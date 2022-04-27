Свидетель обвинения выступил в защиту

99 2 мин. ...

В Мосгорсуде на процессе по делу бывшего специального корреспондента “Ъ” и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене, был допрошен очередной важный свидетель обвинения. На этот раз он не был засекречен, выступал открыто и не скрывал своих данных, но все равно его имя нельзя разглашать, поскольку сам процесс является секретным. Тем не менее, говорят защитники Ивана Сафронова, показания свидетеля настолько откровенно говорили о невиновности журналиста, что гособвинение решило притормозить и попросило отложить представление своих доказательств на пару недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Сафронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” представители защиты Ивана Сафронова, заседание в среду было довольно коротким и полностью посвящалось допросу свидетелей, которых, заранее не предупреждая другую сторону, вызвали гособвинители во главе с Борисом Локтионовым. По словам адвоката Дмитрия Талантова, очередной свидетель, имя которого он назвать не может из-за секретности проходящего за закрытыми дверями процесса и наложенных на него в связи с этим ограничений, давал показания вживую, стоя на трибуне перед тройкой судей. Напомним, что, как сообщал “Ъ”, накануне некий анонимный сотрудник спецслужб отвечал на вопросы прокуроров и адвокатов из отдельного кабинета измененным голосом. Уже из этого можно было сделать вывод, что нынешний очевидец не относится к сотрудникам «органов». «Если предыдущий секретный свидетель приводил в основном сведения общего характера, то дававший показания в среду говорил конкретные вещи, непосредственно относящиеся к делу Ивана Сафронова»,— сообщил господин Талантов, отметив, что выступление длилось в общей сложности около полутора часов. Защитник посетовал: он не может раскрыть даже общую направленность разговора, но заявил, что, по его личному мнению, результат носил «явно шокирующий для прокуратуры характер». «Если бы я готовил к допросу какого-нибудь свидетеля защиты в течение месяца — даже это не могло бы получиться для нас лучше»,— заявил представитель защиты. Как он считает, так случилось просто потому, что свидетель «оказался порядочным, честным и профессиональным человеком».

Сам Иван Сафронов, отмечают адвокаты, также весьма активно участвовал в допросе из «аквариума» с материалами дела в руках. По их словам, после окончания подсудимый даже выглядел «воодушевленным» происшедшим.

Интересно, что, когда свидетель уже покидал зал заседаний, со стола с грохотом упал и едва не рассыпался на части один из лежавших там увесистых томов уголовного дела. «Дело Сафронова развалилось в суде!» — констатировал один из участников процесса.

Не исключено, что ход допроса повлиял и на гособвинителей. В результате, сообщил “Ъ” Дмитрий Талантов, представители прокуратуры сначала попросили суд сделать небольшой перерыв на 10 минут, который затянулся на 20. После чего сообщили, что отказываются от немедленного допроса еще одного свидетеля, несмотря на то что он явился на заседание, перенеся его на следующее слушание, которое предварительно запланировано на первые дни после майских праздников. «Видимо, без серьезной подготовки никак!» — с иронией заявили “Ъ” адвокаты Ивана Сафронова. Они особо отметили, что Иван Сафронов по-прежнему держится очень бодро и намерен до конца бороться за свое честное имя, категорически отрицая предъявленные ему обвинения в госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ), связанные c якобы имевшей место передачей зарубежным разведкам секретных данных об обороноспособности России. Напомним, журналист утверждает, что действовал исключительно в рамках своей профессиональной деятельности, а данные брал только из открытых источников. Он не раз просил следствие и суд предоставить ему ноутбук, чтобы доказать это, но каждый раз сталкивался с категоричным отказом.

Сергей Сергеев