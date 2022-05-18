У обвинения закончились аргументы

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Неожиданные события произошли на процессе по уголовному делу бывшего специального корреспондента “Ъ” и «Ведомостей», а ныне советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Прокуратура отказалась заслушивать большую часть своих свидетелей после того, как один из них дал показания, которые, по мнению защиты, опровергли фабулу обвинения. Фигурант другого «шпионского» дела, который заключил ранее сделку со следствием, сообщил в Мосгорсуде, что, по его сведениям, господин Сафронов работал как журналист, получал информацию из открытых источников, а о сотрудничестве с разведками других государств и не думал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Сафронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

18 мая, в день рождения Ивана Сафронова, в Мосгорсуде начинает представлять свои доказательства защита журналиста. Сами адвокаты не ожидали, что это произойдет так быстро, но в минувшую пятницу прокуратура неожиданно решила завершить представление своих доказательств. Причем, как утверждают адвокаты Ивана Сафронова, представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов сделал это после того, как один из свидетелей обвинения дал показания, фактически оправдывающие подсудимого. Затем гособвинение взяло двухнедельный перерыв, после которого свернуло представление своих аргументов.

По словам адвоката Дмитрия Талантова, на момент заявления господина Локтионова были допрошены только 6 из 15 заявленных обвинением свидетелей, но «ни один из них ни слова не сказал о шпионской деятельности Ивана Сафронова». «Общий знаменатель — он вел себя как журналист, задавал вопросы как журналист, писал статьи как журналист, из чего следует только один вывод: он не шпион или изменник Родины, а журналист»,— отметил господин Талантов. В связи с секретностью разбирательства он не назвал данные свидетеля, пояснив лишь, что «это лицо, в отношении которого уголовное дело из дела Ивана Сафронова было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве». С большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о политологе, гражданине России и Германии Демури Воронине, арестованном в 2021 году по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ), который, как сообщалось в СМИ, якобы признал свою вину в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами.

Напомним, ранее в некоторых информационных ресурсах рассказывалось, что один из двух вменяемых Ивану Сафронову эпизодов госизмены с передачей секретных данных иностранным спецслужбам об обороноспособности России якобы был связан именно с работой на господина Воронина за вознаграждение в $248.

Однако, по версии адвокатов, неназванный свидетель категорически заявил: Иван Сафронов не мог даже предполагать, что передаваемые им журналистские материалы могли предназначаться для иностранных разведок. «Он также подтвердил, что наш подзащитный был уверен в безобидности собранной им из открытых источников — СМИ и интернета — информации, подтвердив, что эти данные теоретически мог собрать любой профессиональный журналист»,— сообщил Дмитрий Талантов. По его мнению, прокуроры были ошарашены показаниями их свидетеля, которые «полностью подтверждают версию Ивана Сафронова», которой тот придерживается с момента ареста. Адвокаты особо отметили, что данный допрос со стороны прокуратуры был для них «настолько удачен», что они отказались от большинства заготовленных собственных вопросов, ограничившись небольшими уточнениями, а Борис Локтионов решил закончить представление доказательств, хотя к этому времени еще не все материалы дела были изучены, а к рассмотрению вещественных доказательств суд вообще не приступал.

После этого председательствующий тройки судей Дмитрий Гордеев предложил адвокатам приготовиться к представлению своих доказательств 18 мая, хотя они и просили дать отсрочку. «Я надеюсь, что суд поймет — в условиях, когда нам запрещали делать выписки и копии даже несекретных материалов, которыми мы могли бы пользоваться для подготовки к процессу, представление доказательств займет больше времени, чем обычно»,— заявил Дмитрий Талантов. Адвокат еще раз напомнил: ФСБ обвиняет Ивана Сафронова в нарушении девяти нормативных актов, однако отказывается не только предоставить их тексты, но и разъяснить содержание, мотивируя это секретностью этих документов. Из-за неопределенного обвинения, по его данным, защищать подсудимого очень сложно.

Сергей Сергеев