Продолжение следует

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Президент Владимир Путин в пятницу поговорил по видеосвязи с главами Калининградской и Свердловской областей Антоном Алихановым и Евгением Куйвашевым и одобрил их планы остаться в должности еще на один срок. При этом слово «выборы» в обоих разговорах не прозвучало ни разу. Ранее в администрации президента допускали, что в некоторых регионах руководителей могут избрать парламенты, а в Госдуме даже призывали отложить единый день голосования из-за военной спецоперации на Украине. Но теперь источники “Ъ” говорят, что «решение принято» и осенние выборы пройдут «без изменений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым

Фото: Пресс-служба Президента РФ Президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Рабочую встречу с главой Калининградской области Владимир Путин начал со «вполне удовлетворительной» оценки его работы. «Есть, правда, и проблемы»,— добавил президент. В ответ Антон Алиханов отчитался об успехах за свой первый губернаторский срок — росте ВРП (+12%), инвестициях в обрабатывающие производства (33,5 млрд руб.), создании 22 тыс. новых рабочих мест и других показателях. «За прошедшие пять лет командой проделан большой путь, понимаем все вызовы, которые стоят перед регионом. Готовы продолжить работу и надеемся на вашу поддержку и, конечно, поддержку жителей Калининградской области»,— резюмировал господин Алиханов, чьи полномочия истекают в сентябре этого года.

«Работа проделана хорошая, качественная. И конечно, я рассчитываю на то, что в ближайшие годы будете продолжать в таком же духе»,— согласился президент и сразу же вернулся к рабочим вопросам. Он попросил губернатора объяснить, с чем связано сокращение строительного сектора в Калининградской области.

«После начала специальной военной операции временно нарушились логистические связи»,— ответил Антон Алиханов. Но главу государства такой ответ явно не устроил: «На эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае».

Губернатор попытался оправдаться, но встретил еще более решительную отповедь: «У вас спад был еще в 2020–2021 годах, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем... Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Фото: Пресс-служба Президента РФ Президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Следом Владимир Путин встретился со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, второй срок полномочий которого тоже истекает в сентябре. Господин Куйвашев получил «весьма достойную» оценку своей работы от президента, но, как и в случае калининградского коллеги, без констатации проблем не обошлось. В рамках отчета о социально-экономической ситуации губернатор похвалился динамикой отгрузки промышленной продукции (126% по итогам 2021 года) и положительным индексом промышленного производства (101,3% в первом квартале 2022 года), а закончил прямым вопросом о своем будущем: «Для меня принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше».

«Вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов. Это создает хорошую базу для дальнейшего развития области,— ответил президент.— Я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время, поэтому надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе».

“Ъ” ранее сообщал, что оба губернатора планировали пролонгировать свои полномочия, но если Антону Алиханову не составило проблем получить согласие Кремля на новый срок, то судьба Евгения Куйвашева до последнего момента оставалась нерешенной. На традиционной пресс-конференции 13 января этого года свердловский руководитель заявил, что будет опираться на мнение Владимира Путина.

После начала специальной военной операции в администрации президента обсуждались различные варианты проведения губернаторских выборов, в том числе частичный переход на избрание высшего должностного лица депутатами заксобрания региона (из 15 субъектов, где в этом году должны избираться главы, такой формат предусмотрен только в Адыгее). Эксперты объясняли это опасениями социально-экономических последствий кризиса, которые могут проявиться к осени. Звучали даже предложения вовсе отложить единый день голосования: 17 мая с такой инициативой выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, который с трибуны Госдумы заявил, что конкуренция на выборах будет вносить раскол в консолидированную поддержку спецоперации, а сэкономленные деньги лучше пустить на помощь Донбассу. Впрочем, уже на следующий день он получил резкую отповедь от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

«Политическая конкуренция не ослабляет страну, а напротив, делает ее сильнее»,— заявил сенатор, подчеркнув, что единороссы готовы к выборам «и они должны состояться».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что после заявления господина Турчака о необходимости выборов вероятность их сохранения находится на крайне высоком уровне.

Единый день голосования в сентябре 2022 года пройдет в обычном формате, заявили “Ъ” два источника, близких к администрации президента. «Решение принято»,— сказал один из них, призвав «не делать выводов» из того факта, что выборы не упоминались на встречах президента с губернаторами. Источник “Ъ” в администрации тоже заявил, что осенние выборы пройдут «без изменений».

Андрей Прах, Андрей Винокуров, Елена Рожкова; Артем Рябов, Екатеринбург