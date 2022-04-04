В пиве пенятся затраты

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На фоне сообщений об уходе из России крупнейшие пивоваренные компании повышают цены на свою продукцию на 5–20%. Производители сталкиваются с резким удорожанием сырья и материалов, что вынуждает их отказаться от скидок. Это неминуемо приведет к смещению спроса в сторону пива экономсегмента, убеждены участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, в котором дистрибуторы пивоваренной компании Heineken (бренды Krusovice, Amstel, «Охота», «Три медведя», «Степан Разин» и др.) уведомили контрагентов о повышении цен на разливное пиво с 4 апреля в среднем на 6%. По словам источника “Ъ” в отрасли, о повышении цен на 5% также сообщила AB InBev Efes (марки BUD, Spaten, Corona Extra, «Старый мельник», «Клинское» и пр.). У Московской пивоваренной компании (МПК; «Хамовники», «Трехгорное» и др.) пиво подорожало также примерно на 5%, а у «Балтики» (часть Carlsberg Group; Tuborg, Zatecky Gus, Holsten и пр.) — до 20%, говорит основатель сети «Раковая» Евгений Ничипирук. В Heineken и «Балтике» цены не комментируют. В AB InBev Efes и МПК не ответили на вопросы “Ъ”.

По данным NielsenIQ, на AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken приходится более 67% продаж пива в России. Из-за военной операции РФ на Украине и новой волны экономических санкций Heineken и Carlsberg сообщили 28 марта, что намерены покинуть российский рынок и реализовать имеющиеся здесь активы. Ранее компании объявили о приостановке производства и продаж в стране пива под своими флагманскими брендами. AB InBev Efes, где контроль у турецкой Anadolu Efes, продолжает работу в России в штатном режиме. Партнер Anadolu Efes бельгийская AB InBev также обратилась к турецкой компании с просьбой приостановить действие лицензии на выпуск и продажу бренда BUD в РФ и ожидает ответа.

В Ассоциации производителей пива (АПП), куда входят AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken, действия компаний также не комментируют. Там отмечают, что пивоваренная отрасль, как и другие, находится под давлением негативных факторов, связанных в том числе с ростом цен на сырье и материалы и нарушением логистических цепочек. «Все это приводит к росту себестоимости продукции и отражается на ценах»,— отмечают в АПП. По словам источника “Ъ”, в конце 2021 года пивовары уже повысили цены на 5–18% из-за роста себестоимости. Для сравнения: согласно NielsenIQ, средняя стоимость пива в 2021 году выросла на 3,7%, до 102 руб. за 1 л.

Гендиректор «Волковской пивоварни» и президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель отмечает, что пока многие пивовары только анализируют ситуацию, но предпосылки для роста цен есть. Дорожают солод, хмель, фруктовые соки, а также картон, пленка, этикетка, алюминиевая банка, перечисляет он. Как отмечает господин Аксель, долгосрочные контракты на закупку сырья есть только у крупных заводов. А крафтовые пивоварни, например, закупали в основном американский хмель, который, если удастся завезти, будет дороже в несколько раз, указывает он. Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что конкуренция за хмель и солод на российском рынке сейчас крайне ужесточилась.

Импортное пиво подорожало еще заметнее. Евгений Ничипирук отмечает, что закупочные цены на Guinness, к примеру, с 24 февраля выросли на 40%. По его словам, некоторые позиции и вовсе тяжело достать. «Раковая» пока повысила цены на пиво примерно на 15–20%, но все равно часть гостей уже перешла на местные сорта в попытке сэкономить, говорит господин Ничипирук.

Алексей Аксель добавляет, что крупные пивовары из-за роста издержек также сокращают маркетинговые бюджеты и отказываются от скидок в рознице, доля которых оценивалась на уровне 50%. Вероятно, спрос в первую очередь будет на бренды экономсегмента, а продажи российского крафта может поддержать уход ряда импортных британских и бельгийских марок, отмечает он. По данным NielsenIQ, за год, к 20 марта, продажи пива в объеме выросли на 6,2% год к году.

Анатолий Костырев, Дарья Андрианова