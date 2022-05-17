Электроника российской утильсборки

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Как стало известно “Ъ”, 12 мая профильные министерства и вице-премьеры в целом согласовали с премьером Михаилом Мишустиным последнюю версию нацпроекта по развитию электронной промышленности России. Его реализация обойдется в 2,74 трлн руб. до 2030 года. Власти хотят снизить нагрузку на бюджет, обеспечив финансирование проекта в том числе путем введения утилизационного сбора на электронику. Это приведет к росту конечной стоимости устройств для потребителей, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с последней версией нацпроекта развития электронной промышленности РФ до 2030 года. Документ был 12 мая одобрен премьером Михаилом Мишустиным, утверждает источник “Ъ” в правительстве. Согласно материалам, реализация нацпроекта обойдется не в 3,2 трлн руб., как предполагалось ранее (см. “Ъ” от 15 апреля), а в 2,74 трлн руб. Из них 940,7 млрд руб. уже предусмотрены в бюджете, 901,6 млрд руб. требуется выделить дополнительно, и еще 904 млрд руб. планируется привлечь из внебюджетных источников. По документу, финансирование может поступить в том числе за счет введения сначала маркировки, а затем утилизационного сбора на электронику.

Нацпроект включает четыре федеральных проекта: «Развитие технологий производства электроники» (247,2 млрд руб.), «Подготовка кадров» (443 млрд руб.), «Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники» (880,7 млрд руб.) и «Прикладные исследования, разработка и внедрение» (1,174 трлн руб.). Разработку документа курировали замглавы Минцифры Андрей Заренин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко. В Минцифры и Минпромторге отказались комментировать проект, в аппарате Дмитрия Чернышенко не ответили на запрос, представитель Юрия Борисова сказал, что документ на утверждении у премьера. В аппарате Михаила Мишустина отказались от комментариев.

Проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке электроники был опубликован для обсуждения на портале regulation.gov.ru 13 мая. Эксперимент пройдет с 1 июля 2022 года по 31 августа 2023 года, под маркировку попадут трансформаторы, коммутаторы, переключатели, вилки, розетки, пульты, панели, консоли, лампы, светильники, диоды, транзисторы, гирлянды, проекторы и т. д. В документе не сказано о планах ввести утилизационный сбор на электронику, но идея, по данным “Ъ”, обсуждалась с лета 2021 года (см. “Ъ” от 14 февраля 2022 года).

Глава АНО «Консорциум Светотехника» Ольга Грекова говорит, что разработка постановления о маркировке светотехники шла с 2019 года по инициативе производителей светодиодов, идея была в том, чтобы снизить долю контрафакта. С 2021 года, по ее словам, правительство стало обсуждать введение маркировки и утилизационного сбора на радиоэлектронику: «Отрасль была не готова к такому проекту, поэтому Минпромторг решил сначала ввести маркировку светотехники и узкой номенклатуры радиоэлектроники, а в последующем дополнять список».

Утилизационный сбор в России действует, например, в автопроме, он был введен в 2012 году. Платежи взимаются со всех машин, но для выпущенных в РФ правительство его компенсирует через промышленные субсидии — частично или полностью в зависимости от уровня локализации.

В будущем в перечень облагаемых утильсбором товаров может попасть потребительская электроника и вычислительная техника, утверждают источники “Ъ”. По их словам, такая мера еще в 2021 году задумывалась как способ господдержки российских производителей: «Но она ожидаемо приведет к повышению конечной стоимости продукции».

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео») категорически против подобной инициативы, заявил “Ъ” ее представитель Антон Гуськов: «Утильсбор ляжет в себестоимость продукции на рынке, который и так находится не в лучшем положении. К тому же это противоречит логике: сборы, направленные на утилизацию электроники, должны идти на утилизацию электроники, а не на другие цели».

Никита Королев