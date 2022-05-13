Безработица присматривается к росту

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В правительстве фиксируют начавшиеся негативные изменения на рынке труда — впервые с начала военной операции на Украине выявлен небольшой рост числа официально зарегистрированных в РФ безработных. Сообщается о 690,5 тыс. таких граждан против 683 тыс. по состоянию на 1 марта. Одновременно выросло и число работников, находящихся в простое или работающих неполный день. Пока эксперты считают ситуацию на российском рынке труда стабильной, но отмечают усиление негативных трендов: летом—осенью на фоне вынужденного сокращения издержек компаний на труд можно ожидать умеренного роста безработицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впервые за два последних месяца в России фиксируется рост числа официально зарегистрированных безработных граждан. В пятницу на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 5 мая по сравнению с 1 марта 2022 года число таких граждан выросло на 4 тыс. человек. «До этого такая тенденция не проявлялась»,— пояснила вице-премьер. Отметим, что, судя по официальным же данным, цифры роста выглядят чуть иначе. На 1 марта число официальных безработных составляло 683 тыс. человек, на 25 апреля — 681 тыс. Сейчас же, сообщил 13 мая глава Минтруда Антон Котяков, это показатель вырос до 690,5 тыс. человек. Общая же безработица по методике Международной организации труда, которая учитывает всех фактически незанятых, в марте составляла 3,1 млн человек.

Выявленный рост Татьяна Голикова оценила как «постепенную, пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда».

При этом вице-премьер отметила «усилия регионов и работодателей, направленные на реализацию всего комплекса мер по сохранению занятости». Усилия эти эффективны, видимо, не везде — так, в Кирове в пятницу митинговали против сокращений на одном из предприятий.

Вместе с зарегистрированной безработицей подросло и количество организаций, заявивших об изменении режима работы. В середине марта речь шла о 37,6 тыс. компаний, теперь — о 43,9 тыс. В итоге, по данным Минтруда, число работников в простое возросло с 98 тыс. (по данным на 20 апреля) до 138 тыс. человек, на неполной занятости — с 110 тыс. до 131 тыс. человек. О переходе на режим простоя помимо ушедших из России зарубежных компаний заявили и некоторые отечественные предприятия, например «Уральские авиалинии», Ижевский автозавод и АвтоВАЗ (см. на этой странице).

Аналитики ЦМАКП отмечают, что первые признаки проблем на рынке появились в марте, но тогда изменения «были ничтожны», данные за апрель свидетельствуют об усилении негативных тенденций. Индикатором стабильности ситуации на рынке труда считается активный прием на работу новых сотрудников, однако рекрутеры уже наблюдают сокращение объема наймов. В HeadHunter фиксировали сокращение объема найма с конца февраля, опрос IT-холдинга TalentTech показал, что 64% опрошенных компаний уже приостановили наем (см. “Ъ” от 4 мая).

Аналитики РАНХиГС и ИЭП отмечали, что стоит ожидать медленного роста безработицы: сначала предприятия будут отправлять работников в простой или в административные отпуска и лишь потом в случае сохранения проблем — увольнять (см. “Ъ” от 29 апреля). Допускает умеренный рост безработицы и Центробанк, в последнем докладе о денежно-кредитной политике (см. “Ъ” от 12 мая) это увязывается со структурной перестройкой рынка труда. Так, уход крупных зарубежных компаний из сфер деятельности «белых воротничков» может обернуться потерей работы для занятых в них и сокращением количества подобных вакансий. При этом, полагают в ЦБ, перестройка производственных цепочек может потребовать большего числа «синих воротничков», и их уже не хватает.

Начальник отдела спецпроектов и программ центра экономического анализа и прогнозирования ЦСР Арсений Китаев отмечает, что пока ситуация на рынке труда выглядит стабильной с учетом фактического продолжения работы основной части иностранных компаний, заявивших об ограничении деятельности в России.

«В то же время цифры рекрутинговых порталов по динамике числа вакансий и резюме отражают общую настороженность на рынке: работодатели остановили наем, сотрудники пока еще работающих компаний начинают прощупывать почву на будущее»,— говорит эксперт.

С ним согласен и старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок: уровень безработицы пока остается стабильно низким. «В результате нарушения цепочек поставок и отсутствия импортных комплектующих пострадали многие компании, пока они живут на старых запасах, но в дальнейшем можно ожидать, что они будут вынуждены прибегать к механизмам снижения издержек на труд: к сокращению переменной части зарплат и рабочих часов, в крайнем случае к увольнению сотрудников»,— говорит он. По его словам, ситуация на рынке труда начнет ухудшаться летом или в начале осени, но изменения будут постепенными.

Евгения Крючкова