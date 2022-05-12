Это уже не фокус

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Количество камер на российских дорогах в 2021 году уменьшилось впервые в истории применения систем фотовидеофиксации нарушений ПДД, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Сокращение произошло за счет вывода из эксплуатации в прошлом году 300 мобильных комплексов, парк же стационарных камер зафиксировался на отметке в 17,2 тыс. устройств. Впрочем, судя по планам Минтранса, в 2022 году число камер снова начнет расти, а к 2030 году стационарных комплексов станет на 5 тыс. штук больше, чем сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты утверждают, что от мобильных комплексов избавляются как от устаревшего оборудования

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эксперты утверждают, что от мобильных комплексов избавляются как от устаревшего оборудования

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Количество камер на дорогах увеличивалось на протяжении десяти лет, сказано в опубликованном отчете НЦ БДД, и в 2020 году достигло 20,7 тыс. штук (17,2 тыс. стационарных комплексов и 3,5 тыс. мобильных). По итогам 2021 года парк стационарных камер впервые остался на том же уровне, что и годом ранее, а вот число мобильных устройств («треног», передвижных и т. д.) уменьшилось с 3,5 тыс. до 3,2 тыс. штук. В результате общий парк камер сократился до 20,4 тыс. штук. Пояснений в отчете НЦ БДД не содержится.

Отметим, секвестирование парка комплексов слежения не привело к снижению количества наложенных на российских водителей штрафов. В 2021 году, по статистике ГИБДД, в автоматическом режиме было зафиксировано более 160,8 млн правонарушений, санкции составили 104 млрд руб. Годом ранее выписано 145 млн штрафов на 95 млрд руб.

Дорожные камеры, данные которых служат для отправки автовладельцам «писем счастья», применяются в России с 2008 года. Ряд регионов (среди них Москва) арендуют камеры у частных компаний, часть субъектов работает в рамках концессий, когда операторы камер получают вознаграждения от каждого уплаченного штрафа (например, Московская область). В 2019 году президент Владимир Путин поручил разработать единые правила установки камер. В Госдуме и Совете федерации подготовили соответствующие законопроекты, МВД пишет новый ГОСТ, ни один из документов пока не принят.

В НЦ БДД отмечают прямую связь между работой камер и снижением аварийности. Так, в 2011 году с помощью 5 тыс. устройств было выявлено 16 млн нарушений, зарегистрировано почти 200 тыс. дорожных аварий. По итогам 2021 года 20 тыс. камер зафиксировали 160 млн нарушений, а число ДТП уменьшилось до 133 тыс. Однако, отмечают в научном центре, контроль с помощью комплексов не гарантирует «полного исключения» рисков возникновения дорожных происшествий. В 2021 году в зонах работы камер зафиксировано более 3,1 тыс. ДТП (+8,1% к 2020 году), в которых погибло 280 человек (+1,8%). НЦ БДД также измерил показатель аварийности в зонах контроля 100 стационарных камер и выяснил, что в 2021 году он вырос на 8,3%, хотя в 2016–2020 годах снижался. «Рост показателей аварийности в зоне комплексов происходил ввиду увеличения количества мест, контролируемых стационарными комплексами»,— сказано в отчете. Чаще всего в зонах контроля камер регистрируются столкновения авто и наезды на пешеходов.

Неоспоримо доказать зависимость снижения аварийности от установки камеры непросто, полагает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. Вместе с комплексом, приводит он пример, на дороге могли установить и отбойник, в результате стало меньше гибнуть людей, но формально это произошло после установки камеры. Более того, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов уверен, что камеры минимально влияют на аварийность, а главным их результатом становится пополнение бюджета.

Парк устаревших передвижных комплексов начал сокращаться еще два года назад, утверждают в ассоциации ОКО (объединяет операторов и производителей систем фотовидеофиксации). «В передвижных комплексах применяются радарные блоки определения скорости, они способны фиксировать ограниченное количество составов нарушений,— пояснили “Ъ” в ОКО.— Стационарные комплексы, большей частью оптические, способны контролировать больше полос движения в обоих направлениях и распознавать около 50 составов нарушений, в том числе таких, как непристегнутый ремень безопасности, непредоставление преимущества пешеходам и другие». Знакомый с работой московской системы фотовидеофиксации (самая крупная в России, состоит из 3,5 тыс. камер) источник говорит, что столица в 2021 году вывела из эксплуатации около 1 тыс. старых камер (это и могло отразиться на общероссийских цифрах), новые на замену должны быть введены в 2022 году.

Судя по официальным документам Минтранса, количество камер в последующие годы будет увеличиваться. Нацпроектом «Безопасные качественные дороги» предусмотрен прирост в два с половиной раза парка стационарных камер к 2030 году по сравнению с 2017-м — до 22,7 тыс. штук. В Минтрансе на запрос “Ъ” не ответили. Об установке новых камер в 2022 году уже отчитались Томская, Калужская область, Удмуртия и другие регионы. В ОКО говорят, что на складах хранятся готовые к работе комплексы фотовидеофиксации, у большинства производителей и операторов есть запасы комплектующих на год и более, но нельзя исключать замедления прироста парка камер в 2022–2023 годах из-за изменений логистики поставок импортных компонентов (к примеру, микропроцессоров и модулей памяти).

Иван Буранов