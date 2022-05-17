Горница на замке

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Из-за низкого спроса со стороны россиян на отдых в Крыму этим летом на полуострове могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов, принимающих туристов в пик сезона. Отельеров пугает сокращение до 30–40% прогнозируемой загрузки на лето, а привлекать отдыхающих за счет дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут. Туристы отказываются от поездок в Крым из-за закрытого аэропорта, нехватки железнодорожных билетов и опасений по поводу близости Украины, где проходят боевые действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщила “Ъ” исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная, этим летом из-за низкого спроса некоторые сезонные средства размещения на полуострове могут не открыться. Она уточнила, что речь идет в основном о гостевых домах и небольших гостиницах. Этот тренд подтверждает представитель Tvil.ru Оксана Шустикова, по словам которой не возобновят работу отели на 50–60 номеров — а это 20–30% от всего номерного фонда Крыма. Директор «Тур Этно» Андрей Пылов называет массовым явлением перенос сроков открытия сезонных объектов с конца апреля на конец мая. Он не исключает, что в итоге ряд объектов примут решение не работать в этом сезоне.

Светлана Возная констатирует, что негативные ожидания у отельеров возникли из-за провальных майских праздников, когда загрузка средств размещения составила всего 10–15%. Сейчас, по ее словам, ожидаемая загрузка на лето составляет 30–40%, в то время как хорошим показателем для Крыма считается 70–80%. Эксперт не исключает, что часть существующих бронирований к тому же будет отменена. Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева указывает, что динамика бронирований туров в Крым на лето действительно остается низкой. На это же указывает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, отмечая, что спрос ниже, чем на Краснодарский край. Собеседник “Ъ” на туррынке утверждает, что продажи летних туров в Крым в реальности упали на 85% год к году. Представитель другой туркомпании говорит о спаде на 50–55%.

Низкий спрос уже вынудил отельеров скорректировать цены на летний отдых (см. “Ъ” от 4 мая). Но дальше снижать цены из-за высокой инфляции они не могут. «Из-за этого увеличились затраты на покупку продуктов питания и оплату персоналу»,— говорит госпожа Возная.

Оксана Шустикова связывает низкий спрос этим летом в Крыму преимущественно с ухудшением транспортной доступности. Аэропорт Симферополя закрыт для пассажирских рейсов с 24 февраля из-за военной операции РФ на Украине, а число комфортных поездов ограниченно. «Туристы ставят будильники, чтобы купить билеты на поезд в час начала продаж»,— говорит собеседник “Ъ” на туррынке. Операторы даже стали предлагать туристам чартерные автобусы в Крым, поясняет Дарья Домостроева.

Ситуация в ближайшее время вряд ли заметно улучшится. Источник “Ъ” в отрасли говорит, что заявленная емкость железнодорожной перевозки в Крым составляет 2,3 млн человек в год, с учетом дополнительных поездов она может увеличиться до 2,5 млн. «В то же время аэропорт Симферополя обслуживает 6–7 млн человек в год»,— отмечает он. По его словам, из регионов Урала и Сибири поездка в Крым на поезде займет несколько дней, что неудобно туристам. В «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющей железнодорожные перевозки в Крым, комментарии не предоставили.

Негативно на рынке Крыма также мог сказаться уход Booking.com, предполагает госпожа Шустикова. Уже несколько лет сервис был представлен в регионе ограниченно. Тем не менее, по словам эксперта, ряд гостиниц не работали с другими платформами. Собеседник “Ъ” в отрасли считает одной из ключевых проблем опасения туристов ехать в Крым, граничащий с зоной боевых действий. Свой тезис он подкрепляет тем, что спрос на размещение в Анапе остается высоким, несмотря на ограниченную работу аэропорта. Другой собеседник “Ъ” приводит пример с аэропортом Сочи, который принимает пассажирские борта: в этот кризис пассажиропоток сократился на 10% год к году. Если бы не было временного закрытия аэропорта Симферополя, то спад в Крыму мог бы быть аналогичным сочинскому показателю.

Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина