V – значит выборы

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В Центризбиркоме (ЦИК) в четверг закончилось ежегодное двухдневное совещание с главами региональных комиссий, посвященное подготовке к единому дню голосования-2022. По словам его участников, общий настрой был позитивным: подготовка к выборам ведется штатно, несмотря на все внешние факторы. Обсуждались и проблемы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — в частности, вопрос о том, чтобы наблюдение за ним стало более понятным. Не могли участники совещания обойти и тему военной операции на Украине: первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал собравшимся о целях и причинах действий России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова рассказала “Ъ”, что лейтмотивом совещания стали вопросы практической реализации последних изменений федерального законодательства — этой теме был посвящен весь первый день мероприятия. О том, что в первую очередь на совещании будут обсуждаться именно законодательные новеллы, говорила на прошлой неделе председатель ЦИКа Элла Памфилова. В марте Госдума приняла большой пакет поправок к избирательному законодательству, которыми, в частности, упраздняется статус члена комиссии с правом совещательного голоса для участковых и территориальных комиссий, ликвидируются избиркомы муниципальных образований, вносятся изменения в порядок работы наблюдателей, расширяется перечень кандидатов, которые не смогут участвовать в выборах, и т. п.

Помимо этого, по словам госпожи Кирилловой, обсуждалась тема цифровизации избирательного процесса и отдельной строкой рассматривался опыт Москвы и разработки в сфере ДЭГ.

Тема ситуации на Украине тоже не могла не прозвучать, отметила Ольга Кириллова. «И в этой части, конечно, было подчеркнуто, что от нас ждут, что мы начнем суетиться и жизнь начнет сыпаться. Но, как и во всех сферах жизнедеятельности, мы работаем как положено, по плану, готовимся к выборам и не обращаем внимания на происки тех, кто хотел бы нас сбить с толку»,— подчеркнула председатель МГИКа. Обсуждался и вопрос об упоминании «специальной военной операции» в агитации, но поскольку он очень сложный, однозначного решения никто не высказал, сообщила госпожа Кириллова: «Тема непростая, даже какие-то элементарные символы, буквы V и Z, можно использовать по-разному. Поэтому мы решили, что комиссиям субъектов в спорных вопросах нужно будет выходить с консультациями на ЦИК и привлекать экспертов, чтобы не переступить здесь никакую черту ни с точки зрения этики, ни с точки зрения закона».

По словам другого участника совещания, пожелавшего остаться неназванным, законодательные новеллы «очень общие» и непонятно, как будут применяться на практике. «К примеру, возникает вопрос, кто будет проводить выборы на уровне крупных городов или совмещенные выборы, если муниципальные комиссии планируется ликвидировать»,— пояснил собеседник “Ъ”. Также, по его словам, на совещании обсуждались проблемы, связанные с проведением выборов в условиях санкций — например, удорожание всего избирательного процесса в связи с ростом цен на офисную бумагу.

Еще один участник совещания рассказал “Ъ”, что мероприятие прошло в штатном режиме, руководители региональных избиркомов «все понимают» и продолжают готовиться к ЕДГ. Тема переноса или отмены выборов из-за «специальной военной операции», по его словам, не затрагивалась. Обсуждали ДЭГ и необходимость сделать наблюдение за ним более понятным, однако конкретных решений пока нет, добавил собеседник “Ъ”.

Также, по его словам, перед участниками совещания выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, речь которого была посвящена целям и обоснованию проведения военной операции на Украине: чиновник разъяснил, почему такое развитие событий было неизбежным.

«В целом настрой у участников совещания был позитивный, абсолютно конструктивный, все собраны и готовятся к кампании. Пока мы действуем в такой парадигме, что единый день голосования пройдет 11 сентября»,— рассказал “Ъ” еще один участник мероприятия. Что же касается ситуации на Украине, то, по его словам, прозвучала общая характеристика общественно-политической обстановки. «Это было важно услышать из первых уст для людей из регионов, чтобы они могли донести информацию до людей на местах. Лейтмотивом выступления стало, пожалуй, то, что мы должны быть готовы к существованию в новой реальности»,— сказал собеседник.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров; корсеть “Ъ”