Ставка давит на золото

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Котировки золота 3 мая опускались ниже $1850 за тройскую унцию — минимума с середины февраля. На стоимость металла оказывают влияние ожидания резкого ужесточения монетарной политики ФРС. Инвесторы ожидают повышения ставки на ближайшем заседании сразу на 0,5 п. п., а также начала распродажи активов с баланса ФРС. Однако котировки золота может поддержать ожидание рецессии в США, а также спрос со стороны центробанков некоторых стран, диверсифицирующих собственные валютные резервы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным Investing.com, котировки золота 3 мая опускались до $1849,8 за тройскую унцию, минимального значения с 16 февраля. Уверенная игра на понижение стоимости драгоценного металла ведется с середины апреля, за это время золото подешевело почти на 6%. За это же время стоимость серебра снизилась более чем на 10%.

Основным фактором укрепления доллара является ожидание резкого ужесточения монетарной политики ФРС, отмечают участники рынка. В период ужесточения монетарной политики привлекательность золота как инвестиционного актива снижается. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, золото конкурирует с другими защитными активами — депозитами в долларах и казначейскими облигациями США. Поэтому чем крепче доллар и чем выше процентные долларовые ставки, тем ниже спрос на золото.

Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) держится в районе отметки 103,5 пункта — вблизи двадцатилетнего максимума. С середины апреля доллар подорожал более чем на 3%, а с начала года — почти на 8%. Как ожидают аналитики, на ближайшем заседании ФРС, итоги которого будут подведены 4 мая, будет принято решение о подъеме ключевой ставки на 0,5 п. п., до 0,75–1%. Михаил Васильев не исключает, что ФРС может объявить о сокращении портфеля облигаций на своем балансе с июня в объеме до $95 млрд в месяц. По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, на этом фоне доходность по десятилетним гособлигациям США уже достигла 3% годовых, что негативно для цены на золото.

Управляющие ФРС выражали готовность быстро поднять целевую ставку до нейтрального уровня, который сейчас оценивается как 2,5%. Начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Ермоленко отмечает, что дальнейшее давление на котировки золота может оказать комментарий главы ФРС Джерома Пауэлла о повышении ставки на следующем заседании в июне еще на 0,5 п. п., а также более агрессивные действия по распродаже активов с баланса. На рынке фьючерсов на ключевую ставку инвесторы закладывают еще более резкое ужесточение. Как указывает Михаил Васильев, рынок ожидает, что ФРС на следующем заседании повысит ставку сразу на 75 б. п., до 1,75%, затем на 50 б. п. в июле, до 2,25%. На конец года рынок фьючерсов ожидает подъем ставки ФРС до 3,25%, а пик по ставке в этом цикле ожидается в середине следующего года на уровне 3,75%, отмечает эксперт.

При этом фактор геополитики в определении спроса на золото играл роль лишь в начальной фазе, когда отсутствовало понимание возможной реакции политических сторон. По словам Сергея Ермоленко, развитие геополитической напряженности в настоящее время «позволяет моделировать дальнейшие сценарии развития, что помогает участникам рынка более целенаправленно ребалансировать портфели». В результате золото, по которому нет дивидендных выплат и купонов, вновь теряет в привлекательности.

Впрочем, ряд факторов может поддержать котировки золота в ближайшее время. По словам ведущего аналитика «Фридом Финанс» Натальи Мильчаковой, помешать дальнейшему падению цены золота ниже $1850 за унцию могут данные о том, что центробанки некоторых стран увеличивают долю золота в своих международных резервах (см. “Ъ” от 29 апреля). Кроме того, нет уверенности в том, что ужесточение монетарной политики в США принесет именно тот результат для реального сектора, который ожидают от ФРС, отмечает эксперт. Кроме того, как отмечает господин Васильев, кривая доходности гособлигаций США «продолжает уплощаться, на отдельных участках появляется инверсия, что является предвестником экономического спада». Поэтому после обнародования решения регулятора не исключено и некоторое ослабление доллара, а значит, стоимость золота может вернуться к уровню $1900 за унцию, не исключает госпожа Мильчакова. По оценке Михаила Васильева, в ближайшие месяцы цена на золото останется в диапазоне $1850–2050 за унцию.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин