Прокуратура проверит условия простоя

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Уральская транспортная прокуратура объявила в пятницу о начале проверки авиакомпании «Уральские авиалинии», отправившей в вынужденный простой более 930 сотрудников. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение компанией порядка и условий введения этой процедуры. О планах «Уральских авиалиний» по отправке части сотрудников в вынужденный простой “Ъ” сообщал в конце марта. Решение было принято в рамках антикризисных мероприятий, которые перевозчик проводит из-за ограничений, введенных на фоне военной операции РФ на Украине: закрытия неба европейских стран, установления временного режима использования воздушного пространства на южных направлениях, введения ограничительных санкций на использование авиатехники. Тогда в пресс-службе авиакомпании называли эту меру вынужденной. Накануне директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов сообщил, что по состоянию на 4 мая в простое находится 931 работник «Уральских авиалиний». По его данным, сроки введения неполной занятости — с 1 по 31 мая. Согласно отчету перевозчика за второй квартал 2021 года, средняя численность сотрудников в июне 2021 года составляла 3,2 тыс. человек, позднее данные не публиковались.

Между тем режим простоя на Ижевском автозаводе («Lada Ижевск», принадлежит АвтоВАЗу) может быть продлен до сентября. «Предварительно пока до начала июня предприятие (Ижевский автозавод.— «Ъ-Удмуртия») находится в режиме простоя, но возможно, что он будет продлен до сентября,— сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.— Мы будем стремиться всех, кто сейчас задействован на автозаводе, при желании трудоустроить, может даже на временный какой-то период. И конечно, с помощью Игоря Анатольевича (Комарова, полпреда президента в ПФО.— «Ъ-Удмуртия»), правительства РФ мы внимательно занимаемся вопросами, что дальше будет с предприятиями. Пока беспокойства, что кто-то останется без работы, у нас нет».

На АвтоВАЗе введут простой с 16 по 20 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы из-за отсутствия комплектующих. За последние два месяца предприятие несколько раз останавливало конвейер. Кроме того, АвтоВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю.

Михаил Мананников, Екатеринбург; Михаил Красильников, Ижевск; Сабрина Самедова, Самара