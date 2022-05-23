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Коммерсантъ FM
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«Газпром» призывают к биржевой дисциплине

«Роснефть» предлагает ввести для монополии минимальный объем продаж

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает обязать «Газпром» продавать определенный объем газа на бирже в России. В последние годы продажи «Газпрома» на бирже снижались, что, по мнению топ-менджера, привело к росту цен. Эту позицию поддерживает ФАС, предлагая ввести для «Газпрома» минимальный уровень биржевых продаж газа по аналогии с нефтепродуктами.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложением, которое глава «Роснефти» Игорь Сечин 15 апреля направил премьеру Михаилу Мишустину: установить для «Газпрома» минимальный и максимальный объем продаж газа на бирже СПбМТСБ. Топ-менеджер уточняет, что при расчете объема не должен учитываться газ, который покупают на бирже структуры самой монополии, в том числе ее сбытовые предприятия.

«Газпрому» разрешено продавать на СПбМТСБ до 25 млрд кубометров газа в год. Независимые производители, в том числе «Роснефть» и НОВАТЭК, таких ограничений не имеют, но в последние годы мало используют биржу, из-за чего более 80% от биржевых продаж газа приходится на «Газпром». В 2019 году монополия продала на бирже 11 млрд кубометров газа, в 2020 году — 12,2 млрд кубометров. ФАС много раз рекомендовала «Газпрому» поднять уровень продаж, но в 2021 году из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата монополия сократила их еще больше, всего до 5,2 млрд кубометров.

«Роснефть» закупает газ у других производителей: по данным отчетности за 2021 год, компания в целом приобрела 6,24 млрд кубометров (за исключением газа, поставленного по договорам процессинга), при этом объем реализации в РФ составил 57,2 млрд кубометров.

К 2026 году на СПбМТСБ должно продаваться не менее 10% от общего объема продаж на внутреннем рынке, фактически же этот показатель составляет менее 4%, отмечает в письме Игорь Сечин. При этом с момента запуска торгов в среднем более половины всего биржевого газа приобретается обратно самим «Газпромом» и аффилированными с ним компаниями, «что приводит к уменьшению свободных ресурсов газа для независимых потребителей и искажению ценовых индексов». Стоимость покупки газа на бирже и его транспортировка до потребителей в 2021 году на 2–10% превышала оптовые цены на газ, установленные ФАС, добавляет он. Действующее нормативное регулирование интерпретируется «Газпромом» и его структурами «исключительно в своих интересах», заключает господин Сечин, поскольку монополия, обладая преференциями на внутреннем рынке и значительными свободными объемами газа, «максимально ограничивает объем биржевых продаж».

В аппарате правительства от комментариев отказались, в «Роснефти», «Газпроме» и Минэнерго “Ъ” не ответили.

В ФАС “Ъ” сообщили, что в процессе мониторинга за текущей ситуацией на биржевых торгах установлено существенное снижение объемов реализации газа. «Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов, где установлены определенные нормативы продаж бензина и дизтоплива»,— сообщили там. По мнению ФАС, потребители газа, приобретая его на бирже, получают ряд преимуществ, главное из которых возможность долгосрочно планировать закупки с использованием прозрачного механизма формирования цен.

В 2021 году на бирже СПбМТСБ реализация газа сократилась на 58,3%, до 6,691 млрд кубометров, а за январь—апрель 2022 года — в два раза, до 1,3 млрд кубометров, отмечает Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики». При этом средняя цена за январь—апрель выросла на 8,9%, до 4,099 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров. По его мнению, текущий объем биржевой торговли газом на СПбМТСБ уже не позволяет говорить о возможности использования биржевых цен в качестве ценовых индексов, и «это является серьезной проблемой, решение которой сейчас возможно только при вмешательстве регулирующих органов».

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

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