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Коммерсантъ FM
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ЛУКОЙЛ прирастает заправками

Компания вскоре начнет поставку топлива на АЗС Shell

По данным “Ъ”, ЛУКОЙЛ может начать поставки топлива на заправки Shell, которые он приобретает у британской компании, в конце мая — начале июня. 19 мая ФАС сообщила об одобрении сделки, однако пока заправки не работают: по словам собеседников “Ъ”, деятельность АЗС возобновится только после перехода прав собственности к ЛУКОЙЛу. По мнению экспертов, в условиях снижения спроса на российские нефтепродукты на внешних рынках ЛУКОЙЛ в результате сделки сможет увеличить реализацию своего топлива внутри РФ.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

ФАС согласовала приобретение ЛУКОЙЛом доли 99,99% в принадлежавшей британской Shell «Шелл нефти», которая владеет сетью из 411 АЗС и заводом по производству масел в Торжке, сообщила служба. Таким образом, ЛУКОЙЛ полностью выкупит «Шелл нефть», оставшаяся миноритарная доля может достаться дочерней структуре ЛУКОЙЛа. В ЛУКОЙЛе отказались от комментариев.

Службе пришлось быстрее согласовывать ходатайство, поскольку после вступления в силу 15 мая санкций ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти» на заправках Shell, принадлежавших «Шелл нефти», остановилась продажа топлива. Дело в том, что Shell закупала топливо в том числе у «Роснефти» и «Газпром нефти» и более не могла продолжать эти сделки. По словам двух источников “Ъ”, возобновить поставки топлива на эти АЗС ЛУКОЙЛ сможет после того, как произойдет переход прав собственности от Shell к российской нефтекомпании. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что договор-купли продажи может быть подписан в начале следующей недели, то есть теоретически поставки топлива на АЗС Shell начнутся лишь к концу мая.

Благодаря сделке ЛУКОЙЛ может увеличить свою долю на розничном рынке.

В 2020 году нефтекомпания приобрела еще одну крупную сеть АЗС ЕКА. По оценкам «Петромаркета», на АЗС Shell продаются 1,5 млн тонн топлива в год, и доля ЛУКОЙЛа в розничной реализации в крупных регионах РФ (Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край) может существенно увеличиться: с текущих 15–25% до 22–32% в зависимости от региона. В 2021 году на российских НПЗ ЛУКОЙЛа было произведено почти 8,2 млн тонн бензина (20% общероссийского производства продукта) и 16,6 млн тонн дизтоплива (21% от общероссийского выпуска).

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По мнению Андрея Полищука из Райффайзенбанка, ЛУКОЙЛ по максимуму постарается поставлять свои нефтепродукты на приобретенные у Shell заправки, которые до этого использовали топливо разных поставщиков (в Московском регионе — Московского НПЗ «Газпром нефти»). Увеличить поставки на новые заправки своей сети компания может теоретически в первую очередь с Нижегородского и Волгоградского НПЗ.

Это поможет ЛУКОЙЛу наращивать сбыт нефтепродуктов на фоне снижения экспортных поставок, говорит эксперт.

У ЛУКОЙЛа хватит своего дизтоплива для поставок на АЗС Shell, а бензина может и не хватить, но в любом случае компания может закупить его у ближайшего завода-конкурента, если это будет экономически выгодно, считает один из источников “Ъ” в отрасли. Как отмечает Александр Корнеев из Газпромбанка, помимо расширения рынка сбыта в регионах присутствия компании речь идет об оптимизации транспортных расходов в связи с удобным географическим расположением приобретаемых АЗС относительно НПЗ ЛУКОЙЛа, а также о расширении мощностей в высокомаржинальном сегменте смазочных материалов.

Shell решила поэтапно выйти из российских активов после того, как Россия начала военные действия на Украине. Розничный бизнес Shell — первый актив, который она продает в РФ. У компании еще остаются доли в добычных совместных предприятиях «Салым Петролеум», «Гыдан Энерджи» (с «Газпром нефтью») и «Сахалине-2» (с «Газпромом»). В отчете Shell отразила списания, связанные с «Шелл нефтью», в размере около $600 млн — сумма включает внеоборотные активы в размере $358 млн и прочие расходы. В целом Shell уже списала всю балансовую стоимость активов в России — около $4 млрд.

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко

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