Все остаются на местах

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Последствия двух месяцев спецоперации РФ на Украине пока не оказали заметного влияния на рынок труда, показывают официальные данные и опросы HR-компаний. В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на 25 апреля число зарегистрированных безработных по сравнению с началом марта практически не изменилось. Рекрутеры и макроэкономисты же, опираясь на данные опросов компаний, говорят о сокращении объемов найма и предполагают, что летом часть компаний для снижения издержек на труд пойдет на сокращение персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Последние данные об уровне официальной безработицы вице-премьер Татьяна Голикова привела на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Она сообщила, что численность зарегистрированных безработных практически не меняется с начала марта. На 1 марта она составляла 683 тыс. человек, на 25 апреля — 681 тыс. При этом вице-премьер отметила рост числа вакансий на портале «Работа России» — до 1,9 млн. Напомним, по итогам марта, по данным Росстата, безработица в РФ сохранялась рекордно низкой — 4,15% экономически активного населения.

Исследование IT-холдинга TalentTech «HR-шторм: Реакция работодателей на кризис-2022», в котором приняли участие компании с численностью более 1 тыс. сотрудников, также фиксирует отсутствие драматических изменений на рынке. Почти две трети респондентов (64%) приостановили наем — но чаще набор новых сотрудников заморожен по отдельным направлениям бизнеса (41%), чем полностью (23%). Более четверти компаний (28%) заявили, что продолжают нанимать новых сотрудников в прежнем режиме, а 8% активизировали поиск кадров. О сокращениях сообщил 21% опрошенных, 31% компаний допускают массовые увольнения в ближайшем будущем.

При этом вопросы, связанные с HR-сферой, вошли в приоритеты бизнеса. Так, наиболее важной задачей 29% работодателей называют подбор новых сотрудников с учетом ограничений и сокращения HR-бюджетов. На втором месте — сохранение существующих команд (26%), на третьем — поддержка благополучия персонала (14%). Впрочем, «помочь деньгами» готовы далеко не все — лишь 27% компаний проиндексировали зарплаты, еще 26% повысили их для отдельных специалистов.

Спокойно ситуацию на рынке труда оценивают и в компании SuperJob. Как рассказал “Ъ” ее глава Алексей Захаров, индекс рекрутинговой активности SuperJob всего на 4 процентных пункта ниже средних показателей 2017–2019 годов и более чем вдвое выше, чем в пандемийном апреле 2020 года. «Новые вакансии появляются в первую очередь в подразделениях, которые обеспечивают бесперебойную работу организаций. Снижение же спроса на сотрудников связано в первую очередь с заморозкой проектов и стартапов, которые не приносят прибыли или перспективы которых не совсем понятны»,— отметил он.

Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Ольга Ворошилова полагает, что, скорее всего, активно нанимать сотрудников компании будут уже в сентябре этого года, так как летом на рынке труда традиционно спад. При этом, по ее словам, ряд компаний все же пойдут на оптимизацию численности персонала, однако сокращения будут не так заметны для статистики на фоне летнего периода отпусков.

Макроэкономисты видят ситуацию несколько иначе, чем рекрутеры (см. “Ъ” за 29 апреля). В ЦМАКП фиксировали, что, несмотря на стабильный уровень безработицы, спрос на рабочую силу (число занятых плюс число вакансий) в марте снизился на 0,5% к февралю. В РАНХиГС, ссылаясь на данные рекрутинговой платформы HeadHunter, отмечают, что сокращение объема найма началось с конца февраля. Там считают, что летом можно ждать постепенного нарастания числа увольнений и введения предприятиями более жестких механизмов, позволяющих снизить издержки на труд.

Анастасия Мануйлова, Вадим Вислогузов