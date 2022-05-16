На АЗС бы подзаправиться

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Временное снятие в Москве ограничений на торговлю пивом и вином на верандах, стадионах и в музеях воодушевило участников алкогольного рынка. Пивоваренная компания AB InBev Efes предложила мэру столицы Сергею Собянину до конца года вернуть слабый алкоголь и на АЗС, что должно поддержать бизнес в условиях роста себестоимости и ожидаемого снижения продаж. Участники рынка бензина идею поддерживают и считают нужным реализовать ее на федеральном уровне, об этом же говорят региональные пивовары. Однако ряд экспертов считают меру избыточной и противоречащей борьбе за безопасное вождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Spaten, Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и др.) попросила мэра Москвы Сергея Собянина «в рамках эксперимента» снять до конца года запрет на продажу алкоголя крепостью не выше 16,5% на АЗС. Это следует из письма и. о. президента AB InBev Efes Ораза Дурдыева от 13 мая, копия которого есть у “Ъ”. Инициатива дополнила бы снятие запрета на продажу алкоголя крепостью до 16,5% в летних кафе, музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, отмечается в обращении.

Как говорится в письме, возврат слабоалкогольной продукции на АЗС, где пиво ранее занимало около 10% продаж, дополнительно поддержит бизнес в сложных условиях. По словам Ораза Дурдыева, у пивоваренных компаний уже возникли проблемы с поставками сырья, материалов и продукции, а «незначительный рост» продаж напитка в первом квартале (на 3,7% по Росстату) вызван увеличением закупок впрок по старым ценам. В то же время объем пивного рынка РФ, полагает он, по итогам года может сократиться на 4–5%.

В письме отмечается, что согласно мировой практике снятие запрета не приводит к росту аварийности на дорогах ввиду отсутствия моментального потребления. Продажа пива и вина на АЗС полностью или частично разрешена в Дании, Латвии, Германии, Италии, Франции, Бельгии, подчеркивает Ораз Дурдыев. По его словам, опыт Москвы может повлиять на тиражирование практики во всех регионах.

Открытие канала может доказать отсутствие рисков торговли пивом на АЗС, согласен директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев. Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов говорит, что снятие ограничения стало бы дополнительной точкой роста и для российских виноделов.

Представитель Сергея Собянина на вопросы “Ъ” не ответил. В Федеральной антимонопольной службе заявили “Ъ”, что поддержат проведение эксперимента, отметив необходимость согласования вопроса с другими ведомствами.

Но не все участники рынка поддерживают инициативу в такой форме. Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман говорит, что дополнительные послабления в торговле слабоалкогольными напитками в отдельном субъекте РФ дадут необоснованные преимущества работающим в регионе участникам рынка. Кроме того, тема продажи пива на АЗС «не так однозначна и противоречит в том числе кампаниям транснациональных производителей пива по борьбе с употреблением алкоголя за рулем», считает он.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша напоминает, что союз уже много лет добивается возвращения реализации алкогольной продукции на АЗС. По его словам, снятие запрета в Москве позволит убедиться, что ограничение лишь создает избыточные барьеры, ведь на АЗС работают такие же магазины, как и в других местах.

Эксперт согласен, что распространить меру нужно в целом на федеральном уровне, так как эксперимент только в Москве не решит системные проблемы бизнеса. Минэнерго после обострения экономической ситуации предлагало разрешить продажу алкоголя на АЗС в качестве одной из мер поддержки ТЭК. Но, по данным “Ъ”, проект не был поддержан в государственно-правовом управлении администрации президента.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что ни стадионы, ни АЗС все равно не станут существенным каналом для продажи слабоалкогольных напитков. Падения пивного рынка в этом году эксперт не ожидает. По его словам, хотя в предыдущие кризисы потребление напитка действительно снижалось, в этот раз поддержку окажет приток новых молодых потребителей, а также фактическое исчезновение «винных напитков» после ужесточения требований к виноделию в 2020 году.

Анатолий Костырев, Дмитрий Козлов