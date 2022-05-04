Туристы не доезжают до курортов

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Ожидания отельеров курортных регионов высокого спроса на отдых внутри страны этим летом не оправдались. Операторы гостиниц, повышавшие еще в марте цены на июнь—август, теперь понижают их на 15–45%. Падение доходов в кризис, ограничения авиаперелетов на юг страны из-за военной операции РФ на Украине и рост общей тревожности граждан из-за боевых действий вынуждают россиян планировать отпуск дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Гостиницы на российских курортах начали снижать заявленную стоимость размещения на летний период, рассказал “Ъ” гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, в марте—апреле средний тариф в отелях категории три звезды был на 15–16% выше прошлогоднего, сейчас — на 4–5%. По данным OneTwoTrip, стоимость размещения в июне—августе в отелях Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда сейчас на 10–45% ниже, чем в марте.

Сергей Ромашкин поясняет, что в марте отельеры рассчитывали на увеличение спроса из-за резкого сокращения полетной программы за рубеж. Но с завершением туристического кэшбэка, по его словам, активность бронирований снизилась в среднем на 20% по сравнению с рекордным 2021 годом. Он связывает это с падением доходов населения в кризис, общей тревожностью россиян и усложнившейся логистикой. На полеты в аэропорты Крыма и южных городов действуют ограничения, маршрут до Сочи заметно удлинился.

Крым из-за этого уже потерял год к году около 50% летних бронирований, свидетельствуют данные «Дельфина». Регион впервые не вошел в топ-5 наиболее востребованных направлений на майские праздники (см. “Ъ” от 19 апреля). По подсчетам OneTwoTrip, средняя стоимость размещения в Ялте на июнь—август сейчас составляет 3,9 тыс. руб., это на 45% ниже, чем в марте—апреле. В «Яндекс.Путешествиях» отмечают снижение чека на 15% за полтора месяца в Феодосии (до 4,2 тыс. руб.) и Севастополе (до 4,4 тыс. руб.). Один из участников туррынка обратил внимание, что крымский отель «Мрия» — одна из самых дорогих курортных гостиниц внутри страны — предлагает скидки 20% на летний отдых.

Спрос падает и в городах, куда летают самолеты. По оценкам OneTwoTrip, в Сочи средняя стоимость размещения на лето составляет 2,8 тыс. руб. за ночь, что на 25% меньше, чем в марте, в Красной Поляне — 3,2 тыс. руб. (сокращение на 36%).

В пресс-службе курорта Красная Поляна утверждают, что в марте—апреле цены на гостиницы не менялись и составили 6 тыс. руб. за ночь в отеле уровня четыре звезды и 14 тыс. руб. в пятизвездном объекте. Летом в горном кластере планируются сезонные акции, добавили там.

Сергей Ромашкин поясняет, что важным фактором роста цен в марте были высокие инфляционные ожидания отельеров. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что повышать заявленные тарифы могли автоматически, опираясь на показатели прошлого года. «Но тогда спрос на внутренние направления подогревало ограничение на полеты в Турцию из-за пандемии»,— говорит он. Эксперт не исключает, что средние тарифы на размещение на российских курортах в этом году будут ниже прошлогодних в среднем на 10%, загрузка же уменьшится относительно прошлогодней, вернувшись к значениям 2019 года. Господин Ромашкин также считает, что средства размещения пока пересматривают ценовую политику и тарифы на лето в итоге могут оказаться ниже прошлогодних.

В то же время снижение стоимости проживания в гостиницах характерно преимущественно именно для курортных направлений. Цены на отели в популярных экскурсионных направлениях пока остаются стабильными. По оценкам OneTwoTrip, в Махачкале стоимость размещения относительно начала весны не изменилась и составляет 3 тыс. руб. за ночь. В «Яндекс.Путешествиях» отмечают рост среднего чека на 15%, до 5,7 тыс. руб. за ночь в Петропавловске-Камчатском, в Казани — на 16%, до 5,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 12%, до 5,9 тыс. руб.

Александра Мерцалова