Беспутный газ

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Нефтекомпаниям РФ придется резко увеличить сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) на факелах, существенно превысив нормативы и рискуя получить десятки миллиардов рублей штрафов. Обычно ПНГ служит для производства сжиженных углеводородных газов (СУГ), но их экспорт из России почти остановился в результате военного конфликта на Украине. По данным “Ъ”, чтобы хотя бы частично решить проблему, в РСПП предлагают до конца года увеличить действующий норматив сжигания попутного газа без штрафов с 5% до 30% от производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обращением руководителя РСПП Александра Шохина от 16 мая к главе Минприроды Александру Козлову о проблемах профицита попутного нефтяного газа, который производится в процессе добычи нефти. В письме говорится, что ПНГ служит сырьем для производства сжиженных углеводородных газов, но их экспорт прекратился из-за спецоперации: с февраля из-за закрытия границы с Украиной остановились поставки в Венгрию, Молдавию и Румынию, а из-за санкций — и транзит через Белоруссию в Польшу и Прибалтику.

Господин Шохин поясняет: объемы «перераспределены на внутренний рынок, что оказало негативное влияние на баланс и привело к резкому снижению цены СУГ».

В результате произошло затоваривание и снижение загрузки заводов по переработке ПНГ. По данным СПбМТСБ, стоимость СУГ с двадцатых чисел февраля упала более чем на 40%, до 9 тыс. руб. за тонну.

В условиях ограничений на экспорт нефтекомпании вынуждены направлять большие объемы ПНГ на промысловые факелы. Но закон допускает сжигание только 5% от добычи. При сверхнормативном сжигании применяются повышающие коэффициенты штрафов — 25 и 100, а также взимается компенсация вреда атмосферному воздуху. Так, господин Шохин пишет, что при сжигании 500 млн кубометров ПНГ сверх разрешенного показателя сумма сверхлимитных платежей составит более 10 млрд руб., стоимость вреда атмосфере — более 8 млрд руб. При этом в России, по данным Росстата, в 2021 году был добыт 101 млрд кубометров ПНГ.

Даже в прошлые годы реально нормативы соблюдал только ЛУКОЙЛ: по данным Минприроды (есть у “Ъ”), в 2020 году доля сожженного им ПНГ составила 2,3% от добычи. У «Роснефти» показатель составлял 24,5%, у «Газпром нефти» — 11,7%, у их СП «Славнефти» — 63,3%. ЛУКОЙЛ уже обращал внимание властей на проблему с профицитом ПНГ, возникшую после начала боевых действий на Украине (см. “Ъ” от 7 апреля). Источник “Ъ” в отрасли утверждает, что экспорт составлял 3–4 млн тонн СУГ, что эквивалентно примерно 15–20 млрд кубометров попутного газа.

Во избежание значительного роста штрафных платежей Александр Шохин предлагает допустить отклонение уровня допустимого сжигания ПНГ до 30% до конца 2022 года.

Источник “Ъ”, близкий к РСПП, поясняет, что превышение уровня сжигания ПНГ должно рассматриваться «в индивидуальном порядке с учетом текущих возможностей компаний по утилизации», а размер сжигания — обосновываться. По мнению собеседника “Ъ”, такой подход будет стимулировать сжигать меньше ПНГ и оградит компании от «необоснованных штрафов в условиях санкционных ограничений». В Минприроды заявили “Ъ”, что совместно с Минэнерго и отраслью оцениваются риски сверхнормативного сжигания ПНГ, «идет сбор информации от нефтекомпаний».

В 2021 году в России было сожжено более 22 млрд кубометров ПНГ, этот показатель существенно не меняется с 2013 года, находясь в диапазоне 20–23 млрд кубометров, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас нефтяники РФ сталкиваются с беспрецедентными ограничениями экспортных продаж, и увеличение разрешенной нормы сжигания ПНГ выглядит целесообразным, считает аналитик. Но, отмечает он, норматив целесообразно сделать дифференцированным с учетом специфики отдельных месторождений.

Дмитрий Козлов