актуальность.

Запрет на увольнение членов комиссий с ПСГ, по словам господина Реута, снимается в связи с тем, что избирательный кодекс регулирует работу окружных, территориальных и участковых комиссий, где таких членов больше не будет. «Но эта гарантия остается в федеральном законодательстве»,— пояснил замглавы МГИКа. То же самое касается и исключения нормы о заблаговременном оповещении членов с ПСГ о заседаниях комиссии. «Никакого ущемления членов с ПСГ нет, на уровне МГИКа они продолжат пользоваться теми же правами за некоторыми исключениями — например, не смогут подписывать протоколы, голосовать на заседаниях, составлять протокол об административных нарушениях»,— отметил Дмитрий Реут. В отсутствии членов с ПСГ в нижестоящих комиссиях, которые как раз и будут организовывать осенние муниципальные выборы, замглавы МГИКа тоже не видит ничего критичного. «На обеспечение принципа гласности и открытости работы комиссии это никак не повлияет, так как на заседании любой избирательной комиссии вправе присутствовать большое количестве лиц: кандидаты и их представители, политические партии, средства массовой информации, журналисты»,— заключил господин Реут.

Сопредседатель движения «Голос» (внесено в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов) Григорий Мельконьянц считает, что упразднение статуса члена комиссии с ПСГ нанесет серьезный удар по «выстроенной в Москве лучшей в стране системе наблюдения» за выборами. «Возможности наблюдать за выборами у общества сокращаются более чем в два раза. Именно этим статусом в основном пользовались кандидаты и партии для направления на участки своих контролеров»,— напоминает эксперт. Статус члена избиркома, в отличие от наблюдателя, позволял знакомиться с документами, получать их копии, поясняет господин Мельконьянц. «К тому же, в отличие от наблюдателей, списки членов комиссий не нужно было за три дня до голосования направлять в избиркомы и можно было осуществлять оперативные замены»,— добавляет сопредседатель «Голоса».

Елена Рожкова

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