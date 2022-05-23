Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Без штрафа на ошибку

Парламентарии хотят штрафовать ГИБДД за незаконные штрафы, правительство выступает против

Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда внесла в парламент законопроект о санкции в 5 тыс. руб. для инспекторов ГИБДД, по вине которых гражданин получил штраф с дорожной камеры за нарушение, которого не совершал. Авторы инициативы приводят примеры: штраф могут выписать водителю транспортного средства, которое в момент срабатывания камеры находилось на эвакуаторе, а также, к примеру, за то, что тень машины пересекла сплошную линию разметки. В 2021 году в автоматическом режиме зафиксировано более 160,8 млн правонарушений, по данным “Ъ”, около 300 тыс. штрафов в год отменяют. В правительстве РФ указывают, что в отношении полицейских-нарушителей уже применяются дисциплинарные взыскания (вплоть до увольнения), а граждане могут обжаловать штраф через портал госуслуг.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поправки к КоАП РФ внесены группой депутатов и сенаторов от ЛДПР Леонидом Слуцким, Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко, Владимиром Деньгиным и т. д. Они предложили ввести в кодекс новую ст. 12.38 «Незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности», согласно которой штраф в 5 тыс. руб. будет накладываться на «должностное лицо» (инспектора ГИБДД), подписавшего штрафное постановление о нарушении, зафиксированном с помощью камеры.

Материалы с комплексов, напомним, предварительно проходят через несколько фильтров, включая отбраковку софтом и сотрудниками эксплуатирующей организации (в Москве, к примеру, этим занимается Центр организации дорожного движения). Перед отправкой автовладельцу постановление подписывает инспектор ГИБДД, который и несет за него ответственность. Водители часто сталкиваются с получением постановлений за нарушения, которые не совершали, говорят в ЛДПР. Причем, уверяют там, это видно на фотографиях, приложенных к «письмам счастья»: штраф могут выписать на транспортное средство, которое в момент срабатывания камеры находилось на эвакуаторе, а также, к примеру, за то, что тень машины пересекла сплошную линию разметки. Один из последних случаев, обсуждаемых в сети,— штраф в 1,5 тыс. руб. получил в Москве владелец праворульного авто за разговор по телефону за рулем, хотя трубку у уха держал пассажир. «Даже при таких очевидных признаках отсутствия правонарушения сотрудники ГИБДД в спешке либо сознательно подписывают постановления, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать»,— говорится в пояснительной записке. Депутаты убеждены, что водителю проще оплатить штраф, чем тратить время и силы на его обжалование.

По данным ГИБДД, на дорогах России сегодня работает более 20,4 тыс. камер. В 2021 году в автоматическом режиме было зафиксировано более 160,8 млн правонарушений, общий объем наложенных санкций превысил 104 млрд руб. Официальные данные о количестве обжалованных постановлений не раскрываются, по данным “Ъ”, речь идет примерно о 300 тыс. отмененных штрафов в год. По данным ЛДПР, граждане обжалуют 10% вынесенных штрафов. Отметим, согласно заявлениям представителей оператора подмосковной системы фотовидеофиксации компании «МВС груп», доля ложных срабатываний камер не превышает 0,00012%.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал поправки «здравой и давно назревшей идеей». Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман говорит, что инспекторам нужна специальная методика по выявлению ошибок: они не знают, как исследовать материалы автофиксации. По этой причине сотрудники ГИБДД порой материалы с камер вообще не исследуют, в большинстве случаев проверяя только сертификат прибора, наличие поверки, и подписывают материалы, присланные из центров обработки данных (ЦОДД и т. д.), поясняет эксперт. Последние, отметил Григорий Шухман, в КоАП вообще никак не упоминаются, ответственности за свою работу они не несут, и этот момент в кодексе тоже нужно исправить.

Парк дорожных камер сократился впервые за всю историю их применения

Полицейские уже несут дисциплинарную ответственность за совершение «противоправных действий», это предусмотрено законом «О службе в органах внутренних дел». Об этом напоминается в правительственном заключении на законопроект. Речь идет о таких взысканиях, как замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, перевод на нижестоящую должность, увольнение. Статистики об их применении (в том числе в отношении сотрудников ГИБДД) в отзыве не приводится. В Белом доме также отметили, что для защиты прав автовладельцев существует упрощенный порядок обжалования штрафов с помощью единого портала госуслуг (действует с 1 сентября 2021 года, “Ъ” сообщал об этом).

Иван Буранов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...