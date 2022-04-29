Спрос на рабочую силу в России идет вниз

59 1 мин. ...

В апрельском экономическом мониторинге РАНХиГС и ИЭП Виктор Ляшок из Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС отмечает, что санкции и приостановка деятельности ряда компаний пока не вызвали значительного роста безработицы, так как большинство организаций сохраняют работников и продолжают платить им зарплату. При этом отмечаются «риски постепенного нарастания уровня безработицы в силу снижения объемов найма».

Росстат фиксирует стабилизацию уровня безработицы в марте на уровне февраля — 4,15% (см. “Ъ” от 28 апреля). По мнению исследователя, стоит ожидать медленного роста безработицы, так как предприятия сначала будут переводить работников в простой и в административные отпуска и лишь потом — увольнять (в случае сохранения нынешних проблем). При этом в РАНХиГС, ссылаясь на данные рекрутинговой платформы HeadHunter, отмечают, что с конца февраля началось резкое сокращение объема наймов. Ранее эксперты ЦМАКП на тех же данных HeadHanter заключили, что спрос на квалифицированный труд к показателям двадцатых чисел февраля снизился более чем на 20% (см. “Ъ” от 27 апреля).

По словам гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина, низкий уровень безработицы в марте стал возможным благодаря правительственным мерам, направленным на поддержку компаний, которые перестраивают производственные и логистические процессы, стремясь сохранить штат сотрудников. По его словам, положительным индикатором стабильной ситуации на рынке труда является активный наем работников.

Между тем свежие данные Росстата позволили аналитикам ЦМАКП зафиксировать, что, несмотря на стабильный уровень безработицы, спрос на рабочую силу (число занятых плюс число вакансий) в марте снизился на 0,5% к февралю. «Это очень заметный спад»,— отмечает автор расчетов Игорь Поляков.

В РАНХиГС считают, что в летние месяцы можно ожидать постепенного нарастания числа увольнений и введения предприятиями более жестких механизмов, позволяющих снизить издержки на труд. «Предсказать масштабы безработицы в настоящее время практически невозможно из-за слишком большого количества неопределенных внешних эффектов. Более того, представляется, что сейчас точность всех открытых прогнозов очень низка»,— заключают там.

Алексей Шаповалов