Мигалку ставить некуда

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Полиция, выяснил “Ъ”, ищет способы обновить парк патрульных автомобилей ГИБДД. Прежде МВД приобретало для региональных подразделений Skoda Octavia, Hyundai Solaris, УАЗ «Патриот» и Lada Granta, но после начала специальной военной операции на Украине большинство западных автопроизводителей из России ушли. В этом году МВД нужно купить более 2,8 тыс. машин. В Минпромторге “Ъ” заявили, что «прорабатывают вопрос об обеспечении МВД техникой с учетом существующих санкционных рисков, логистических проблем, дефицита полупроводников и ряда комплектующих». Эксперты называют среди возможных поставщиков китайский автопром и АвтоВАЗ, но у последнего завод находится в режиме простоя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несколько лет назад автомобильный парк ДПС пополнялся в основном Skoda Octavia (на фото), но затем ее сменили Hyundai Solaris и Lada Vesta

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Несколько лет назад автомобильный парк ДПС пополнялся в основном Skoda Octavia (на фото), но затем ее сменили Hyundai Solaris и Lada Vesta

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

МВД, сообщили “Ъ” в пресс-центре ведомства, в 2022 году собирается закупить 2,8 тыс. новых патрульных автомобилей для Госавтоинспекции на сумму 4,48 млрд руб. «В настоящее время МВД с Минпромторгом прорабатывают вопросы с ведущими производителями патрульных автомобилей о возможности изготовления указанной продукции и ее поставки с учетом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением "недружественных" стран»,— заявили “Ъ” в полиции. В Минпромторге “Ъ” подтвердили: идет «проработка вопроса об обеспечении МВД техникой в необходимом объеме с учетом существующих санкционных рисков, логистических проблем, дефицита полупроводников и ряда комплектующих».

Полицейское ведомство закупает патрульные машины ДПС с 2019 года в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (входит в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги»). В паспорте документа сказано, что полиция доводит «оснащенность подразделений к нормативной положенности»: к 2030 году служебный парк ДПС должен включать 25,3 тыс. авто, на это запланировано потратить 35,3 млрд руб. Речь идет о машинах с цветографическими схемами, спецсигналами, набором для оказания первой помощи при ДТП и т. д. В 2019–2020 годах региональные УГИБДД получили около 8 тыс. Skoda Octavia и УАЗ «Патриот» по контрактам с «Рольфом», ООО «Авто сити» и Ульяновским автозаводом, которые заключил Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения (ЦСН БДД) МВД. В 2021 году центр закупил еще 4 тыс. Hyundai Solaris, Lada Vesta (проходят под индексом ВИС-298050) по контрактам с Major и дилером Lada «Центральная СТО». Сейчас координацию закупок передали из ЦСН в отдельную дирекцию. Однако там тендеров по закупке патрульных машин до сих пор не объявили, в связи с чем “Ъ” направил запрос в МВД. В апреле 2022 года руководитель дирекции Игорь Королев (бывший заместитель министра транспорта Подмосковья) заявил, что «однозначно» поставляться будут автомобили отечественного производства, но деталей не раскрыл.

Продажи новых автомобилей в России, напомним, обрушились после начала специальной военной операции на Украине и ухода большинства западных автопроизводителей из РФ. В марте 2022 года авторынок, по данным Ассоциации европейского бизнеса, упал на 62,9%, в апреле — на 78,5%. Это хуже результата «черного апреля» 2020 года, когда в стране действовал локдаун из-за коронавируса и дилерские центры вообще не работали. Вслед за рядовыми потребителями проблемы возникли и у представителей ряда ведомств.

Эксперты, тем временем, прогнозируют различные пути решения проблемы, с которыми столкнулись в МВД. Сергей Удалов из «Автостата» считает, что поставщиками служебных автомобилей, скорее всего, станут АвтоВАЗ и УАЗ. «Альтернатив не так много. Вопрос в том, как быстро они смогут собрать столько машин,— полагает господин Удалов.— Проблема с дефицитом полупроводников в автопроме так и не решилась, кроме того, у АвтоВАЗа cложности с европейскими комплектующими, нужно искать замену. Возможно, что договорятся о какой-то отсрочке».

В АвтоВАЗе ситуацию не комментируют. В пресс-службе Ульяновского автозавода “Ъ” заявили, что «готовы исполнить поставки в необходимых заказчику объемах».

Дефицит электронных компонентов, как сообщал ранее “Ъ”, усилился в АвтоВАЗе после начала специальной военной операции. Главным поставщиком микроэлектроники для автозавода в Тольятти выступает немецкая Bosch. Из-за проблем с поставками запчастей предприятие находится во временном простое до 27 мая.

АвтоВАЗ к середине или ближе к концу лета запустится, после того как будут найдены альтернативные поставщики комплектующих, в том числе через параллельный импорт, уверен независимый эксперт Сергей Бургазлиев. «Собрать три тысячи машин для конвейера в Тольятти — вопрос нескольких дней,— говорит эксперт.— Нельзя исключать, что позже вновь будет возобновлено производство Hyundai в Санкт-Петербурге (завод приостановил работу в марте.— “Ъ”)». Глава проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев не исключает сценария, при котором МВД сможет договориться об оптовой цене с китайскими компаниями (собственный завод в РФ есть, к примеру, у Haval), но сейчас у дилеров нужных машин за 1,5–1,6 млн руб. нет (расчетная цена одного авто исходя из предполагаемой стоимости контракта).

Произвести в России 2,8 тыс. машин в нынешних условиях сложно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Локальное производство недостаточно,— перечисляет он проблемы.— Ситуация осложняется тем, что для зарубежных поставщиков прямые контракты с госзаказчиками могут быть невозможны из-за санкционных рисков или запретов со стороны менеджмента головных компаний. МВД обязано исполнять требования законодательства в сфере закупок, что также накладывает серьезные ограничения». Господин Шапарин утверждает, что полиция «рискует остаться без обновления парка»: «Единственным быстрым решением представляется осуществление поставки партии авто из-за рубежа через параллельный импорт».

Иван Буранов