Без штрафа на ошибку

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Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда внесла в парламент законопроект о санкции в 5 тыс. руб. для инспекторов ГИБДД, по вине которых гражданин получил штраф с дорожной камеры за нарушение, которого не совершал. Авторы инициативы приводят примеры: штраф могут выписать водителю транспортного средства, которое в момент срабатывания камеры находилось на эвакуаторе, а также, к примеру, за то, что тень машины пересекла сплошную линию разметки. В 2021 году в автоматическом режиме зафиксировано более 160,8 млн правонарушений, по данным “Ъ”, около 300 тыс. штрафов в год отменяют. В правительстве РФ указывают, что в отношении полицейских-нарушителей уже применяются дисциплинарные взыскания (вплоть до увольнения), а граждане могут обжаловать штраф через портал госуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поправки к КоАП РФ внесены группой депутатов и сенаторов от ЛДПР Леонидом Слуцким, Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко, Владимиром Деньгиным и т. д. Они предложили ввести в кодекс новую ст. 12.38 «Незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности», согласно которой штраф в 5 тыс. руб. будет накладываться на «должностное лицо» (инспектора ГИБДД), подписавшего штрафное постановление о нарушении, зафиксированном с помощью камеры.

Материалы с комплексов, напомним, предварительно проходят через несколько фильтров, включая отбраковку софтом и сотрудниками эксплуатирующей организации (в Москве, к примеру, этим занимается Центр организации дорожного движения). Перед отправкой автовладельцу постановление подписывает инспектор ГИБДД, который и несет за него ответственность. Водители часто сталкиваются с получением постановлений за нарушения, которые не совершали, говорят в ЛДПР. Причем, уверяют там, это видно на фотографиях, приложенных к «письмам счастья»: штраф могут выписать на транспортное средство, которое в момент срабатывания камеры находилось на эвакуаторе, а также, к примеру, за то, что тень машины пересекла сплошную линию разметки. Один из последних случаев, обсуждаемых в сети,— штраф в 1,5 тыс. руб. получил в Москве владелец праворульного авто за разговор по телефону за рулем, хотя трубку у уха держал пассажир. «Даже при таких очевидных признаках отсутствия правонарушения сотрудники ГИБДД в спешке либо сознательно подписывают постановления, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать»,— говорится в пояснительной записке. Депутаты убеждены, что водителю проще оплатить штраф, чем тратить время и силы на его обжалование.

По данным ГИБДД, на дорогах России сегодня работает более 20,4 тыс. камер. В 2021 году в автоматическом режиме было зафиксировано более 160,8 млн правонарушений, общий объем наложенных санкций превысил 104 млрд руб. Официальные данные о количестве обжалованных постановлений не раскрываются, по данным “Ъ”, речь идет примерно о 300 тыс. отмененных штрафов в год. По данным ЛДПР, граждане обжалуют 10% вынесенных штрафов. Отметим, согласно заявлениям представителей оператора подмосковной системы фотовидеофиксации компании «МВС груп», доля ложных срабатываний камер не превышает 0,00012%.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал поправки «здравой и давно назревшей идеей». Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман говорит, что инспекторам нужна специальная методика по выявлению ошибок: они не знают, как исследовать материалы автофиксации. По этой причине сотрудники ГИБДД порой материалы с камер вообще не исследуют, в большинстве случаев проверяя только сертификат прибора, наличие поверки, и подписывают материалы, присланные из центров обработки данных (ЦОДД и т. д.), поясняет эксперт. Последние, отметил Григорий Шухман, в КоАП вообще никак не упоминаются, ответственности за свою работу они не несут, и этот момент в кодексе тоже нужно исправить.

Полицейские уже несут дисциплинарную ответственность за совершение «противоправных действий», это предусмотрено законом «О службе в органах внутренних дел». Об этом напоминается в правительственном заключении на законопроект. Речь идет о таких взысканиях, как замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, перевод на нижестоящую должность, увольнение. Статистики об их применении (в том числе в отношении сотрудников ГИБДД) в отзыве не приводится. В Белом доме также отметили, что для защиты прав автовладельцев существует упрощенный порядок обжалования штрафов с помощью единого портала госуслуг (действует с 1 сентября 2021 года, “Ъ” сообщал об этом).

Иван Буранов