В «Простоквашино» приглашают регуляторов

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У крупнейших производителей продуктов и региональных сетей обостряются споры по поводу условий поставок ритейлерам. Петербургская сеть «Реалъ» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на Danone, которая якобы поставляет ей продукцию на 10–25% дороже, чем федеральным игрокам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сеть «Реалъ» из Санкт-Петербурга обвинила Danone в использовании доминирующего положения для создания заведомо неравных условий закупки своей продукции. Об этом говорится в жалобе «Реала» в ФАС, с которой ознакомился “Ъ”. Там отмечается, что представители Danone официально заявляют о единых отпускных ценах, но в неформальных разговорах подтверждают наличие особых условий для некоторых клиентов. По словам совладельца «Реала» Александра Мышинского, для «Пятерочки» (входит в X5 Group) закупочные цены Danone ниже на 10%, для сети «Красное & Белое» (Mercury Retail Group) — на 20–25%. В Danone отказались от комментариев, в X5 и Mercury Retail Group на запрос “Ъ” не ответили.

Danone — один из крупнейших производителей молочных продуктов в России, портфель брендов включает «Простоквашино», «Активиа» и пр. По оценкам Euromonitor International, в 2021 году «Простоквашино» было лидером молочного рынка с долей 7,6%, а в категории питьевых молочных продуктов занимало 19,6%.

По словам Александра Мышинского, из-за невыгодных условий сотрудничества «Реалу» пришлось вывести половину позиций Danone из ассортимента, но полностью отказаться от продукции компании проблематично. На рынке молочной продукции в Северо-Западном регионе компания занимает первое место с долей 18%, а в категориях «творожные десерты» и «питьевые йогурты» — 55% и 41% соответственно, приводит он данные Nielsen. Как отмечает господин Мышинский, продуктами Danone приходится торговать с нулевой и минимальной наценкой, так как возможность повышения цен ограничивает падение доходов населения.

Руководитель антимонопольной практики адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Мария Девятерикова считает, что Danone, скорее всего, объяснит различные цены сопутствующими условиями: объемами закупки, сроками оплаты, порядком возврата товара. Если установление различных цен в одинаковых условиях поставки не обусловлено чем-либо экономически, есть риск выявления в действиях поставщика нарушения антимонопольного законодательства, предупреждает она.

Директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе утверждает, что федеральные поставщики поставляют продукцию крупным сетям на 7–10% дешевле, чем региональным, из-за разных объемов закупки. Это происходит даже в тех регионах, где представлены только локальные сети, в результате чего по отдельным позициям тем приходится работать в убыток, указывает он. В 2021 году претензии к Danone из-за «дискриминационных условий» поставок выдвигала и сеть «Верный». Там указывали, что стоимость молочной продукции для ее конкурентов может быть на 9% ниже, а детского питания — на 27%. В «Верном» отказались от комментариев.

В ФАС заявили “Ъ”, что не видят признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны Danone. Участники рынка самостоятельно определяют условия заключения договоров купли-продажи товаров в соответствии с законом «О торговле», отмечают в службе. По словам Александра Мышинского, в случае отказа от возбуждения дела в ФАС «Реалъ» подготовит обращение в прокуратуру с жалобой на нарушение прав на равные условия поставки.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что для «Реала» обращение к регуляторам — инструмент переговоров, так как Danone наряду с PepsiCo, Mars и другими крупнейшими поставщиками относится к числу безальтернативных, которых невозможно заменить в ассортименте. По его словам, предоставление более низких цен для сетей с большими объемами закупок объяснимо, но вопрос, как такая коммерческая политика формализована и как она транслируется клиентам в процессе переговоров. Локальные игроки могут бороться за снижение цен с помощью создания закупочных союзов, но в России такие объединения пока не слишком развиты, заключает эксперт.

Константин Куркин, Санкт-Петербург