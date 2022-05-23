Золото сбросило 70 тонн

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Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС привело к падению интереса к инвестициям в золото. За последние четыре недели глобальные инвесторы сократили вложения в золотые ETF более чем на $4 млрд, что привело к снижению их активов на 70 тонн. Определенную поддержку котировкам драгоценного металла оказывает укрепление европейской валюты, но определяющими факторами останутся дальнейшее повышение ставок в США и избыточное предложение металла на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о снижении спроса международных инвесторов на золото. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), общий объем выведенных из золотых фондов средств за неделю, закончившуюся 18 мая, составил $1,4 млрд. Это третий по величине негативный результат более чем за год. Вложения в золотые фонды сокращаются четвертую неделю подряд, с конца апреля инвесторы вывели из них $4 млрд.

О спаде интереса международных инвесторов к золоту говорит и информация Bloomberg. По данным агентства, суммарные активы золотых биржевых фондов к середине прошлой недели сократились до 3,26 тыс. тонн. За две недели они снизились почти на 70 тонн и вернулись к минимумам с 21 марта. Небольшая коррекция в последующие два дня слабо отразилась на величине активов.

Снижению спроса на золото способствовало резкое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. После того как в марте американский регулятор повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), в апреле глава регулятора Джером Пауэлл не исключил нового повышения в мае еще на 0,5 п. п. 4 мая ФРС повысила ставку до 0,75–1% и не исключала дальнейшего повышения высокими темпами.

По словам директора аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, золото не выглядит фундаментально привлекательным инструментом, поэтому инвесторы фиксируют позиции по нему. «Золото, в отличие от акций и облигаций, не приносит процентного дохода. Когда ставки растут, вопрос "Почему мои деньги не приносят процентный доход и обесцениваются" начинает волновать инвесторов все больше и больше»,— отмечает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

Падение интереса к драгоценному металлу оказало негативное влияние на стоимость золота. На минувшей неделе в понедельник стоимость металла опускалась до минимума с января этого года — до отметки $1787 за тройскую унцию, что почти на 9% ниже уровней четырехнедельной давности. В понедельник цена золота достигала отметки $1865,32 за унцию, но даже с учетом отскока котировки вернулись лишь к уровням середины февраля.

По мнению ведущего аналитика ПСБ Алексея Головинова, стоимость золота отыграла часть утраченных позиций во многом благодаря укрепляющемуся евро. В понедельник курс европейской валюты к доллару США вырос на 1,1%, до $1,067, за четыре дня он вырос на 2%. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опустился до отметки 102 пункта, минимума с 26 апреля, подешевев за четыре дня почти на 1,7%.

На фоне снижающегося курса американской валюты участники рынка не исключают восстановления спроса на драгоценный металл, хотя и сомневаются в его продолжительности. По оценкам Алексея Головинова, стоимость золота может подрасти до $1,87–1,89 тыс. за унцию, а в случае благоприятного стечения обстоятельств — и до $1,9 тыс.

Однако устойчивости этого роста будут мешать фундаментальные факторы. «Среди этих факторов ужесточающаяся риторика представителей ФРС, ответное укрепление доллара, а также избыточное предложение металла на рынке. Рассчитываем, что в ближайшие месяцы золото будет торговаться в диапазоне $1,8–1,9 тыс. за унцию»,— отмечает Вадим Меркулов.

На Московской бирже спотовые цены на золото опускались на прошлой неделе до минимума с февраля 2020 года — 3336 руб. за грамм. В понедельник цены закрепились возле отметки 3480 руб. за грамм, что почти на 29% ниже значений четырехнедельной давности. Более сильное падение рублевых цен связано со снижением доллара на локальном рынке — доллар потерял 24%, опустившись до 57,9 руб./$, минимума с начала апреля 2018 года.

Виталий Гайдаев