Цифры с комментарием на любом языке

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Отказ властей РФ от публикации внешнеторговой и отраслевой статистики ТЭКа, какими бы соображениями он ни был обусловлен, целей, какими бы они ни были, не достигает. Напротив, зачастую он приводит к возникновению сенсаций, которых в условиях открытости, вероятно, в половине случаев просто не случилось бы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, в пятницу агентство Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров опубликовало материал о «тихом наращивании» Китаем закупок российской нефти более чем на четверть в мае (с 750 тыс. до 1,1 млн баррелей в сутки). Контекст — санкционная действительность в связи с военной операцией РФ на Украине — само собой вызвал к теме интерес. Однако даже поверхностное изучение деталей показывает, что в реальности ничего экстраординарного не происходит. Хотя англоязычная статистика национального таможенного бюро КНР оканчивается мартом 2022 года, в китайской ее версии уже есть апрельские данные. Из них следует, что импорт нефти из РФ в Китай в январе—апреле физически снизился на 7,4% в годовом выражении, до 25,6 млн тонн, а по всей «товарной группе 27» (нефть, газ, нефтепродукты) вырос в деньгах на десятки процентов. Ценовые данные по всему ввозу КНР товаров фиксируют тот же тренд: рост цен на нефть (в юанях) на 49,6% год к году при снижении объемов на 4,8%, рост цен на газ — на 56,8% при сокращении поставок на 8,9%.

То есть увеличение поставок из РФ в мае на треть де-факто компенсирует снижение их в январе—апреле — ситуация просто вернется к объемам 2021 года, хотя и принесет РФ в полтора раза больше экспортных доходов. В принципе российская сторона об этом даже прямо сообщала: 19 мая вице-премьер Александр Новак без цифр признавал, что Россия «восстанавливает» добычу и «значительно» увеличивает поставки в АТР. Что мешало подкрепить тезис цифрами, благо они в Китае используются такие же, как в РФ, неясно: не было бы пустых дискуссий.

«Зеркальные» данные и межстрановые сопоставления для импорта в Россию также доступны — и даже быстрее, несмотря на закрытую таможенную статистику ФТС. Так, отчет Института развивающихся экономик Центробанка Финляндии, написанный не на финском, а на английском, фиксирует падение экспортных поставок из Китая с РФ на 8% в марте (при росте цен на 16%), а через несколько дней — на 26% в апреле 2022 года к апрелю 2021-го. От ФТС на русском мы бы это узнали только через две-три недели. Возможно, попытка укрыть эти цифры от жителей РФ объясняется нежеланием провоцировать потребительскую панику. Но для того чтобы все еще посещающие магазины и автосервисы граждане РФ заметили дефицит китайской электроники и немецких автозапчастей, необязательно читать статистические сводки: ценников и глаз достаточно.