Квад на земле

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Главной новостью начавшегося в фигурном катании периода межсезонья стала новость, связанная с юным американским фигуристом русского происхождения Ильей Малининым. 17-летний спортсмен, именующий себя в соцсетях «богом четверных прыжков», первым в истории сумел приземлить на тренировке самый дорогостоящий и самый сложный из записанных в таблицу Международного союза конькобежцев (ISU) прыжковых элементов — четверной аксель. Ранее на него пытались замахнуться лишь два фигуриста, причем одному из них — двукратному олимпийскому чемпиону из Японии Юдзуру Ханью — эта обернувшаяся неудачей попытка стоила еще одной, третьей по счету олимпийской медали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Малинин

Фото: John David Mercer-USA TODAY Sports / Reuters Илья Малинин

Фото: John David Mercer-USA TODAY Sports / Reuters

На этой неделе выступающий за США фигурист Илья Малинин опубликовал в соцсетях видео с тренировки, на которой он чисто исполнил четверной аксель. Эта новость, ознаменовавшая серьезный технический прорыв в фигурном катании, закономерно вызвала широкий общественный резонанс. Дело в том, что четверной аксель — элемент, который в списке самых сложных занимает первое место. В отличие от других прыжков он исполняется с хода вперед. Это значит, что спортсмен после отрыва ото льда должен успеть сделать в воздухе не четыре оборота, а аж четыре с половиной. По этой причине четверной аксель и стоит дороже остальных четверных: если базовая цена, скажем, тулупа составляет 9,50 балла, то стоимость акселя — 12,50.

Из-за запредельной сложности четверной аксель долгое время оставался единственным элементом, который никак не покорялся фигуристам — ни мужчинам, ни тем более женщинам.

Более простые тулуп и сальхов одиночники освоили еще в конце прошлого столетия. Остальные — риттбергер, флип и лутц — вошли в обиход заметно позднее, перед Олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане. Аксель же в истории пытались приземлить лишь два фигуриста, причем оба неудачно.

Первым из них оказался выступающий за сборную США Артур Дмитриев-младший, сын двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева. В 2018 году на российском этапе престижной серии Гран-при Rostelecom Cup Дмитриев-младший попробовал исполнять прыжок, но сильно не докрутил его и упал, из-за чего судьи понизили его стоимость до тройного акселя.

Чуть дальше в освоении этого коварного элемента продвинулся выдающийся фигурист Юдзуру Ханью. Японец, победивший на Олимпиаде 2014 года в Сочи и Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, мог присовокупить к своей коллекции олимпийских медалей еще одну. Однако перед пекинской Олимпиадой Ханью заявил, что его главная цель — первым приземлить четверной аксель и таким образом вписать свое имя в историю. Сделать это на февральских Играх японец, правда, так и не смог.

С акселя в четыре оборота Ханью во время произвольной программы упал и в результате не попал на пьедестал. Этот прыжок был между тем зафиксирован в протоколах как четверной, но с недокрутом.

О том, что первым исполнителем четверного акселя станет 17-летний Илья Малинин, один из его тренеров Рафаэль Арутюнян с уверенностью заявил еще в апреле. Дело в том, что Малинин уже давно рассматривается многими экспертами в качестве одного из наиболее перспективных спортсменов-одиночников. Сын выступавшей за Узбекистан одиночницы, победительницы чемпионата четырех континентов и финала Гран-при Татьяны Малининой в минувшем сезоне превратился в одного из главных ньюсмейкеров.

Фигурист сенсационно взял серебро юниорского чемпионата США, преодолев там гроссмейстерскую отметку 300 баллов и опередив более известных и титулованных соотечественников Винсента Чжоу и Джейсона Брауна. В американскую сборную на пекинскую Олимпиаду Малинин тем не менее не попал: национальная федерация решила сделать ставку на опытных и проверенных Чжоу с Брауном.

Затем Малинин победил на юниорском чемпионате мира в Таллине, исполнив в одной программе пять четверных прыжков. Такое удавалось ранее только одному спортсмену в мужском одиночном катании — Нейтану Чену и одной фигуристке-женщине — россиянке Александре Трусовой. В Эстонии Илья Малинин также обновил три юниорских мировых рекорда — по количеству набранных в короткой (88,99) и произвольной (187,12) программах баллов, а также по сумме (276,11).

Важно отметить, что, хотя спортсмен сумел сделать аксель в четыре с половиной оборота чисто, эта попытка ISU засчитана не будет, так как приземлил его Малинин на тренировке. Однако сомнений в том, что в ближайшее время ему удастся сделать то же самое на международных соревнованиях, практически нет.

Екатерина Ремизова