Коллективная безопасность крепчает

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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разменяла третий десяток в полном расцвете сил и полностью готова обеспечивать «безопасность рубежей зоны своей ответственности». Это дали понять участники состоявшегося в Москве в понедельник саммита ОДКБ, приуроченного к подписанию договора в 1992 году и созданию самой организации спустя десять лет. На встрече много говорили о «боевом крещении» — январской миротворческой операции в Казахстане. Но еще больше внимания было приковано к самым актуальным на сегодня вопросам. В своем выступлении президент РФ Владимир Путин обозначил в числе таковых «противодействие попыткам обеления нацистов», «военно-биологическую активность США на постсоветском пространстве», расширение НАТО и «всплеск оголтелой русофобии в западном обществе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры стран ОДКБ полны решимости и дальше обеспечивать «безопасность рубежей зоны своей ответственности»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидеры стран ОДКБ полны решимости и дальше обеспечивать «безопасность рубежей зоны своей ответственности»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Успехи без головокружения

В ходе открытой для журналистов части саммита ОДКБ Владимир Путин и его коллеги стремились перечислить все успехи организации, достигнутые за время ее существования. Поводом для этого стали сразу две годовщины, которые военно-политический блок отметил на днях. «У нас фактически два юбилея,— напомнил президент России.— Практически в один день — 14-го и 15-го (числа.— “Ъ”) текущего месяца в 1992 и 2002 году соответственно. Я вас с этим событием поздравляю». Напомним, что договор о коллективной безопасности был подписан 30 лет назад, а десять лет спустя на его основе была создана организация, в которую входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

«Организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве — стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле ее возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будут только возрастать»,— заявил Владимир Путин. Об этой роли немало говорилось, в частности, применительно к миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане в начале этого года. Она продлилась всего неделю, однако стала для организации по сути «боевым крещением» — ранее ни одна из заявок стран-участниц о военной помощи не была одобрена. «Контингент коллективных сил ОДКБ, введенный на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управлялись в том числе и из-за рубежа, помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике»,— подвел итог работе миротворцев Владимир Путин.

По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который напрямую обязан ОДКБ сохранению и даже укреплению своей власти в стране, этот успех имеет смысл закрепить, поставив «задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН». «Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира»,— заверил он своих коллег. Январской операции даже был посвящен один из документов, подписанных на саммите: «О награждении наградами Организации Договора о коллективной безопасности участников миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан».

Однако более важным итогом саммита можно считать заявление лидеров шести стран, в котором они наметили будущее ОДКБ. «Располагая соответствующим потенциалом для обеспечения безопасности и стабильности государств-членов, организация твердо исходит из безальтернативности решения существующих международных проблем политико-дипломатическими средствами и уделяет приоритетное внимание выработке скоординированных подходов к проблематике оздоровления международной обстановки, противодействия вызовам и угрозам, с которыми приходится сталкиваться государствам—членам ОДКБ»,— говорится, в частности, в нем. Там же выражается готовность обеспечивать «безопасность рубежей зоны ответственности» организации.

Свои и общие проблемы

Проблем, с которым сталкиваются страны блока, действительно немало. О них рассказали сами лидеры «шестерки». Например, Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон упомянули об Афганистане, который непосредственно граничит с зоной ответственности ОДКБ.

А президента Киргизии Садыра Жапарова интересовало экономическое благополучие региона, который, как и Россия, сталкивается с воздействием западных санкций. «Назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах»,— заверил он.

Заявления премьера Армении Никола Пашиняна и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые далеко не всегда находили понимание друг с другом, в этот раз оказались схожими по сути. Общая мысль: ОДКБ должна единым фронтом выступать на международной арене, как это сейчас делают страны Запада. Господин Пашинян, например, рассказал о проблеме «не очень синхронного» голосования членов ОДКБ на международных площадках.

А белорусский лидер проявил особую инициативу, по сути отдав распоряжение министрам иностранных дел стран-союзниц: «Пусть они подумают над тем, как нам реагировать в политической плоскости на новую волну расширения НАТО с учетом озвученных намерений известных государств (то есть Финляндии и Швеции.— “Ъ”)… Не только Россия должна выражать озабоченность и бороться, в данный момент в одиночку, с попыткой расширения НАТО».

Претензии господин Лукашенко предъявил и Украине. «На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки»,— сказал он, отметив, что «Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, фашизмом и русофобией, оружием».

На эту же тему много говорил и Владимир Путин, выступивший с речью после Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова (но перед Эмомали Рахмоном и Николом Пашиняном). Причем, рассказывая о национализме и нацизме, он касался ситуации не только на Украине, но и в некоторых других западных государствах — например, в Латвии. «В ряде стран Европы варварски сносятся памятники героям-освободителям, запрещается возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей и оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал Победу и победил»,— заявил он. И все это, как дал понять Владимир Путин, на фоне «небывалого всплеска оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе».

При этом на Украине, по словам президента РФ, «давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада». «Нам говорят: ну что же, экстремисты есть везде,— продолжил господин Путин.— Да, это правда… Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты — нигде, и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. К сожалению, на Украине это происходит».

Коснулся российский президент и еще одной темы, которая переходит из одного его выступления в другое. «Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров»,— напомнил он, отметив, что в ходе спецоперации на Украине эта информация подтвердилась. Подробностями о развитии военной операции господин Путин поделился с гостями в закрытой части встречи.

Прокомментировал президент Путин (так же как и Александр Лукашенко) и готовящееся расширение НАТО. Но обошлось без алармизма. «Хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, нет»,— успокоил он, добавив, что новой угрозы для России таким образом не создается. «Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию, и какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться»,— предупредил президент России.

Перспективы ограниченного роста

Между тем, как заявил в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась, принятия новых членов не исключает для себя не только НАТО, но и ОДКБ. «То, что ОДКБ будет прирастать партнерами, наблюдателями и членами нашей организации,— это перспектива»,— сказал он журналистам.

Впрочем, де-факто перспективы расширения ОДКБ пока весьма туманны. Узбекистан, который стоял у истоков военного блока (именно в Ташкенте в 1992 году был подписан Договор о коллективной безопасности), вышел из него и не намерен возвращаться, а принять в организацию Азербайджан вряд ли будет возможно до полного урегулирования конфликта с Арменией.

К тому же, как отмечают собеседники “Ъ” в странах—участницах ОДКБ, на общественном уровне отношение к организации весьма неоднозначное. «У части активной общественности в Казахстане (к ОДКБ.— “Ъ”), надо признать, есть настороженное отношение, потому что ключевой субъект этой организации — Россия,— признается в беседе с “Ъ” директор Института евразийской интеграции в Нур-Султане Уразгали Сельтеев.— Отношение к ОДКБ такое же, как к ЕАЭС (Евразийскому экономическому союзу.— “Ъ”),— это организации, которые ситуативно приносят какую-то пользу».

Подобного мнения придерживается и другой казахстанский политолог, Данияр Ашимбаев: «Об ОДКБ вспомнили буквально в январе, и однозначного мнения не сложилось, поскольку по поводу самих январских событий у людей абсолютная каша в голове. Следствие о многих вещах молчит, и естественно возникло гигантское пространство для рассуждения — нужно ли было ОДКБ или не нужно».

Собеседник “Ъ” в Армении, политолог Грант Микаелян, не слишком верит в укрепление ОДКБ: «Нельзя говорить о том, что ОДКБ пережила некую эволюцию, следствием которой стала операция в Казахстане. Скорее это было оперативной реакцией России на случайные события, которую поддержали и другие члены ОДКБ». Напомним, что Армения обращалась в организацию за помощью во время обострения на границе с Азербайджаном, но не получила ее.

Теперь же на повестке — украинский кризис. Бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов предположил, что страны ОДКБ могли бы сыграть более активную роль в урегулировании конфликта. «ОДКБ не должен быть сторонним наблюдателем,— заявил он “Ъ”.— Будет логичным, если страны, входящие в организацию, выступят с инициативой посредничества в переговорах между Киевом и Москвой и в том числе предложат свое участие в составе миротворческих сил под эгидой ООН».

Впрочем, армянский политолог Давид Арутюнов отмечает: в нынешних условиях «вовлечение стран—членов ОДКБ в конфликт неизбежно вызовет обострение их отношений с Западом», так что на такой вариант они вряд ли согласятся.

Кирилл Кривошеев; Александр Константинов, Нур-Султан; Аршалуйс Мгдесян, Ереван; Кабай Карабеков, Бишкек