Спецкурс по санкциям

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Компании—участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) оказались в западне. Многие из них хранили средства на валютных счетах, попавших под санкции крупнейших банков РФ. Теперь платежи с валютных счетов в этих банках невозможны, а участникам ВЭД они необходимы. В итоге компании попадают на двойную вынужденную конвертацию. Правозащитники уверены, что для таких ситуаций необходимо ввести фиксированный курс конвертации. Эксперты и банкиры согласны с актуальностью проблемы, но указывают на риски для кредитных организаций, предлагая переложить их на государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, фонд развития общественного мониторинга и защиты прав потребителей финансовых услуг «За права заемщиков» обратился в ЦБ с предложением ввести временный механизм перевода валютных средств между банками по «единому зафиксированному рублевому курсу для определенных категорий клиентов». В качестве варианта организации расчетов в фонде предлагают присвоение таким переводам определенной маркировки. В ЦБ сообщили, что получили обращение и изучают его.

«В связи с блокировкой валютных переводов для подсанкционных банков клиенты—владельцы валютных счетов оказались лишены возможности осуществлять расчеты со своими зарубежными партнерами»,— поясняют в фонде. Единственной возможностью для предпринимателей использовать средства остается продажа валюты в «своем» банке и покупка ее в том, который не ограничен в валютных операциях. Схема приводит к существенным потерям для предпринимателей при конвертации сначала валюты в рубли и затем обратно рублей в валюту. При этом банк в любом случае получает прибыль при проведении конвертации, подчеркивают в фонде.

Директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева подчеркивает, что в результате схемы перевода валютных средств через конвертацию «предприниматели полностью несут расходы, связанные с введенными санкциями». В результате вынужденной двойной конвертации клиенты теряют «сотни тысяч рублей», отмечают в фонде, затрудняясь оценить общую сумму расходов.

Председатель комиссии по финансовым технологиям совета ТПП РФ (Торгово-промышленная палата) Роман Прохоров считает, что инициатива по созданию механизма перевода валютных средств между банками по единому зафиксированному рублевому курсу актуальна прежде всего для компаний-импортеров. По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, идея вполне реализуема, так как ЦБ может «настойчиво рекомендовать банкам установить курс, максимально приближенный к курсу биржи».

Но реализация механизма приведет к дополнительным нагрузкам и издержкам для банков, которые отразятся в конечном счете на их клиентах, уточняет господин Прохоров. Идея чревата «некоторыми проблемами», подтверждает директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют-банка Сергей Михайлов. По его словам, теоретически фиксированный курс конвертации могут определять два банка, участвующие в проведении платежа клиента, однако необходимо, чтобы цена была справедливый для всех участников сделки: «Рыночный курс, а именно по нему будут закрывать сделку на рынке банки, может измениться в любую сторону, пока будет проводиться сделка. У одного или даже у обоих банков в результате возникнут убытки».

«Хороший выход — нормативно или законодательно урегулирование таких вынужденных конверсионных операций по фиксированному курсу, например курсу ЦБ, при этом с покрытием части расходов, возникающих из-за этого у банков со стороны государства»,— считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Разработка временного механизма перевода валютных средств между банками, безусловно, требуется российскому бизнесу, уверена член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина. «Механизм должен предусматривать риски, связанные с возможными недобросовестными действиями владельцев валюты»,— добавляет старший юрист ЮФ «Рустам Курмаев и партнеры» Кирилл Барановский. С одной стороны, предложение является справедливым, отмечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова, поскольку в сложившейся ситуации бизнесу нелегко, но «технически реализовать рабочую схему данных операций будет затруднительно».

Ксения Дементьева, Юлия Пославская