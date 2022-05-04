Рубль поправился на два года

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Биржевые курсы ведущих мировых валют в России обновили двухлетние минимумы. Доллар опускался до 66,3 руб./$, курс евро — до 69,8 руб./€. В отсутствие достаточного спроса со стороны импортеров и частных инвесторов участники рынка вынуждены рассматривать и альтернативные валюты: швейцарский франк, английский фунт, гонконгский доллар. Однако составить заметную конкуренцию доллару и евро они не смогут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После первомайских выходных торги на Московской бирже вновь открылись с резкого падения курсов иностранных валют. Уже в начале торгов среды, 4 мая, курс доллара опустился ниже уровня 69 руб./$, потеряв 2,36 руб. относительно закрытия прошлой пятницы. После непродолжительного укрепления и возвращения выше уровня 70 руб./$ курс в течение нескольких часов вновь вернулся ниже 69 руб./$ и большую часть дня торговался возле этого уровня. После 17:00 игра на понижение американской валюты возобновилась. По итогам торгов курс доллара остановился на 66,3 руб./$, минимума с начала марта 2020 года. Курс евро впервые с февраля 2020 года опускался до 69,8 руб./€, а по итогам торгов остался на 70,44 руб./€. Всего за один день ведущие иностранные валюты потеряли соответственно 4,6 и 4,3 руб.

Новым фактором укрепления российской валюты выступила информация СМИ о том, что инвесторы начали получать выплаты по двум выпускам суверенных еврооблигаций РФ в долларах. Таким образом, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, России удалось избежать дефолта, что стало позитивным фактором для рубля. Это снизило и без того низкий спрос на валюту.

Даже на фоне послаблений со стороны ЦБ в части продажи валютной выручки, который разрешил продавать ее в течение 60 дней.

«Спрос на валюту со стороны компаний и частных инвесторов остается крайне низким из-за санкций и жестких валютных ограничений»,— отмечает Михаил Васильев.

В таких условиях компании проявляют интерес к более экзотическим валютам. В отдельные дни были видны довольно большие объемы торгов (2–3 млрд руб.) в швейцарском франке и фунте стерлингов. Ранее обороты по этим валютам с трудом достигали сотен миллионов рублей. Обороты в гонконгском долларе выросли с нескольких миллионов до 70–170 млн руб. в день.

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Вместе с тем аналитики выделяют ряд закономерностей в торговле такими валютами. Например, пиковые объемы торгов гонконгским долларом наблюдались в первые часы торговой сессии. А основные объемы торгов швейцарским франком приходились на вечерние часы. «Вполне возможны кросс-валютные операции банков, обслуживающих участников внешнеторговой деятельности в поисках рублевой ликвидности под навесом предложения валюты»,— считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

В силу введения различного рода ограничений структура внутреннего валютного рынка неизбежно будет меняться. Но, как считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, пока объемы торгов с этими валютами не настолько велики, чтобы говорить о какой-либо системности происходящего. «Для полноценных валютных торгов неосновными валютами требуется соответствующая инфраструктура: наличие инструментов денежного рынка, инструментов хеджирования и инвестирования, в том числе краткосрочного»,— указывает господин Евстифеев.

Однако происходящее укрепление рубля выглядит избыточным, считают аналитики, поскольку снижает поступления в бюджет от продажи сырья, а также снижает конкурентоспособность рублевых товаров.

Поэтому уже в ближайшие дни ЦБ может вновь смягчить требования к экспортерам в части доли продажи валютной выручки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 29 апреля уже заявила, что регулятор предложит снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, обнулить требование для несырьевых экспортеров. Вероятно, полагает Владимир Евстифеев, что при снижении требований с 80% до 50% рубль может потерять к доллару 8–11%.

Виталий Гайдаев