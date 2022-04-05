В магазины завозят скидки

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На фоне наблюдаемого сейчас укрепления курса рубля крупные ритейлеры стали просить поставщиков снизить отпускные цены и вернуть скидки. Такие обращения контрагентам уже направил «Магнит». До этого сеть соглашалась на повышение цен из-за роста стоимости валюты, но теперь рассчитывает на обратный эффект. Поставщики уверяют, что их издержки не снижаются. Но аналитики считают, что поддерживать спрос придется, учитывая начавшееся снижение продаж товаров повседневного спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как рассказал источник “Ъ” в ритейле, «Магнит» направил письмо к ряду поставщиков с просьбой снизить отпускные цены и полностью восстановить промо после стабилизации курса рубля. “Ъ” ознакомился с обращением. Там говорится, что компания принимала подорожание из-за роста курсов валют, но сейчас хочет повысить доступность товаров на полках, снизив цены.

В «Магните» подтвердили “Ъ”, что обсуждают с поставщиками корректировку цен из-за укрепления рубля: «Многие из них уведомили о повышении при курсе 110–120 руб., указывая валютный фактор одним из ключевых в росте себестоимости. Мы считаем, при укреплении рубля это должно работать и в обратном направлении». В сети не уточнили, с кем ведутся переговоры. В «Ленте» говорят, что таких писем не рассылали. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), Auchan и Metro комментарии не предоставили.

С началом военной операции РФ на Украине и последовавшей девальвацией рубля уведомления о подорожании в сети направляли ряд производителей. Поставщики овощных и салатных смесей просили поднять цены на часть ассортимента на 25–90%. Готовились к этому производители кондитерских изделий, алкогольных напитков, бытовой химии и косметики и пр. Одновременно компании отказывались от скидок. Согласно NielsenIQ, с 28 февраля по 20 марта доля промо в продаже продуктов снизилась с 46,1% до 38,9%, в непродовольственном сегменте — с 42,7% до 28%.

Как отмечают в NielsenIQ, доля продаж со скидками уже снижалась в 2020 году из-за ажиотажного спроса на фоне пандемии. В марте 2022 года в пиковые периоды продажи товаров повседневного спроса (FMCG) в натуральном выражении достигли уровня весны 2020 года, а в деньгах превысили показатель почти на 30%. Но, уточняют в NielsenIQ, на неделе 21–27 марта натуральные продажи FMCG впервые опустились на 0,4% в штуках неделя к неделе. По словам директора по работе с ритейлом «NielsenIQ Россия» Константина Локтева, снижение натуральных продаж, скорее всего, еще сильнее проявится в апреле.

Источник “Ъ” в крупной пищевой компании отмечает, что производители также заинтересованы в поддержании спроса и готовы по возможности давать скидки. Но укрепление биржевого курса рубля, во-первых, может быть временным, во-вторых — не приводит к улучшению рентабельности, подчеркивает он. Кроме того, уточняет собеседник “Ъ”, поставщики считают, что снижение отпускных цен не отразится на полке, а только улучшит доходы сетей. Стоимость сырья, транспортные расходы и иные составляющие себестоимости не уменьшились либо растут, а снижать цены за счет своих ресурсов производители не могут, говорит зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Однако ряд поставщиков сами начали корректировать цены после укрепления рубля. Так, алкогольные компании Simple, Luding Group и Ladoga объявили о снижении цен на импортный ассортимент на 10–20% с апреля после мартовского повышения. Кондитерская фабрика «Победа» вернула промо и планирует пересматривать цены на этой неделе, говорит совладелец компании Виталий Муравьев: «Но понятно, что возврата к прежним ценам пока ждать не приходится».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что высокая доля скидок в первую очередь отрицательно влияла на бизнес поставщиков, поэтому они будут продолжать пытаться снизить показатель. Тем более что условий для новых акций, как ввод новинок, в ближайшие месяцы будет меньше, полагает он. Но старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что вслед за ажиотажным спросом потребители будут сокращать закупки, поэтому для поддержки продаж потребуются промо, вне зависимости от курса рубля.

Анатолий Костырев